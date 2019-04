Starostův podnět? Srandovní. Hraje se v rámci mezí, říká Michálek | iSport.cz

Ševc v pondělním utkání na ledě Komety využil příhodného postavení domácího Silvestra Kuska poblíž hostující střídačky. Právě z ní se liberecký zadák natáhl a brněnského útočníka pomocí hokejky potáhnul. Jeho čin však zůstal při utkání bez odezvy rozhodčích, netrestat se jej rozhodl i šéf disciplinární komise Viktor Ujčík.

Celý incident však namíchnul židenického starostu Aleše Mrázka natolik, že ze své funkce podal podnět k disciplinární komisi. Svůj krok zdůvodnil údajnou společenskou a mravní škodlivostí Ševcova zákroku, dnes se však již k celé záležitosti nechtěl vyjadřovat.

Nad krokem brněnského politika se dnes hráči Komety pouze usmívali. „Já jsem jen viděl nějaký nadpis, ani jsem to nečetl, takže nevím přesně o co jde. Ale přijde mi srandovní, že se do toho motají lidi, kteří nemají s hokejem nic společného,“ líčil obránce Zbyněk Michálek.

Podobně reagoval i jeho spoluhráč Silvestr Kusko, který byl přitom hlavní postavou celého incidentu. „Ani jsem si toho nevšiml. Když pak vyšel ten článek, myslel jsem si, že je to nějaký žertík, že se do toho nějaký politik vůbec motá. Pak jsem se podíval na záznam, tam to vypadalo celkem blbě, ale vůbec jsem to nepocítil.“

Poměrně ostře se však proti starostově podnětu vyhradil Zábranský, který sám podává v průběhu play off podněty k disciplinární komisi jen velmi zřídka. Šéfa Komety namíchlo, že Mrázek podnět podal, a vyslovil přání, aby se jím komise vůbec nezabývala. „Je to pro náš všechny šok. Vůbec nechápu, proč se do série plete někdo z radnice Židenic. Je to prostě neuvěřitelné, že tohle někoho napadne,“ uvedl na klubovém webu.

„Pana starostu neznám. Za klub se od všeho distancujeme a nepřejeme si, aby disciplinární komise na tento podnět cokoliv řešila. Od všeho jsou na ledě hráči a rozhodčí. Ti o všem ve výsledku rozhodují. A dále realizační týmy. Ale tohle? My jsme žádný podnět nepodali. Za mě to je bohužel politikaření a ostuda,“ prohlásil Zábranský rezolutně.

Ještě během včerejšího dne pak ředitel extraligy Josef Řezníček potvrdil, že disciplinárka smetla podnět ze stolu. Ševc zadák tak může naskočit do pátého duelu semifinálové série mezi Libercem a Kometou, a židenický starosta může doufat, že se na jeho pokus rozhodit soupeře co nejdříve zapomene.

