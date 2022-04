Jágr pálí i jako padesátník! Slyšel potlesk, na místě činu po 33 letech

Jaromír Jágr vyrazil s Rytíři na soustředění do Tater. Vzal s sebou i svou lásku Dominiku • Herminapress.cz/Nový Čas

Vyhrál, co mohl. Historických zápasů má plné šuplíky… Teď Jaromír Jágr přidal další. V přípravném utkání v Liptovském Mikuláši, v němž jeho Rytíři vyhráli 6:3, si připsal premiérový gól jako padesátník! Právě na Slovensku se trefil poprvé po patnáctém únoru, kdy měl narozeniny. Vrátil se na místo, kde už hrál v roce 1989! Tehdy Kladno v posledním kole baráže vyhrálo 8:2, zachránilo se, sedmnáctiletý Jágr dal dva góly.

V poslední minutě první třetiny se dostal k puku v útočné třetině a nekompromisně ho poslal k tyči. Gól!

Rytíři v tu chvíli šli do vedení 3:1, Jágr už si předtím připsal asistenci. Když soupeř srovnal na 3:3, český veterán se dostal do samostatného úniku, který se chystal zakončit lišácky efektní kličkou. Ovšem přišel faul, gesto hlavního sudího bylo jasné: Nájezd!

K němu se rozjel sám 50letý útočník, vyjel si velký oblouk k mantinelu, ale penaltu pak neproměnil. Pálil mimo. Jenom potvrdil, že tuhle disciplínu v kariéře nikdy nemiloval…

I tak mohl být spokojený, jeho tým vyhrál 6:3 a první zápasový test na Slovensku proti Liptovskému Mikuláši zvládl. Další zápas Jágra a spol. čeká ve čtvrtek.

Pro oba týmy je to ideální zpestření přípravy na klíčovou fázi sezony. Čeká je baráž. „Určitě to pro nás bude příjemné, vypadneme z toho stereotypu,“ pochvaluje si kouč David Čermák. Kladno jinak polykalo drsné tréninkové dávky.

Jágr je na Slovensku pochopitelně největším lákadlem. Aréna byla zaplněná. „K sezení je vyprodáno na obě utkání 95 procent kapacity. Víc lístků je k dispozici na stání, ale věřím, že i ty se nám podaří prodat našim hlavním štamgastům. Ti si je jako obvykle koupí přímo na místě před utkáním,“ uvedl ještě před duelem pro slovenský web sportnet.sme.sk marketingový manažer klubu Martin Borsík.

Když hlasatel oznamoval Jágrovo jméno, ozval se potlesk. Vedle něj se fanoušci nejvíce těšili na další českou hvězdu – kapitána Tomáše Plekance.

Jágr už se v Liptovském Mikuláši objevil před dávnými lety. 31. března 1989 v posledním kole baráže. Jeho Kladno vyhrálo 8:2 a zachránilo se. Tehdy sedmnáctiletý Jágr skóroval dvakrát, stejně jako 37letý Milan Nový. Pro legendárního kanonýra a nejlepšího střelce československé historie, vedle nějž se Jágr zaučoval, to byl shodou okolností poslední ligový zápas…

Na stejné místo se vrátil Jágr jako padesátník. A hned si připsal další gól. Po 33 letech!

Kladno ladí formu na baráž, která začíná v neděli 17. dubna. Čtyřicet dní poté, co Rytíři odehráli poslední extraligový zápas. Také proto uvítali možnost sehrát dva přípravné duely v Liptovském Mikuláši…

Jágr se představil ve formaci ve třetí formaci s Beranem a Indrákem, na ledě trávil dost času. Víc než v posledních zápasech české elitní ligy. Zdá se, že před vrcholem sezony se dostává do tempa. Byl to on, kdo před třemi lety báječným výkony baráž rozhodl.

Povede se mu to i teď? Na Kladno čeká vítěz souboje Jihlava – Vsetín.