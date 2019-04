Mistrovské načasování. Ocelář Chmielewski slaví titul i narození syna | iSport.cz

V neděli slavil Chmielewski titul s Oceláři. Na ledě s ním při přebírání medailí a poháru byla ještě i manželka a dcera Noemi. Druhý den už spěchali do porodnice. „Malý si na to vyloženě počkal,“ líčí Chmielewski. „Samozřejmě jsem s klukama v neděli slavil, ale s rozumem. Protože jsem věděl, že rodit můžeme každou chvíli.“

V pondělí si dal s manželkou lehkou snídani, dvě hodinky si stačil i pospat a pak už jeli do porodnice. Nikolas Aron se narodil před pátou odpoledne. „Z porodu jsem byl asi víc nervózní než z play off,“ přiznal útočník. „Termín jsme měli 16. dubna. Na semifinále jsme jezdili do Plzně, na finále do Liberce. Vždycky jsem malému přes bříško vzkazoval, že teď dva dny může. Ale pak zase ne, protože taťka jede pryč a chce být u porodu. Stříhat pupeční šňůru.“

To se mu také nakonec poštěstilo. „Stihli jsme to krásně, u porodu jsem byl a pupeční šňůru stříhal. Opravdu krása, ani nevím, co k tomu víc říct.“

Podobnou euforii během letošního play off zažíval i spoluhráč David Cienciala. V průběhu čtvrtfinále s Vítkovicemi mu to také vyšlo na minuty. V Třinci odehrál druhé čtvrtfinále, v jedenáct večer už mířil s partnerkou do porodnice.

„A druhý den v jednu po obědě jsme rodili,“ líčil hrdý táta dcery Zoe. „Skoro jsem to nedal, ale přítelkyně to zvládla bezvadně a jsem neskutečně šťastný. Časově nám to vyšlo super, nezmeškal jsem ani trénink. Po sezoně už můžeme dceru pořádně zapít, ať je malá zdravá.“

