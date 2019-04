Mueller opět udeřil! Americký střelec je rád, že potěšil spoluhráče | iSport.cz

Když je na ledě, pořád se něco děje. Hlavně jeho rány z první jsou jedovaté. Dvě mu v prodloužení nevyšly, ale ta třetí už ano. „Jsem rád, že jsem to takhle trefil, protože předtím v přesilovce pět na tři na začátku nastavení mi to dvakrát nevyšlo ideálně. Ty střely nevypadaly dobře. Teď jsem šťastný, že jsem to odčinil a napotřetí to vyšlo. Jsem rád, že jsem mohl spoluhráčům udělat radost,“ vykládal skromně kanonýr, který si v play off v šesti utkáních připsal už pět gólů.

A znovu ukázal, jak je pro tým důležitý. Střelecký instinkt naplno ukazoval už v základní části, kdy si ve 43 utkáních připsal 24 gólů.

Kometa ale ve čtvrtek proti Liberci několikrát zklamala při přesilovkách. Nevyšly ani ty dvojnásobné, v jednu chvíli do nich Brno šlo s pěti útočníky. Ve stylu všechno, nebo nic. Ani to nevyšlo, ale nakonec nemuseli šampioni z posledních dvou let smutnit. V pravý čas přišla další Muellerova pumelice.

„Je skvělé, že se nám nakonec podařilo vyhrát. Předtím z naší strany početní výhody nebyly nejlepší, doufám, že se to zlepší. Nejdůležitější bylo, že i když jsme některé nevyužili, nepřestali jsme hrát, stále jsme bojovali, dřeli. A nakonec se to přiklonilo na naši stranu,“ dodal útočník, který v Kometě kroutí první sezonu.

A cíl má jasný. Pomoct vyhrát titul. „Je jasné, že mě to láká. I to byl důvod, proč jsem přišel,“ říkal už během sezony v rozhovoru pro Sport Magazín.

Aby se mu to podařilo, musí pomoct svalit Liberec. Což je hodně silný rival. „Bude to ještě velká bitva. O tom není pochyb. Z nějakého důvodu vyhráli základní části, můžeme vidět, jaký mají v týmu kalibr. Ale teď se vracíme domů, před naše fanoušky, na to už se těšíme,“ dodal útočník, jenž posbíral 297 zápasů v NHL.

Teď jeho um naplno poznává extraliga. A on řádí, stejně jako v základní části. Jakmile je na ledě, pro Liberec to znamená nejvyšší pohotovost.

