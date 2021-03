Mazanec zdeptal Hübla, chytil mu 8 střel! Má oči všude, popsal hrdina

Vkročit do play off neposkvrněným kontem? Vzpruha pro vítěze, jak má být. A pádný argument, že nad spolehlivostí Marka Mazance netřeba pochybovat. Byť v maratonu 52 kol extra nezářil a svému kumpánovi Štěpánu Lukešovi dopřál dostatek prostoru k práci v brankovišti, zdá se, že vrchol sezony vzal plzeňský šampion z roku 2013 jako osobní misi. „Mazi podal vynikající výkon, hráči bojovali do poslední vteřiny,“ těšilo kouče Vladimíra Růžičku .

Klíčový klid a maximální soustředění z Mazance vyzařovaly od prvních zákroků. Zatímco oponent Denis Godla s sebou mrskal od levé tyčky ke druhé, skákal nahoru a padal dolů, Mazanec čítankovým čtením hry a správným postavením vůči střelcům vykázal stoprocentní podvečer s účtem 31 zachycených ran. „Byl jsem v permanenci, bylo toho opravdu hodně,“ věděl brankář své. „Litvínov si připravil zajímavé situace, má dobrou ofenzivní hru. Napoprvé mě to trefovalo, příště si musím dát ještě větší pozor…“

Ze své klece sledoval, jak už ve 3. minutě jde Hradec naproti prvnímu bodu. Irvingův pobyt na trestné lavici už po deseti vteřinách ukončila dělovka z první v podání Aleše Jergla. Mazanec odtušil, že v následujících chvílích to bude stát hodně na něm. Ne snad, že by Mountfield okamžitě zařadil zpátečku, dobře však věděl, že se nemusí nesmyslně tlačit do vrstvení náskoku a může nasadit obávaný beton. „Mazi je výtečný gólman, zase ukázal, že play off je jeho. Vkládáme do něj velkou důvěru, věříme mu,“ zvedl palec nahoru Jergl.

Mazancovi čelení litvínovským hrozbám svědčilo. Nebyly stálé, zato hodně nebezpečné. Domácí občas nechali pootevřené okénko, kterým se Severočeši v brejku prosmýkli do zajímavé střelecké pozice. Jenže Mazanec měl den a sbíral důležité zákroky do nůše. Sklopit hlavu musel nejednou i Pán rekordů Viktor Hübl. Zlomový zásah si Mazanec nachystal na konec druhého dějství, kdy Patriku Zdráhalovi zpacifikoval trestné střílení. „Rozjel se s pukem a trefil mě do ruky,“ rozesmál se hrdina bitvy. „Zaplaťpánbůh, že nedali gól, byl by to pro ně obrovský startovák do zápasu. Pro mě psychická vzpruha, že jsem chytil nájezd. A i pro kluky dobrá zpráva, že jsem je podržel.“

Na druhé straně byl hbitý a produktivní Aleš Jergl také u hradecké (skoro)pojistky, když v 52. minutě se střela mimo tyče proměnila v gólovou nahrávku Kellymu Klímovi. A úplný závěr? Ten znovu patřil Mazancovi. Jeho až exhibičnímu vystoupení v oslabení čtyř proti šesti litvínovským. Být v aréně diváci? Aplaus by snad strhnul střechu! Třeba při vykrytí Hüblových osmi střel… „Na něj si musíte dávat ohromný pozor. On je nesmírně šikovný a zkušený hráč, má oči všude, dokáže vystřelit z krkolomných pozic, umí to házet chytře do brány, nastřelovat brusle, chrániče…“

Mazanec nad protřelým veteránem vede. Co přijde v odvetě?

SESTŘIH: Mountfield HK - Litvínov 2:0. Mazanec kryl 38 střel. Hradec má první bod v sérii

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:19. Jergl, 51:34. Kelly Klíma Hosté: Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel (A), F. Pavlík (A), Šalda, Graňák, Jank – Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma – Orsava, V. Růžička, J. Sklenář – M. Zachar, Lev, Perret – Smoleňák (C), Koukal, R. Pilař – J. Veselý. Hosté: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Demel, D. Zeman, Balinskis, Cibulskis, Kudla – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – P. Svoboda, Gerhát, Látal – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – M. Havelka, Žejdl, Zygmunt. Rozhodčí Hodek, Pražák – Ganger, Klouček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

