SESTŘIH: Plzeň - Třinec 3:1. Frodl zářil, Indiáni vydřeli sedmý zápas | iSport.cz

Aktivněji začali hosté, ale brankáře Frodla se jim překonat nepodařilo a stejně jako v předešlých pěti zápasech série inkasovali jako první. Hrubce v brance Ocelářů překonal v 6. minutě Pour.

Vstřelený gól Západočechy povzbudil a převzali iniciativu, Hrubec byl ale pozorný. Stejně jako Frodl na druhé straně, který měl v první třetině méně práce, v úvodu druhé části byl ale naopak více v permanenci.

Gólových šancí bylo minimum. Největší příležitost hostů spálil ve 29. minutě kapitán Adamský, jehož zakončení Frodl zlikvidoval lapačkou. Ve 35. minutě byl vyloučen útočník Dravecký, jenž opět nastoupil netradičně v obraně, a domácí zvýšili na 2:0. Po samostatném průniku se prosadil Indrák.

Velkou příležitost zdramatizovat zápas měl Třinec ve 47. minutě, kdy po přečíslení dva na jednoho zakončoval Růžička, skvělý Frodl se ale stihl přesunout a puk vyrazil. V polovině třetí části již hosté snížili, když se z dorážky prosadil Polanský.

Uklidnit domácí mohl v 53. minutě Pulpán, přečíslení dva na jednoho ale nezakončil ideálně. Plzeň to nakonec mrzet nemuselo, v poslední minutě se prosadil Gulaš a definitivně rozhodl o tom, že pro Škodu sezona ještě nekončí.

Hlasy trenérů:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Chtěli jsme začít aktivně, bruslit, napadat a myslím si, že se nám to dařilo. Šli jsme do vedení, což nás uklidnilo. Poté jsme odskočili na 2:0, ale věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Měli jsme dobré pasáže, ale i takové, které byly z našeho pohledu nervózní a zbytečně jsme ztráceli puky, nedařilo se nám je dostávat z pásma. Soupeř to vycítil, otáčel hru a snížil na 2:1. Jsem rád, že i přesto, že jsme inkasovali gól a soupeř byl na koni, tak jsme první dvě tři minuty ustáli a poté se vrátili do hry. Snažili jsme se poté hrát na puku a v útočném pásmu, což se nám relativně dařilo. Chtěl bych pochválit tým, po psychické stránce není nic jednoduchého, když jsme zápas od vyřazení."

Václav Varaďa (Třinec): "Výsledek nás všechny mrzí. Začátek jsme neměli špatný, párkrát tam puk poskakoval na brankové čáře, ale nepodařilo se nám dát gól. Domácí si pomohli přesilovou hrou, dostali se do tempa. My jsme špatně rozebrali situaci v obranném pásmu a dostali první gól. Jako v celé sérii, vždy inkasujeme první. Ve druhé části se hra srovnala, i když domácí velmi dobře bruslili a napadali. Ve třetí třetině to i za stavu 0:2 tým nezabalil, vytvořili jsme si dobré šance a možná i trošku smolně jsme nesrovnali. Cítili jsme, že by to tam mohlo padnout. Takový je sport, semifinále nejsou jednoduché zápasy. Je to velmi vyrovnané a rozhodne sedmý zápas, na který se nachystáme. V pondělí se rozhodne, kdo půjde dál."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:02. Pour, 35:39. Indrák, 59:12. Gulaš Hosté: 49:02. Polanský Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Moravčík, Čerešňák, Pulpán, Jones, Vráblík, L. Kaňák – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – V. Němec, Kracík, Indrák (A) – Stach, Nedorost, Kratěna – Straka, Kodýtek, Eberle – Preisinger. Hosté: Hrubec (Kantor) – Dravecký, Gernát, Galvinš, D. Musil, Husák, M. Doudera, M. Adámek – Chmielewski, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Werek, Marcinko (A), Hrňa – Adamský (C), Polanský, Svačina – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Rozhodčí Pešina, Šír – Ondráček, Špůr Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 6116 diváků

