Brízgala po návratu deptal Vsetín: Bude to bolet. Nula? Smůla kluků

Bezmála čtyři měsíce se kvůli zraněnému kolenu nedostal do branky. Úspěšná rekonvalescence a dlouhá přestávka před baráží ovšem Adamu Brízgalovi (25) dopomohly k tomu, aby se na závěr sezony dokázal připravit a opět navlékl kladenský dres, tentokrát do boje o extraligu. Trenéři Rytířů své volby rozhodně nelitovali. Uzdravený gólman dal Středočechům proti Vsetínu dost času na probrání po 45 dní dlouhé pauze, když čelil 44 zákrokům. „Doufal jsem, že jich bude méně, ale dostalo mě to do varu,“ smál se. Měl výrazný podíl na výhře 4:1 a prvním bodu v bitvě o záchranu.

Jak podle vás začala pro Kladno baráž po 45 dnech dlouhé přestávce?

„Bylo to hrozně fajn. Jsem rád, že ten zápas vyšel nám všem. Skvělý výsledek. Myslím, že to byl náročný zápas, ale bylo vidět, že nám chybělo zápasové tempo v první třetině. Pak jsme se ale zvedli, nasázeli jsme nějaké góly a začali jsme dominovat.“

Vy jste navíc kvůli zranění chyběl ještě déle. Téměř po čtyřech měsících jste čelil 44 střelám. Čekal jste podobně ostrý návrat?

„Doufal jsem, že jich bude méně. (směje se) Ale dostane mě to do varu a do hry, abych se rozchytal a cítil se dobře. Po první třetině už jsem se cítil výborně.“

Mrzí vás, že jste o čisté konto přišel dvě a půl minuty před koncem?

„Určitě to zamrzí, ale hlavně kluky by to mělo mrzet. Mohly přijít nějaký peníze do kasy, nebo mohli dostat nějakou svačinu do kabiny, ale jejich smůla. Je to škoda. Vím, že jsem puk i lízal lapačkou. Moc nechybělo, abych to chytil. Ale hlavní je výhra.“

Podobně jste se činil i v loňské baráži se Zlínem. Boj o extraligu vám evidentně sedí.

„Jsem rád, že to vyšlo, ale neřekl bych, že mi sedí. (usmívá se) Není to příjemný asi pro žádného hráče, ale jsem rád, že se daří a že jsme vyhráli. První výhra je vždycky strašně důležitá.“

Kdy jste se dozvěděl, že bude chytat?

„Až do poslední chvíle jsme nevěděli, jak to bude. Až tak den dva před zápasem nám trenéři řekli, jaký bude line-up.“

V první třetině jste se proti Vsetínu hledali, zabrali jste až ve druhé. Tušíte, co se změnilo ve vaší hře?

„Myslím si, že to bylo hlavně o rozehrání se. Pauza byla fakt dlouhá a bylo to znát. Neměli jsme žádný přípravný zápas. Chvíli nám to trvalo.“

A jak na vás působil Vsetín?

„Bylo to nebezpečný. Bude to bolet. Budou to náročný zápasy, ale myslím, že jsme silnější a v zápasech musíme dominovat.“

Už v prvním zápase baráže to na ledě pořádně jiskřilo. Čekáte vyhrocenou sérii?

„Minulou baráž to bylo stejné. Zápasy jsou vyhrocený. Je to stejný jako play off. Protihráči budou chtít rozhodit tým.“

Po zdravotní stránce už se cítíte v pořádku?

„Jo, cítil jsem se dobře. Samozřejmě po herní stránce mi chvíli trvalo, než jsem se do toho dostal. Jinak to od druhé třetiny to bylo super.“

Jste po zranění kolene na sebe v zápase opatrnější?

„Spíš v tréninku. Ze začátku jsem byl opatrnější. Teď v zápase už na to nemyslím. Není na to čas.“

