Play off podle expertů jede: V semifinále favorité, uznání pro Zlín | iSport.cz

Virtuální play off Sportu zažilo „kanára.“ Ve čtvrtfinálové sérii mezi Libercem a Zlínem všichni oslovení experti i reportéři poslali do semifinále Bílé Tygry. I druhá série Třinec vs. Karlovy Vary skončila přesvědčivě ve prospěch moravského kolosu, ale našly se dva tipy pro lázeňského outsidera. „Favorité jsou daní, ale právě v tom je sport krásný, ne vždycky to v zápasech potvrdí,“ reaguje karlovarský útočník Vojtěch Polák. A nápad Sportu ocenil. Jasné už je semifinále: Liberec-Boleslav a Třinec-Sparta.

18:0. Totální K. O. Bez šance. Sorry, pánové ze Zlína. Výsledek čtvrtfinálového zápolení byl jednoznačný. Nenašel se nikdo, kdo určil za postupujícího mužstvo, které se po bídném úvodu zvedlo a dokráčelo až do play off.

Ale tady přišla tvrdá stopka. „Liberec postoupí jednoznačně, má konsolidovaný tým, velmi zkušený, v sezoně získal dobrého gólmana. Hra směrem do defenzivy výborná, což je z mé trenérské zkušenosti klíč,“ tvrdí ostřílený kouč Marek Sýkora. V podobném duchu mluvili i ostatní.

Ale pozor, nepomněli ocenit i vyřazeného rivala. Zlín v jednu chvíli plápolal u dna extraligového pelotonu, kdekdo už mu prorokoval záchranářské práce. Takže postup do čtvrtfinále je nakonec výtečný počin.

„Zlín je mi velmi sympatický, už jsem v předešlých komentářích zmínil trenéra Svobodu, který dal hráčům jednoduché schéma, s nímž se 99 procent hráčů ztotožnilo. Nekritizuju předchůdce Tondu Stavjaňu, možná měl s ohledem na stavbu kádru vysoké nároky a neodhadl, co má v kabině. Ale to jen odhaduju…“ nechtěl se trenérský stratég pouštět do větších rozborů.

O CO JDE? Deník Sport se rozhodl, že play off nejvyšší soutěže nenechá pohřbít, rozehraje ho a také dohraje na svých stránkách. A není v tom sám, na pomoc si přizval legendy českého hokeje a výrazné tváře národního sportu. Společně s nimi se přes předkolo, čtvrtfinále, semifi nále a samotné finále dostaneme ke korunovaci extraligového šampiona ročníku 2019/20. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ o postup do semifinále play off Liberec - Zlín 18:0 Třinec - Karlovy Vary 16:2

Milan Nový, nejlepší střelec v československé hokejové historii, naopak ocenil Patrika Augustu, libereckého kouče. Někdejší kanonýr si zahrál v Jihlavě i v národním týmu s jeho tátou Josefem, rovněž úspěšným trenérem, jenž dvakrát slavil zlato s národním týmem.

„Před Patrikem smekám. Znám ho, když byl malý, s tátou jsme toho hodně zažili. Nároky jsou v Liberci velké, trenér má zodpovědnost, nemá to jednoduché, ale on to zvládl výborně. Uspěl, i když tak velké hráče předtím nikdy nevedl. Obstál na výbornou. Je pracovitý, prostě styl Dukla Jihlava!“ usmál se legendární střelec.

PODÍVEJTE SE NA TIPY EXPERTŮ

Takže tahle série je jasná. Prvním semifinalistou jsou Tygři. Tím dalším po vítězném čtvrtfinále s Karlovými Vary je Třinec. Také bez větších překvapení. „Cože? Že hlasování skončilo jednoznačně pro Oceláře? Tak v tom případě bych sérii radši dohrál na ledě než takhle virtuálně,“ okomentoval to s úsměvem karlovarský útočník Vojtěch Polák, jenž v Třinci hrával a v roce 2011 s ním slavil titul. „Vím, že favorité jsou jasně daní, ale právě v tomhle je sport krásný. Ne vždycky to v zápasech potvrdí,“ dodává Polák.

Osud ovšem byl proti, pandemie koronaviru play off zrušila. Karlovarský útočník každopádně ocenil ideu deníku Sport, že se série odehrají alespoň na papíře. „Já jsem na to hned koukal, výborný nápad. Samozřejmě, na ledě to může dopadnout všelijak, ale názory expertů jsou zajímavé. Všechny jsem si přečetl a docela mě to baví,“ vykládá. A přidává jeden zajímavý postřeh. „Když je to virtuálně, tak to jsme mohli do Třince na čtvrtfinále letět letedlem, že? A pošetřit síly,“ reaguje pobaveně.

Vary v základní části předváděly výborné výkony. Dokázaly deptat i silné protivníky. Takže by si věřily i na Oceláře. Proč ne? „Třinec byl určitě favorit, stačí se podívat na složení jeho mužstva, počítal jsem, že budou experti věřit jemu. Ale pozor, my jsme mohli překvapit! Měli jsme s nimi celkem dobrou bilanci, na zápasy to v sezoně bylo 2:2, jednou jsme u nich vyhráli 6:1! Zachytal by nám gólman a bylo by to vyrovnaný,“ popisuje útočník, jenž zná výborně prostředí obou klubů.

„Ano. Vary jsou moje rodné město, Třinec mám v srdci. Zažil jsem tam opravdu krásné sezony, mám samé dobré vzpomínky,“ vybavuje si především rok 2011, kdy pro Oceláře pomohl vybojovat historický titul. Od té doby přibyl další – loni. Teď má Třinec otevřenou cestu k obhajobě. Zvládne to? V cestě mu stojí Sparta. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Liberec a Boleslav.

Hlasování redaktorů deníku Sport • Foto Foto Sport

Hlasování expertů

Dominik HAŠEK

olympijský vítěz z Nagana

TIP: LIBEREC-Zlín 4:1, TŘINEC-Karlovy Vary 4:2

„Zlín vyhraje první zápas v Liberci 2:1 nebo 1:0. Využije toho, že soupeř bude nerozehraný a zaskočí ho. Ale to bude jeho labutí píseň. Vaz mu zlomí definitivně to, že prohraje v prodloužení doma třetí zápas a potom už to favorit dohraje. Zlín tahle porážka srazí na kolena a už se z toho neoklepe. Ukáže se síla Bílých Tygrů, kteří nevyhráli základní část náhodou, jsou pro mě favoritem i v play off a přes čtvrtfinále suverénně přejdou. Pokud jde o druhou sérii, ta bude na šest utkání. Nejdříve si budou oba týmy držet domácí neporazitelnost, ale v šestém zápase vyhraje Třinec ve Varech a sérií utne. Takže skončí jinak úspěšná sezona pro karlovarský tým.“

Marek SÝKORA

bývalý úspěšný trenér

TIP: LIBEREC-Zlín 4:1, TŘINEC-Karlovy Vary 4:2

„Liberec postoupí jednoznačně, má konsolidovaný tým, velmi zkušený, v sezoně získal dobrého gólmana. Hra směrem do defenzivy výborná, což je z mé trenérské zkušenosti klíč. Obrana vyhrává. Bekům vládne Šmíd, ale cením si třeba i Dernera, bojovníka, co padne do rány. Celé mužstvo je kompaktní a nepostrádá silné vůdčí typy. Zlín je mi velmi sympatický, už jsem zmínil trenéra Svobodu, který dal hráčům jednoduché schéma, s nímž se 99 procent hráčů ztotožnilo. Do čtyřky dávám i Třinec, ale nemůžu si pomoci, v sezoně mě zklamal. Mužstvo je dobré, vyzrálé, ale něco tomu chybí. Možná jsou přeplacení, nevím, ale mají rozhodně na víc. Fandím Varům, tím se ani netajím, po devíti letech se dostali do play off, ale tohle bude konečná. Třinec má pořád vyšší kvalitu a postoupí.“

Robert REICHEL

olympijský vítěz z Nagana, trojnásobný mistr světa

TIP: LIBEREC-Zlín 4:2, TŘINEC-Karlovy Vary 4:2

„Favorit je jasný, Liberec má silné mužstvo, vynikající přesilovky, dobrého gólmana. Zdánlivě v něm nejsou moc hvězdy, ale Birner a Hudáček byli hodně produktivní a celkově je dobře poskládané. Tygři neměli v základní části závažnější problém, jen ze začátku, což bylo zapříčiněno zase gólmanem. Ale tohle už si vyřešili. Ve druhé sérii to soupeři k sobě budou mít dost daleko, ale na to jsou oba týmy zvyklé. Třinec má nabitý kádr, silnější a vyrovnanější než Karlovy Vary. Najde se v něm plno individualit schopných rozhodnout, nevíte, od koho může přijít úder. Nestojí to jen na pár jedincích a to je největší výhoda Ocelářů.“

Milan NOVÝ

nejlepší střelec české hokejové historie

TIP: LIBEREC-Zlín 4:2, TŘINEC-Karlovy Vary 4:2

„Liberec je favorit, měl by to potvrdit. A myslím si, že to tak i bude. Od té doby, co přišel brankář Hrachovina a začali hrát lépe dozadu, ukázala se naplno jejich síla. Mají výborné hráče, je tam týmový duch. Prezidentský pohár vyhráli zaslouženě a projeví se to i ve čtvrtfinále. Musím ocenit i práci trenéra Augusty, zvládl výborně tlak, který v Liberci v posledních letech je. Vary se budou statečně držet, ale nakonec se projeví, že obhájce titulu má zkušenější hráče, kteří za to vezmou. Jinak ale Vary zažily velmi úspěšnou sezonu, byly překvapením ligy. S rozpočtem, který měly k dispozici, klobouk dolů. Nikdo s nimi moc nepočítal, ovšem popasovaly se s tím výborně. I trenér Martin Pešout. Odvedl skvělou práci.“

Vladimír VŮJTEK

bývalý reprezentační trenér Slovenska a Česka

TIP: LIBEREC-Zlín 4:1, TŘINEC-Karlovy Vary 4:2

„Liberec je pro mě favoritem celé ligy, postoupí. Zlín i při své bojovnosti na kvalitu Birnera, Hudáčka a dalších stačit nebude. Lepší kvalita rozhodne i v sérii Třince s Karlovými Vary. Oba mančafty jsou bruslivé, Vary se mi hodně líbily, hrály pěkný hokej, ale přece jenom – kvalita je v Třinci vyšší. V pořádku už je Wolski, to je velký hráč. V něm Oceláři trefili žolíka. Když přišel, vytáhnul je ze slabší krize, kterou zrovna měli. Střeleckým potenciálem tým zvedl a bude v tom pokračovat i v play off. Jasně, Zlín i Vary jsou z předkola rozjeté, určitá výhoda to je, ale jenom v jednom zápase. Hned ten první to může trošku ovlivnit, ale pak se to srovná.“

Petr KLÍMA

dlouholetý útočník NHL, šéf Kadaně

TIP: LIBEREC-Zlín 4:1, TŘINEC-Karlovy Vary 4:2

„Nebude to jednoznačné, jak se může na první pohled zdát. Proti Zlínu se strašně špatně hraje, oni hrají takový hokej, no, to slovo vyslovit nechci. Vůbec tam není místo na rozjetí, hráči perfektně dodržují systém. Zápasy budou třeba jen o gól, možná o dva, ale Liberec postoupí. Další z dobře vedených týmů, jeho kvalita se projeví… Sezona Třince nebyla, jak si představovali. Hráči se zraní, mají osobní problémy, což je normální. Ale v play off se dostanou do formy, i když Vary překvapily plno týmů. Oceláři mají nadupaný kádr, čtyři vyrovnané lajny, je kam sáhnout. Vary mají dvě lajny, které se jim můžou vyrovnat, pak spíš průměr dobrý na extraligu.“

Vladimír MARTINEC

trojnásobný mistr světa a úspěšný trenér

TIP: LIBEREC-Zlín 4:1, TŘINEC-Karlovy Vary 4:3

„Liberec by to měl zvládnout, je favorit. Sám jsem zvědavý, jak v play off chytá Dominik Hrachovina, ale tady by jeho velké dny ještě měly počkat. Přes Zlín se Liberec převalí kvalitou celého kádru, je opravdu hodně silný. Hudáček a spol. jsou skvělí hráči, kteří dovedou čtvrtfinále rozhodnout. Pro Zlín je i tohle ale velký výsledek. Být poslední a jít sem? Nakonec dobrá sezona. Třinec má taky silnější soupisku. Ale... Zdál se mi takový rozházený. Vary nám přešly přes Hradec, takže v tu chvíli jsou ve velké pohodě. Jsou schopny dávat hodně branek. Nevidím to jednoznačně, Třinec se tady nadře, rozhodne sedmý zápas v jeho hale. Oceláři mají velké možnosti, takže věřím, že by do Varů klidně létali. To by taky mohlo nakonec udělat rozdíl.“

Jan ČALOUN

olympijský šampion z Nagana

TIP: LIBEREC-Zlín 4:3 Třinec-KARLOVY VARY 3:4

„V obou sériích očekávám maximum odehraných utkání. Zvlášť Liberec je jasný favorit, ale bude to mít hodně těžké. Líbí se mi houževnatý styl Zlína, hlavně u nich doma je to pro každého soupeře nepříjemné. Týmy se budou tahat až do sedmého zápasu, doma to Tygři zvládnou, ale bude je to stát hromadu sil. V případě Třince a Varů sázím na překvapení, já Energii věřím. Celou sezonu Vary hrály proti Ocelářům dobře, měly na ně hru. Nebojím se dál posunout Západočechy. Jsou překvapením celého extraligového ročníku, přitom každý ví, že mají jeden z nejnižších rozpočtů. Ale to nemá vliv na jejich hokej, který hrají výborný, kvalitní a spousta týmů s ním měla v sezoně potíže.“

Miloš HOLAŇ

bývalý obránce, vítěz Zlaté hokejky 1993, trenér

TIP: LIBEREC-Zlín 4:2 TŘINEC-Karlovy Vary 4:1

„Liberec začíná doma, je vítěz Prezidentského poháru, zkušený tým. Spousta hráčů zažila velké bitvy, vědí, o co se hraje. Je to nejlepší tým základní části a potvrdí roli favorita. Zkušenosti sehrají klíčovou roli i u Třince. Loňský mistr, hráči v kádru většinou zůstali, na zkušenosti a domácí prostředí to Oceláři proti Varům uhrají. Navíc mají v mužstvu i mladé hráče, není to jen o starých. Takže s rychlostí soupeře problémy mít nebudou. Vary si splnily cíl postupem přes Hradec. Ne že by polevily, ale trošku to v hráčích podvědomě zůstane. Už tak dokázali velké věci, dostali se daleko. Na Oceláře už to ale stačit nebude.“

Michal BROŠ

mistr světa, bývalý sportovní manažer Sparty

TIP: LIBEREC-Zlín 4:1, TŘINEC-Karlovy Vary 4:1

„Řekl bych, že série Liberce a Zlína nebude tak jednoznačná. Tygři vyhrají 4:1, ale bude to všechno těsné. Zlín urve akorát první domácí zápas, sníží na 1:2, ale Liberec další utkání vyhraje a doma to ukončí. Projeví se zkušenost se zápasy play off a hlavně dlouhodobá kvalita, kterou má liberecký kádr. Úplně stejně to vidím i v druhé sérii. Vary si postupem přes Hradec splnily svoje cíle a očekávání. Na Třinci se mi z odborného hlediska líbí, jak báječně dokáže měnit rytmus hry. Doma jsou schopní hrát mimořádně aktivně, ale jindy to i podle potřeby hluboko zatáhnout. Jak se jim to hodí. Kvalitou jsou odskočení. Energie taky v euforii udělá jeden zápas. Překvapení nehrozí.“

VIDEOGRAFIKA: Nejlepší střelci v základní části extraligy. Jak to šlo Ujčíkovi? A co Hübl?

NEJ bitky hokejové extraligy: Vopat rozparovač, nezklamal Kočí ani Hollweg