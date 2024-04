Rekordman Jágr válel: 1+1! Překonal Howea. Další příběh pro Netflix...

V hokejové historii má už pevné místo. Ale teď přidal další důkaz svojí výjimečnosti. Jaromír Jágr se nečekaně objevil v baráži. Jako záskok. A výsledek? 1+1! V 52 letech a 63 dnech. Stal se tak nejstarším hráčem, který kdy v pravidelném režimu naskočil do profesionální soutěže. Překonal legendárního Gordieho Howea, jemuž bylo 52 let a 11 dní, když končil misi v NHL. Rytíři i díky jeho příspěvku rozdrtili Vsetín 7:2 a vedou 2:0. Jágr válel. A dál obelhává čas…

Když se objevila první veřejná verze sestavy, číslo 68 v ní chybělo. Přitom reportér deníku Sport a webu iSport.cz ho zachytil, jak se v rámci tradičního předzápasového rituálu šel sklouznout na led. A bruslil proti odporu gumy.

Bude tedy hrát, nebo ne?

„To se rozhodne až v čase 17:59, minutu před zápasem,“ žertoval Jakub Voráček, asistent trenéra, který zrovna stál u mantinelu a klábosil s kamarádem Jiřím Tlustým, jenž se chystal do studia O2 TV Sport.

Když šel Jágr z ledu, prohodili pár slov. Pak kladenský majitel zaplul do kabiny.

Podle informací Sportu se opravdu řešilo až na poslední chvíli, jestli slavný majitel naskočí. Až chvíli před utkáním bylo jasno. Jde do akce!

Nahradil zraněného útočníka Jakuba Klepiše. Původně neplánoval, že do baráže v úvodu zasáhne. Makal na sobě, trénoval s týmem, ale sám sobě přiřadil pozici pojistky.

Ale Klepišova absence ho poslala do hry.

Už když se objevil na rozbruslení, sklidil velký aplaus. Od těch samých příznivců, kteří na konci základní části bojkotovali fandění. A hráli v hledišti badminton.

Teď ho opět velebili. A skandovali, že ho chtějí mít na bankovce… Jejich obrat zpečetila hned druhá minuta. Právě v ní Jágr skóroval! Hned při prvním střídání. V prvním utkání od 10. února. Před brankou pohotově zužitkoval výbornou přihrávku od Strnada.

1:0. Vyprodaný stadion jásal.

„Byl v tom asi přehnaný respekt našich hráčů. Měl to být běžný souboj, ale bohužel nebyl,“ reagoval vsetínský trenér Jiří Weintritt a zlobil se, že někdo z jeho hráčů víc neatakoval Strnada. Právě on pak poslal puk hokejové ikoně před branku.



Jágr si připsal další nezapomenutelný historický milník. Nejstarší střelec v historii extraligy. A co víc. Nejstarší hráč, který kdy nastoupil v elitní profesionální soutěži. A hrál pravidelně (bez toho, aniž by exhibičně naskočil k jednomu utkání).

Překonal tím slavného Gordieho Howea. A nemusí to být zdaleka konečná, zatím se zdá, že by nejúspěšnější hokejista v československé historii měl v kariéře pokračovat i v příští sezoně.



„Co já budu dělat v 52 letech? Půjdu dětem na maturák,“ smál se kapitán Radek Smoleňák, který před novináři pobaveně dodal: „Aspoň máte příběh na Netflix, co?“



Sám Jágr mezi novináře nepřišel. Nechtěl se rozptylovat tím, že bude mluvit o svých rekordech. Teď jako majitel myslí hlavně na to, aby se Rytíři zachránili.

Druhý nejproduktuvnější hráči v historii NHL jasně ukázal, že na to pořád má. Naskakoval většinou ve čtvrtém útoku s Melkou a Strnadem. Dostával se do šancí. Potvrdil, že je fyzicky výborně připravený. Vždyť také v posledních týdnech tvrdě dřel, chodil na led dvakrát denně.

„Je neuvěřitelné, jaká je v něm neustále hokejová vášeň. A jak na sobě pracuje,“ reaguje sportovní manažer Jiří Burger.

Ke gólu přidal i asistenci, když ve druhé části rozjel akci. Tu pak dokonal Melka. A byl blízko i druhé trefy. V početní výhodě ale těsně před brankou promáchl, takže si potom gól připsal Procházka.

Bylo na něm vidět, jak ho utkání pohltilo. Hecoval ostatní.

I díky němu Rytíři zvládli i druhý domácí utkání a v sérii vedou 2:0. Opět bylo vyprodáno (5200). Další zápas se hraje v neděli v Brně.

Právě na stadionu Komety najde Vsetín dočasný azyl. Někdejší extraligový titán hlásí, že je vyprodáno. Fanoušci chtějí vytvořit kotel, který Rytíře uškvaří.

Dá se očekávat, že v sestavě se opět objeví i Jágr. Původně jako záskok. Ale stále produktivní útočník.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL naposledy hrál 10. února v dohrávce 29. kola při domácí porážce s Vítkovicemi 2:3. Tedy týden předtím, než při slavnostním ceremoniálu slavnostně vyřadil jeho dres s číslem 68 v NHL Pittsburgh.

