Výstavní HIT od Kurky! Doufám, že to bude v sestřizích, smál se Hudáček | iSport.cz

Série přinesla už několik tvrdých zákroků, ale většina byla v rámci pravidel. Povedených hitů bychom napočítali rovněž už dost. Pondělní výstavní bodyček Jiřího Kurky na Libora Hudáčka byl však ze všech nejzdařilejší. „Přečetl jsem jeho pohyb, dobře najel a povedlo se to. Takhle se to pokaždé nepovede,“ usmíval se boleslavský bek.

Mladá Boleslav - Liberec: Hudáček se proletěl! Kurka předvedl parádní bodyček 720p 360p REKLAMA

Kvalitu hitu ocenil i Hudáček. „Trefil mě fakt pěkně, klobouk dolů před ním. Doufám, že to bude v sestřizích,“ řekl s úsměvem. „Byly to krásné dvě tři sekundy, zalétal jsem si. Ale v pohodě, v play off je to normální,“ dodal slovenský šikula.

Liberec utkání nakonec zvládl 3:2 a ujal se vedení v sérii 3:1 na zápasy. Už ve středu budou moct Bílí Tygři stvrdit postup do semifinále na domácím ledě.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Liberec 2:3. Mečbol pro Tygry! Liberec rozhodl dvěma slepenými góly 720p 360p REKLAMA

Mladá Boleslav - Liberec: Zohorna zboural loktem u mantinelu Dernera a vysloužil si osobní trest 720p 360p REKLAMA

Mladá Boleslav - Liberec: 45 sekund a Tygři přidali další gól! Z první pálil Vlach, 1:3 720p 360p REKLAMA