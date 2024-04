Masakr! Vsetín dvakrát vyprodá halu Komety. Fanoušci vytřeli klubu zrak…

Vstupenky na sezení byly bleskově fuč, na nedělní utkání za devět minut! Klub operativně přidává ke speciálnímu vlaku další a další vagony. Hokejové šílenství se na konci týdne přelije ze Vsetína do Brna, kde nalezne tým z Valašska azyl pro domácí zápasy baráže o extraligu s Kladnem. Víkendový třetí duel (od 17 hodin) už je dávno vyprodaný a téměř jistě bude i ten pondělní. „Zbývají jednotky lístků na stání,“ informoval pro iSport.cz. Filip Bazala, výkonný manažer klubu. Série startuje ve středu a ve čtvrtek na ledě Rytířů.

Čekal se nával, velký zájem o vstupenky. Ale takový?! Fanoušci (nejen) se vrhli na předprodej lístků na třetí a čtvrtý barážový střet s Jágrovým Kladnem. Přitom to je ze Vsetína do Brna zhruba sto třicet kilometrů. Aby se fanoušci dostali do Winning Group Areny včas, bude si muset spousta z nich vzít v pondělí v práci volno. Nikdo nechce u velké události chybět. „Vytřeli nám zrak,“ přiznal Bazala, že klub něco takového absolutně nečekal.

Domov Komety zaplní 7700 diváků, vesměs z Valašska. Přitom domácí extraligový tým málokdy svou arénu vyprodá, pravidelněji pouze v play off. Místo bílo-modré se nyní „Rondo“ obleče do žluto-zelené barvy.

Mimořádný vlak pro příznivce bude vypraven po oba dny s odjezdem v poledne. Zastavuje ve Valašském Meziříčí a v Hranicích, aby nabral další hokejové nadšence. V neděli bude vypraveno třináct vagonů, maximální počet. Cesta zabere minimálně tři hodiny, jede se i zpátečním směrem.

Klub musel pod náporem žádostí dokonce pozastavit online prodej lístků, aby se přednostně dostalo na držitele permanentek EXTRA. „Určitě nezaplní stadion sedm tisíc Vsetíňáků,“ myslí si Bazala. „Hlásí se nám lidé z celé republiky. I od Komety jsme měli informace, že mají jejich fanoušci zájem o vstupenky,“ dodává.

Vsetínský klub nepřistoupil ke zdražení lístků, neboť nechtěl riskovat, že by zápasy v azylu sledovala hrstka diváků. Proto měl v plánu prodávat balíčky na oba zápasy. Tuhle myšlenku ovšem nakonec ani nebylo potřeba realizovat. „Chtěli jsme být opatrní, stát nohama na zemi. Na neděli jsme pracovali s variantou zhruba pěti tisíc lidí,“ říká manažer. Realita je nicméně jinde, vítěz Chance ligy a uchazeč o návrat do nejvyšší soutěže po sedmnácti letech bude mít minimálně dvakrát v zádech narvaný zimák v Křídlovické ulici.

Bude to nefalšovaný hokejový happening. „Jsme v kontaktu s brněnskou policií. Budeme mít vlastní sekuritku. Pan Zábranský (majitel Komety) říkal, že jde o rizikový zápas. Což je logické. Snad to proběhne v klidu,“ přeje si Bazala.

Vsetínští v úterý odjíždí směr Kladno k prvním dvěma soubojům s Rytíři. Nocovat budou na sklonku týdne i v Brně, kam za nimi dorazí tisíce natěšených příznivců.