Známé i neznámé Jágrovy rekordy. V čem předčí ikony a co zvládl nejstarší

Video se připravuje ... Ještě vás něco překvapí v souvislosti s číslem 68? Už asi těžko. Jaromír Jágr je továrna na výrobu historických rekordů. Ve čtvrtek přidal další. Jeden z těch nejcennějších. Stal se nejstarším hráčem, který kdy na pravidelné bázi naskočil do profesionální ligy. Zároveň i nejstarším střelcem! Překonal Gordieho Howea. Česká legenda tedy může být právem označovaná jako Mr. Hockey 2. iSport.cz nabízí přehled dalších historických milníků, které hokejová legenda překonala. A popisuje okolnosti, které události provázely.

Nejstarší profesionální hráč Když se ve čtvrtek objevil ve druhém utkání baráže proti Vsetínu, v němž pomohl k vítězství 7:2, bylo mu 52 let a 63 dní. Překonal tím Gordieho Howa, jenž skončil svoji poslední sezonu v NHL v týmu Hartford Whalers ve věku 52 let a 11 dní. Byl to ročník 1979/80. Nejde o jeden exhibiční duel, ale o to, že někdo v tomhle věku hraje víc utkání. Naskakuje pravidelně. Jágr v dresu Rytířů stihl 16 zápasů, ve kterých si připsal 6 bodů (1+5). A podle informací webu iSport.cz a deníku Sport to vypadá, že bude hrát i v příští sezoně. Kterou, doufá, jeho tým stráví nadále v extralize. Zatím jsou Rytíři na dobré cestě, se Vsetínem vedou 2:0. Gordie Howe také ještě nechtěl končit, věřil si, že by na NHL ještě měl. Ovšem tehdejší generální manažer klubu Jack Kelly už o tom nechtěl slyšet. Chtěl dát prostor mladším, takže uctívanému útočníkovi naznačil, že už o jeho služby nemá zájem. Legendárního veterána tím nepotěšil, takže se rozhodl ukončit kariéru. Ale proti své vůli. Byl zklamaný. Svoji poslední sezonu zvládl ve velkém stylu. Odehrál všechny zápasy (80), v nich posbíral velmi slušných 41 bodů (15+26). Skóroval následně i v play off. Být Jágr Američan, měl by daleko větší respekt. A pak se vydal na kladenský zimák... Video se připravuje ...

Nejlepší střelec historie hokeje Není to žádná oficiální kategorie, ale je to další milník, pod nímž je podepsáno číslo 68. Jágr v profesionální kariéře nastřílel už neuvěřitelných 1 102 gólů. V součtu všech elitních soutěží a reprezentace. Dostal se před Wayna Gretzkého, který se zastavil na metě 1 098 branek. Jágr ho překonal v druhé části minulé sezony, kdy se střelecky prosadil gólem v Třinci. Bylo to 5. února 2023. Potom v lize skóroval ještě dvakrát, další gól přidal proti Vsetínu v baráži. V NHL nasázel 766 gólů v základní části, dalších 78 jich přidal v play off. V národním týmu přidal 55 gólů ve 152 utkáních. Nikdo jiný jich nedal víc. Stejně jako s největší pravděpodobností odehrál v profesionálních soutěžích i nejvíc utkání. Třinec - Kladno: Důrazný Jágr se obtočil kolem brány a rekordní 1099. trefou otočil na 3:4 Video se připravuje ...

Nejproduktivnější Evropan v NHL všech dob V NHL je druhý v historickém bodování (1 921 bodů - 766 + 1155) v 1 733 utkáních. Před ním je pouze nedostižný Wayne Gretzky (2 857). Logicky tedy Jágrovi patří pozice nejproduktivnějšího Evropana všech dob. Dlouho byl i nejlepším střelcem. Na evropský trůn usedl už v listopadu 2006, kdy překonal slavného Fina Jariho Kurriho. Tehdy zářil v dresu New York Rangers a trefil 602. gól v kariéře. „Jari Kurri byl pro každého Evropana velkým idolem. Vzhlíželi jsme k němu. Je to pro mě velká pocta,“ vyznal se český kanonýr. Potom přidal další góly. Jenže neustále je sypal a stále ještě sype i Alexander Ovečkin. Právě on Jágra z prvního místa vyšoupnul. Aktuálně jich ruský útočník má 853 a dotahuje se i na Gretzkého. Pokud jde o body, v nich neohroženě kraluje Jágr. Ovečkin na něj ztrácí 371 bodů. Za Jágrem a Pastrňákem. Nahlédněte s námi za kulisy NHL a slávy čísla 68 Video se připravuje ...

Nejstarší střelec hattricku v NHL 42 let a 322 dní. Přesně v tomhle věku zazářil hattrickem, když třemi góly v dresu New Jersey Devils sestřelil Philadelphii. „Góly dávám rád, ale tohle se mi nelíbí. Nechci být nejstarší,“ vtipkoval tehdy. Bylo to v lednu 2015. Tedy v sezoně, kterou potom zakončil na Floridě, protože předtím v Devils lehce uvadl, protože už nedostával takový prostor. Ale v týmu Panthers se vrátil do skvělé pohody. A potom zazářil i na světovém šampionátu v Praze, kde se stal ve 43 letech nejužitečnějším hráčem celého turnaje! Vítězným gólem proti Finům poslal mužstvo do semifinále. Z toho pochází slavná fotka, jak míří jeho ruce k nebesům. První hattrick v NHL zaznamenal 2. února 1991 proti Bostonu Bruins. To hrával za Penguins. Poslední byl o 23 let a 355 dní později. I tohle je rekord NHL Je tam! Jaromír Jágr za zády s Michalem Jordánem slaví svůj gól na 4:3 proti Finsku • Foto Michal Beránek (Sport)

Největší rozmezí mezi finále Stanley Cupu První dvě sezony v NHL? Rovnou dvě vítězství! Jágr hned v úvodu kariéry mohl dvakrát zvednout Stanley Cup. Hlavně ve druhé sezoně už k němu výrazně pomohl. V play off dokázal skvěle zaskočit za kapitána Maria Lemieuxe, kterého vyřadilo zranění. A z téhle doby, z roku 1992, se také datuje jeho nejslavnější gól, kdy ve finále proti Chicagu vykličkoval několik hráčů, včetně českého obránce Františka Kučery, a potom bekhendem překonal slavného brankáře Eda Belfoura. „Nejhezčí gól, který jsem kdy viděl,“ řekl k tomu Lemieux. Od té doby ale na další finále Stanley Cupu marně čekal. Dočkal se až s Bostonem, s nímž si o trofej zahrál v roce 2013 znovu proti Blackhawks. Tentokrát to ovšem nedotáhl, radoval se soupeř. Bruins byli blízko sedmému zápasu, ovšem v závěru toho šestého doma zkolabovali a místo sedmého utkání museli sledovat, jak Chicago slaví v jejich TD Garden. Jágr si zahrál finále po 21 letech! Což je rekord nejenom v hokeji, ale ve všech zámořských profesionálních soutěžích. Smích i dojetí. Co všechno se dělo v Pittsburghu při slavnostním vyvěšení dresu Jaromíra Jágra? Video se připravuje ...

Nejproduktivnější hráč v historii po 40 Když se olympijského šampiona z Nagana a dvojnásobného mistra světa zeptáte, čeho si nejvíc považuje na svojí kariéře, tak poví dlouhověkost. Že se dokázal na vrcholu udržet tak dlouho. Vždycky se přizpůsobil. Tak, aby mohl hrát dál. A nejenom hrát, ale být stále produktivní. Vždycky našel cestu, jak se prosadit. Přizpůsobil herní styl i trénink. Výsledek? Nikdo po čtyřicítce v NHL neposbíral tolik bodů. Nikdo ani nesehrál tolik utkání. V tomto ohledu překonal i slavného Gordieho Howea, přezdívaného Mr. Hockey. Jágr v nejslavnější lize ve 412 utkáních po čtyřicítce posbíral 283 bodů. Howe jich měl 164 ve 219 utkáních. Pokud jde o počet utkání, rovněž kraluje český hokejový velikán. Odehrál jich 412, následuje Chris Chelios (348). A pouze tři hráči působili v NHL po svých 45. narozeninách. Právě tato trojice hráčů, kteří obelhávali čas – Jágr, Howe a Chelios. Takhle přály zámořské i české hvězdy Jágrovi k padesátinám Video se připravuje ...

Nejlepší sezona v historii Rangers Je to jeden ze zakládajících členů NHL. Klub v rámci Original Six. Ale nikdo v historii neměl tak úspěšně bodovou sezonu jako Jágr. V sezoně 2005/06 byl k neudržení, fanoušci v zaplněné Madison Square Garden pravidelně na jeho adresu skandovali: „MVP, MVP!“ Jako vybídka k tomu, aby získal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy. To se nestalo, Jágr skončil druhý, o pár bodů za Joe Thorntonem. Ale ve 33 letech získal 123 bodů (54+69) v 82 utkáních, což je nejlepší počin v historii klubu. Až za ním je Artěmij Panarin, současná hvězda, který v tomto ročníku získal 120 bodů (49+71) v 82 utkáních. Jágr vévodí i gólům ze zmíněné sezony (54). V tomto ohledu je za ním útočník Chris Kreider, který v sezoně 2021/22 nastřílel 52 branek. Český útočník prožil jednu z nejlepších sezon v kariéře, přitom to bylo poté, co se vrátil z ruského Omsku, kde strávil předešlou výluku. „Ale právě Rusko mi hodně pomohlo,“ vzpomínal. Víc se tam podle jeho slov trénovalo, navíc hrál na širším hřišti, takže byl zvyklý víc bruslit. Fyzicky se cítil výborně, což se potom ukázalo i v sezoně. Jágr byl vládcem New Yorku. Jaromír Jágr • Foto profimedia.cz

Nejstarší v TOP 10 Hart Trophy Ocenění pro nejužitečnějšího hráče NHL získal jenom jednou. V roce 1999. Což je s podivem, protože v tu dobu bývalo pravidlem, že ten, kdo vyhraje bodování, získá i Hart Trophy. Jenže i když český útočník vyhrál Art Ross Trophy pětkrát, nejprestižnější osobní ocenění převzal jenom jednou. Možná i díky tomu, že tehdy u novinářů neměl nejlepší jméno. Až tolik se jim nevěnoval, protože se soustředil maximálně na to, aby odvedl co nejlepší práci pro Pittsburgh. Ten na něm stál. Navíc Penguins nebyla v tu dobu nejprestižnější adresa v lize. Klub bojoval s finančními problémy, takže si nemohl dovolit víc hvězd, které by Jágrovi pomohly. A i když dělal, co mohl, Hart Trophy sbírali jiní (třeba Chris Pronger nebo Jose Sakic). Takže Jágr skončil v hlasování o Hart Trophy celkem čtyřikrát druhý, což je rekord NHL. Společně s Jeanem Beliveauem, ikonou Montrealu. V sezoně 1999/00 skončil právě druhý, o jediný bod ho porazil Pronger. Což byl nejtěsnější rozdíl v historii. Tehdy mu, paradoxně, nedal hlas Dave Molinari, uznávaný novinář z Pittsburghu... Ale i tak má Jágr jeden primát. Ve 44 letech, v sezoně 2016, skončil sedmý. Takže se stal nejstarším hráčem, který kdy byl v TOP 10. Tehdy zářil na Floridě, dokonce vyhrál týmové bodování (66 bodů – 27+39) v 79 utkáních. Když mu bylo čtyřiačtyřicet... Celý Pittsburgh žil Jágrem. Co legendu baví kromě hokeje? Sleduje moudra na Instagramu Video se připravuje ...