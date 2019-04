Naštvaný Liberec! My se můžeme porazit jedině sami, štve Šmída | iSport.cz

Je to pro Liberec hodně zbytečná porážka?

„Nevím, je to prostě vyrovnaný. Jak jsem říkal už předtím, každá sebemenší chyba a každý detail rozhodne. Dneska byli šťastnější oni, i když jsme drželi 2:1 vedení, ale udělali jsme dvě chyby po sobě. Jednou čtyři na dva jim nevyšlo kvůli posunuté bráně, hned další střídání už čtyři na dva byl gól. Bohužel. Bylo to 2:2, jdeme na prodloužení, říkali jsme si, že hrajou na brejky a bohužel jsme jim jeden dali a oni rozhodli… Ale kdyby nám někdo řekl předtím, než pojedeme do Brna, že urveme jeden zápas a bude to vyrovnaný 2:2, tak to bereme. Jedeme domů, tam je naše výhoda, jedeme urvat třetí bod, vrátíme se sem a doufám, že to dopadne dobře.“

Cítíte, že jste v hlavních aspektech hry o něco vepředu a že se Komety víc drží štěstí?

„To je úplně jedno, jestli mají štěstí, nebo ne. Je to 2:2, vyrovnaný stav a nemá cenu se zabývat takovými kravinami. Říkal jsem to klukům už před zápasem, my se můžeme porazit jedině sami, což se dnes potvrdilo. Když dobře zregenerujeme a naskočíme do dalšího utkání sebevědomě a stejně jako v neděli, máme obrovskou šanci je porazit.“

Jste energičtější, živější než soupeř?

„Nevím, jsme natrénovaní, máme hodně bruslivé mužstvo, hrajeme dobře na puku, nevyhráli jsme základní část náhodou. Já to omílám pořád dokola, kluci si to musí uvědomit. Jsme tam, kde jsme, protože jsme dobrý tým. Z mého pohledu máme nejkvalitnější tým, za tím si stojím. Doufám, že to potvrdíme i na ledě.“

Vzhledem k tomu, co se ozývá z vaší kabiny, vypadá to, že jste nejpozitivnější článek mužstva…

„Kdybyste se zeptal v kabině, tak asi ne. Ale snažím se. Prohraje se, to se zkrátka stává. No bóže, jedeme domů, lidi budou stát za námi. Tam je naše výhoda, tam to musíme uhrát.“

Čtvrtý duel byl ze všech nejspíš nejvyhecovanější, máte stejný pocit?

„Asi to nahrává Brnu, které to chce kouskovat. Snaží se nás vyhecovat, vyndat z tempa, vyprovokovat. Z toho se musíme poučit. Ukázat jim, že jsme lepší na ledě, v hokeji, ne se s nimi hádat po rozích.“

