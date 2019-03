Třinecká dvojčata jsou zpět. Áda se umí dostat do hlavy, těší se Polanský | iSport.cz

Sedmatřicetiletý útočník Martin Adamský se zranil 22. ledna v Liberci. Od té doby Ocelářům chyběl. Výrazně. Jeho energie, dohrávání soubojů, skvělá oslabení i letitá souhra s Jiřím Polanským. Na Vítkovice už bude ve středu připravený.

„Je to skvělá zpráva,“ těší trenéra Václava Varaďu. „Už v závěru základní části jsme uvažovali, že ho na jeden dva zápasy nasadíme, nakonec jsme ho pošetřili na play off. Je ve velmi dobré kondici a nažhavený. Dlouho nehrál. Čekám, že nám na ledě pomůže a spoluhráčům zvedne sebevědomí i v kabině. On je tím typem hráče, který to umí.“

Bijec pro play off

Adamský s Polanským v Třinci zažili mistrovský z roku 2011, ale v jedné formaci hrají až od ledna 2013. „Ádu jsem dostal pod stromeček, byl to můj nejlepší dárek,“ vzpomínal Polanský. „Sedli jsme si lidsky, nezlobíme se jeden na druhého, nezávidíme si, výborně se doplňujeme. Já třeba nikdy Ádu nedobruslím, protože osel nikdy koně nedoběhne. Ale když budu kličkovat, nebo vyrazím dřív, tak mu můžu stačit. Každý rozvíjí svoje silné věci.“

Není divu, že parťákův návrat do sestavy Polanský přivítal. „Vzpruha to určitě je, ale on do kabiny denně docházel, i když byl zraněný,“ říká nejlepší střelec třinecké historie. „Když se nedařilo, také měl k tomu co říct, nedával od toho ruce pryč. V kabině byl s námi pořád. Že se vrací i na led, by nám mělo hodně pomoct, protože je to hráč klasicky do play off.“

Čím přesně? „Dokáže dát nějakou branku, dokáže ujet, dokáže skvěle odbránit oslabení a další situace a co víc, dokáže se soupeřům dostat i do hlavy,“ vypočítává Polanský. „Není třeba tak okatý, jako byl Daniel Rákos, ale tím, že každý souboj dohraje a nedělá chyby, tak je pro náš tým stoprocentně důležitý pro play off. A co se týče našeho útoku, tak se život vrátil, nechci říct do starých kolejí, ale hrajeme spolu tak dlouhou dobu, že víme, co od druhého čekat.“

Adamský je po dlouhé pauze nažhavený. „Fyzicky se cítím dobře, ale psychicky moc ne,“ zasměje se nejdřív. „Ne, dělám si srandu. Trénuju s týmem, nastoupím, takže jsem stoprocentně fit. Jestli mi nebudou chybět zápasy? Já nevím, už jich mám nějakých 870 (přesně 867), takže mi ani chybět nebudou. Pauza byla delší, ale makal jsem a doufám, že tempo co nejrychleji nahodím zpátky. Jde spíš o psychiku, trochu se pomazlit s pukem, eventuálně udělat nějakou dobrou akci. Myslím, že potom už to zase půjde samo.“

Titul? Radost z hokeje

Polanský s Adamským jsou jedněmi z pamětníků finálové série mezi Třincem a Vítkovicemi z roku 2011. Bitvu o zlato v třineckých barvách zažili také Lukáš Krajíček (momentálně zraněný), Martin Růžička, Erik Hrňa, David Květoň, Josef Hrabal a Peter Hamerlík. Za Vítkovice hráli Petr Vrána a Roman Szturc. Další pamětníci - Václav Varaďa, Jan Peterek, Marek Malík a Pavel Trnka už v klubech pracují jako trenéři nebo funkcionáři.

„Náš tým byl tehdy kompletně v euforii, radost z hokeje,“ vzpomíná Polanský. „Povedla se nám domácí utkání a jeli jsme do Vítkovic s tím, že jsme hodně mentálně silní a že to urveme. Moc nechybělo a titul jsme slavili ve Vítkovicích, ale zpětně se na to divám i tak pozitivně, že jsme titul mohli oslavit doma s fanoušky. To bylo něco, co je úplně top v mé hráčské kariéře!“

Také Adamský rád vzpomíná. „Pořád je to živé, když člověk vyhraje titul v sérii při derby, zůstane to v hlavě na celý život,“ říká jednoznačně. „Nicméně už je to za námi, máme tu další výzvu. Co bylo, to bylo, pojďme dál. Série bude mít šťávu. Fakt jsem se na to těšil. Ne, že bych si Vítkovice přál ve smyslu, že přes ně postoupíme, ale kvůli derbíčku. Je to vyhrocené, bude tím žít celý kraj, haly budou vyprodané. Myslím, že to bude super.“