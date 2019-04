Derner trefil v prodloužení tyčku: Zklamání je náš hnací motor | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Liberec - Třinec: Oceláři blízko triumfu! V 87. minutě rozhodl Kovařčík dorážkou do odkryté branky, 2:3 VŠECHNA VIDEA ZDE

Rozhodujícímu gólu jste byli dlouho blíž. Jak se vyrovnáváte s tím, že to dopadlo opačně?

„Hranice úspěchu a neúspěchu je strašně tenká. Tyčka rozhodla, že jsme nevyhráli, šťastnější byl soupeř, bohužel. Takovým odrazem, ale to je sport. Musíme zvednout hlavy a bojovat dál, ještě není konec.“

Mrzí o to víc, že v prodloužení byli lepší a měli šance?

„Jo, sehráli jsme ho dobře, plnili jsme, co jsme si před proloužením řekli. Šance byly, bohužel. Štěstí se nepřiklonilo k nám. Ale pořád ještě čtyřikrát nevyhráli, není rozhodnuto. Doufám, že se vrátíme zpátky.“

Času není moc, jak se z toho probrat, abyste sérii ještě otočili?

„To zklamání je docela velké a to je zároveň hraní motor do dalšího zápasu, že ne, že končit nebudeme, můžete mít tu mlhu, jakou chcete, ale tohle přebije všechno. Budeme to chtít vrátit do Liberce, už kvůli lidem.“

Co potřebujete zlepšit?

„Třinec i my máme techniku, skvěle přečtené naše přesilovky, my jejich. Potřebovali bychom, aby nám z ní nějaký gól padl, bohužel, moc se nedaří.“

Hlavně v prvním zápase jste byli hodně pod tlakem. Musíte si i na tohle dát pozor?

„Snad každý ví, co udělat, abychom to v Třinci zvládli. Já osobně o to strach nemám, porveme se o to, ať se děje, co se děje. Pořád je to jenom hokej.“

Na zápas prý letíte. To bude pohodlnější, ne?

„To se ptáte toho pravého. Mám z toho hrůzu už od rána. Jsem zvědavý, co to se mnou provede. Ale kluci si to pochvalují, je to celkem hodina cesty. Tady asi každý ušetřený čas je pro nás super.“

Ještě jste nikdy neletěl?

„Právě, že jo. Moc rád to nemám, ale jsme jeden tým a letíme tam vyhrát a vrátit to sem před diváky. Tohle je finále, podřizuje se tomu úplně všechno, abychom byli připravení na nedělní zápas.“

Doufáte, že zpátky nepojedete autobusem?

„Prý taky letíme. Jo, abychom byli co nejrychleji zpátky, protože se bude pokračovat? TO bych si moc přál. Narvané náměstí, lidi v hale, žije tím celý Liberec. Byla by škoda si to nechat utéct mezi prsty.“