Zábranský po postupu: Opět jsme zapnuli turbo. Eratův faul? Hloupost | iSport.cz

Městem na jihu Moravy znovu zní melodie, která se zdejším fanouškům neomrzí. Raketou na Mars, poletíme zas, zpívala v sobotu večer zaplněná DRFG Arena. Přestože Kometu čeká ještě další šichta, krátký čas na oslavu postupu do semifinále se přece jen najde. „Já mám své rituály jasné, mám tři psy. Těm se teď budu dva dny věnovat, budu chodit po Pálavě a odpočívat. Co budou dělat hráči, už nechám na nich,“ usmívá se majitel a trenér Libor Zábranský.

Hradec doufal, že síly dojdou vám. Proč Kometa vydržela a soupeř ne?

„Já bych to bral spíš jako pokus o mediální tlak. Nás nezajímá, co říká soupeř. Já klukům hrozně věřím, věřím i lidem v realizačním týmu. Kluci jsou perfektně nachystaní po kondiční stránce, takticky jsme to zvládli zase skvěle. Jinak bychom nevyhráli 4:0, jinak by nebyl poměr skóre takový, jaký je. Jedna věc je lítat nahoru dolů, druhá věc je být ve správných pozicích, střeleckých pozicích. Tam si myslím, že jsme byli lepší.“

Mountfield po dvou prohrách změnil taktiku a trošku zpomalil svoji hru.

„Je pravda, že jsme počítali s tím, že něco změní. Protože pokud by pokračovali v tom, co předvedli ve dvou domácích zápasech, tu obrovsky aktivní hru, kterou hráli, tak tohle na sedm zápasů nejde vydržet. Bylo jasné, že něco změní. Změnili to, my jsme na to zareagovali, stav je 4:0 a je hotovo.“

Čím to je, že ještě soupeři nevymysleli recept, jak vás zdolat v play off?

„Já si myslím, že je to hlavně tím, jaký máme mančaft. Jak je hladový po vítězství, jak je na tom morálně. Kluci jsou hrozně silní, za žádného stavu nezmatkují, ať se utkání vyvíjí jakkoliv, zvládají je. Dneska to bylo zase vidět. Bylo to vyhrocené utkání, perfektní pro diváka, Hradec hrál výborně, ale my jsme ve třetí třetině zapnuli turbo a jelo se.“

Věřil jste, že tým po řadě změn v průběhu sezony dokáže to turbo zapnout?

„Máte pravdu, že změn bylo na můj vkus hodně. Ale je potřeba taky respektovat, že máme špičkové hráče, o které je zájem. Špičkoví hráči nám odešli a my jsme hledali na trhu hráče, kteří by je nahradili. Jsem šťastný za mančaft, který mám, že se to podařilo.“

Zaskočilo vás něco v této sérii?

„Vůbec nic. Že by mě nebo nás něco zaskočilo? Každé play off je jiné, každá série je jiná, každý soupeř je jiný. Já si myslím, že Hradec zaslouží respekt za to, jak hrál. Ale když střílíte ze všech pozic a někoho přestřílíte, ještě neznamená, že budete mít výsledek. Ono je taky důležité, odkud se střílí a jak se na to mančaft připraví.“

Oba domácí zápasy jste rozhodli v závěrečné desetiminutovce. Ukázala se zkušenost týmu?

„Není to jen o zkušenosti týmu, ale i o obrovské vnitřní síle, kterou kluci mají. Martin Erat, Peter Mueller… vezměte si, jak Peter zvládl penaltu (ve třetím utkání série), to bylo naprosto mazácké. Tyto vyrovnané série rozhodují rozdíloví hráči, my jsme z mého pohledu rozdílové hráče měli. Už jenom ta penalta na Martina Erata, jak jsme využívali přesilovky. To jsou jasně nacvičené signály. I jak jsme hráli v defenzivě. To jsou věci, na kterých pracujeme celou sezonu, strašně rádi bychom to předváděli dál, aby věci, na kterých jsme dřeli celý rok, fungovaly v play off.“

Právě Martin Erat dostal od disciplinárky stopku na čtvrtý zápas. Jak jste trest přijali?

„Já jsem Martinovi říkal, že to faul byl, že to byla hloupost. Ale je to za námi. Disciplinárka rozhodla, jak rozhodla, tohle bych nechtěl kritizovat ani komentovat. My to bereme jako fakt, ten faul se neměl stát. Zareagovali jsme na to, měl jsem dvě hodiny na rozmyšlení, jak poskládat sestavu, co rozhodit, co nerozhodit, kterého mladého hráče zařadit. Rozhodl jsem se takto, šel tam Petr Kratochvíl a Alex Mallet šel na post Martina. A vyšlo to.“

