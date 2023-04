Gazdovo hořkosladké loučení: Já jdu do Komety? Rychlému postupu nevěří

Je to smutné nebo veselé loučení se Zlínem? Obránce Daniel Gazda (25), jenž podle ověřených zdrojů iSport.cz odchází do brněnské Komety, byl po konci neúspěšné baráže s Kladnem na rozpacích. „Kdyby se končilo na velikonoční pondělí, je to hezké loučení,“ připomněl triumf v Chance lize. Když ale neuděláte poslední krok o patro výš, bezprostředně poté převládá spíš zklamání.

Máte smíšené pocity, co?

„Play off jsme prošli hezky, ale baráž to teď samozřejmě trošku zastíní. Vzpomíná se na konec a ten je 0:4. Takže těžké loučení. Celá sezona byla jako na houpačce. Vyměňovali se hráči, trenéři, celé vedení. Do toho jsem byl měsíc v Budějovicích. Bylo to turbulentní s pěkným koncem v play off první ligy a s hodně krutým v baráži.“

Cítil jste, že jste proti Rytířům bez šance?

„Když budu mluvit za sebe, šance byla v prvních dvou zápasech. Ty druhé dva už jsem hrozně těžko hledal síly. Kdo tady byl, ten viděl, že bylo Kladno svěžejší.“

Je to dané herním modelem?

„Takhle je to nastavené. To nebudu komentovat. Je to samozřejmě i herní kvalitou soupeře. Jágr, Plekanec, Klepiš, lotyšští kluci z nároďáku. Bylo to hodně znát. Plus byli odpočatí. V sérii se Vsetínem jsme měli odehraných stejně zápasů jako soupeř. Jenže v baráži byl rozdíl obrovský.“

Máte pocit, že Zlín po všech změnách nakročil k brzkému návratu do extraligy?

„S tímto modelem je to práce na dlouhou dobu. Není to jen o tom, že máte budget, seskládáte tým a hned postoupíte. To nejde. Třeba ta dlouhodobá práce letos začala.“

S jakými ambicemi jdete do Komety?

„Já jdu do Komety?“ (usmívá se)

Ano.

„Určitě? Uvidíme v květnu, kde to bude.“

Po konci utkání vyvolával kotel vaše jméno. Potěšilo to?

„Bylo hezké, že si na mě fanoušci vzpomněli. Celé play off byli famózní. Vzpomenu si třeba na zápas se Šumperkem, kdy tady bylo devět set, možná tisíc lidí. Atmosféra byla hodně skromná. A teď se sem nastěhuje plný dům. Nebudeme si nic namlouvat, přišli i na Džegra a další kladenské kluky.“

