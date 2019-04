15 NEJ výroků play off: kaviár pro šéfa, dršťková se Smoleňákem i hajzl sudí | iSport.cz

Možná že víc než na ledě to hřmělo za oponou. Extraligové Generali play off ještě neodehrálo ani semifinále a už tu máme pořádně naducanou sbírku peprných bonmotů. Server iSport.cz vybral 15 těch nejlepších, které žhavily dosavadní vyřazovací bitvy. Není velkým překvapením, že jich měl dost na svědomí hradecký tank a vypravěč Radek Smoleňák. Tak trochu jeho rubrika…

„Rodina byla nucena vyměnit šatník, co se týká dresů, šál a podobně. Tak tři roky zpátky, když jsem se vrátil do Vítkovic, byli přinuceni dresy odložit. Možná je ještě někde mají, ale teď musí nosit vítkovické.“

A třeba by dvě výměny stačily. Ale to by k nim muselo dojít hodně vysoko.

„Já ty staré pány nebudu komentovat, Radek je zhruba o rok mladší než já, tak já nevím, co to mele.“

Erat se odvolal k disciplinárce… Nic. Tak to zkusil u výkonného výboru. A tam už měli pochopení. Semafor před čtvrtfinále play off se změnil z červené na zelenou.

Když to na ledě moc nejde, musí se to zkusit jinak. Přes noviny…

„V dnešní době ale nevíte, co je faul a co ne, teď určuje pravidla pan Zábranský. Asi se jim hraje líp, když vědí, že se jim málokdy něco stane. Nebudu tady brečet, pravidla určuje momentálně někdo jiný. Ten, kdo stojí na střídačce Komety.“

5. Zbyněk Michálek, obránce Komety Brno

„Tenhle klub je tím známý. Hlavně ten pán, co to tam vede. O to je to sladší. Tahle série pro mě byla trošku osobní. Psalo mi hodně lidí z jihu Čech, že nám fandí a že by se vůbec nezlobili, kdybychom je vyřadili. Takže si užívám postup i z tohoto pohledu.“

Veterán po postupu přes Hradec cítil i osobní satisfakci. Kometa vyklepla Mountfield i bez distancovaného Erata pro poslední duel.