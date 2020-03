Olomouc táhne elitní KoMaNdo. Proč tak šlape perfektní první útok? | iSport.cz

V kabině si z nich spoluhráči dělají srandu, prý jde o všehochuť: blonďatý, černovlasý a zrzavý. Tak jsou v útrobách olomoucké plecharény titulováni členové elitní lajny, Lukášové Klimek s Nahodilem a Pavel Musil. Faktem však je, že bez jejich devadesáti kanadských bodů by dnes Mora pravděpodobně nezačínala předkolo play off, měla by po sezoně. Hanáci už nejsou týmem, jehož produktivita stojí jen na Zbyňku Irglovi. Životní formu chce trojice K+N+M potvrdit i proti Zlínu.