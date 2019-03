Jak krutá je taková porážka?

„Měli jsme šance, jen jsme je nedokázali využít. Byly tam nějaké tutovky, ale selhali jsme v efektivitě. To rozhodlo zápas.“

Co jste si říkali, když utkání podruhé za sebou dospělo k prodloužení?

„Mělo to nakonec podobný scénář jako minule. Ale doufali jsme, že to uhrajeme, dali jsme dva góly, kterými jsme se vrátili do zápasu. Věřili jsme, že to zvládneme. Bohužel však přišel takový gól.“

Je těžší ji překousnout, když jste měli k vítězné trefě blíž?

„Je, ale na šance se nehraje. Hraje se na góly, bohužel nám tam v prodloužení nepadlo nic, jim taková střela z mezikruží.“

SESTŘIH: Olomouc - Plzeň 3:2pr. Na hané se slaví, vedou sérii dva nula 720p 360p REKLAMA

Poprvé v sérii jste museli dotahovat, protože jste prohrávali, jak hodně to ovlivnilo hru a jak těžké to bylo proti tak zodpovědně bránícímu soupeři?

„Olomouc brání dobře vždycky, je těžké se prosadit. Když vedou, dovedou si to pohlídat. Je na nás, zda se prosadíme, nebo ne. Chvála bohu jsme na konci druhé třetiny dali gól a určitě se nám šlo líp do třetí části s jednobrankovým mankem. Je to play off, musíme bojovat do konce zápasu.“

Podruhé šel zápas do prodloužení a znovu přišla pro vás nešťastná situace, čím si to vysvětlit, když předtím jste měli velkou převahu?

„Sám nevím, co na to říct. Šance jsme měli, mohli jsme rozhodnout dřív, naše chyba. Olomouc dostala jednu pološanci a hned z toho rozhodla. Ale už je asi jedno, jestli to přijde v prodloužení nebo řádném hracím čase. Prohra jako prohra. Mrzí to stále a mrzí to stejně. Síly docházejí nám i jim, už to bylo vidět a je to náročné.“

V sérii prohráváte 1:2. Co to znamená? Je to velká komplikace?

„S tím nic neuděláme. Hraje se na čtyři vítězství. Přijde nový den a jde se dál. Čtvrtý zápas chceme určitě vyhrát.“

Kudy vede cesta?

„Musíme být důraznější, pracovat tvrději než oni. I další zápasy budou těsné, ale nic není ztraceno. Příště jdeme vyhrát.“