Ocelář Hrňa po druhé prohře: Plzeň nám ukázala, jak se hrají přesilovky | iSport.cz

Klíčové byly opět přesilovky, shodneme se? Vy jste své na začátku nevyužili a Plzeňští se z prvních tří dostali do vedení 2:0.

„Plzeň nám ukázala, jak se hrají přesilovky. Ani se k tomu nepostavili a už jsme tam měli dva góly. My měli přesilovek strašně moc a proměnili jsme jednu? To je základ. Pokud nedáme gól z přesilovky, nemůžeme vyhrát.“

Plzeň navíc obě přesilovkové akce vyšperkovala parádními akcemi...

„Ťukec do prázdné brány. Rozebrali to tam parádně. Musíme se na to podívat na videu, udělali jsme tam chybičky. Těch se musíme vyvarovat.“

Třinec - Plzeň: Opět kombinace až do prázdné brány, puk dorazil Kindl, 0:2 720p 360p REKLAMA

Góly se vám ovšem nedaří střílet ani ve hře pět na pět. Čím je Plzeň nepříjemná?

„Hrají velice dobře, my se taky snažíme. Myslím, že dvě třetiny jsme teď byli lepším mužstvem, ale nepadá nám to tam. Šancí jsme měli dost. Pojedeme k nim a tam to musíme urvat.“

Soupeř má velké a silné beky, k dorážkám vás nepustí. Je i tohle problém?

„Jsou silní, ale my jsme menší, mrštnější. Musíme se tam protočit, protlačit. Udělat všechno pro to, abychom se do brány nacpali. A musíme trefovat bránu a ne brankáře. To je základ. Pak je porazíme.“

V sezoně jste v Plzni dvakrát vyhráli, pomůže vám to do odvet?

„Máme to v hlavách, každý zápas je ale jiný, stát se může cokoliv. Hraje se na čtyři vítězné, jedeme tam s tím, urvat oba zápasy.“

SESTŘIH: Třinec - Plzeň 2:3. Indiáni si vezou ze Slezska dvě výhry 720p 360p REKLAMA

Třinec - Plzeň: Puk se odrazil k Indrákovi a ten se nemýlil, 1:3 720p 360p REKLAMA

Třinec - Plzeň: I ve druhém utkání otevřela skóre dvojice Kovář a Gulaš, 0:1 720p 360p REKLAMA