Byly tam i deprese. Už nesmím být takový magor, svěřuje se Šmíd

Je to tvrďák každým coulem. Ale i pro horu svalů, hokejové vášně a oddanosti Ladislava Šmída platí: čeho je moc, toho je příliš. Nedávno podstoupil třetí operaci krční páteře. Nebylo jiné cesty, bolesti mu otravovaly i civilní život. Finále sezony je v háji. „Chci se pořádně připravit na příští sezonu. Na moji poslední. Pak se vrátím do Kanady za dětmi,“ plánuje 35letý bourák. Jeho nynější role u Tygrů? Mentor hráčů, neoficiální asistent kouče Augusty. Bílí Tygři doma ve čtvrtek rozjedou čtvrtfinálovou sérii s hradeckým Mountfieldem. Čeká se tuhá řežba. „Překvapuje mě, že trenér Růžička nehraje víc na Smoleňáka, ten nám vždycky dělal problémy,“ diví se nehrající liberecký lídr.

SESTŘIH: Vítkovice - Liberec 1:4. Tygři si vítězstvím zajistili čtvrtfinále VŠECHNA VIDEA ZDE

Do hry nezasáhnete, přesto máte u týmu výraznou roli. V čem všem spočívá?

„Zasahuju do toho nenásilně. Dívám se na zápasy ze shora, mám čas si různé věci promyslet. Následně klukům individuálně předávám svoje poznatky. Jak se v různých situacích zachovat, co dělat. Snažím se vžít do jejich situace, hlavně je povzbudit. Takovou tu klasickou kritiku nechávám na trenérech, já kluky spíš podpořím, dodávám jim sebevědomí do play off.“

Liberec jde na Hradec, pro jehož hru v play off se vžil termín BETON, byť zcela nevystihuje pojetí kouče Růžičky. Jak to vidíte vy?

„No, beton… Pan Růžička říká, že to není beton a sám bych jejich hru asi taky tak nenazýval. Oni hrají, co v danou chvíli potřebují. Pokud můžou, jdou dopředu, když mají šanci na zisk puku od soupeře, forčekují dvěma hráči. A jakmile vidí, že šance není, stáhnou se a nasadí jakoby beton ve středním pásmu, kde mají pět hráčů. Hrají disciplinovaný hokej, mají nepříjemné obránce. Určitě to nebude sranda. Já však věřím v náš tým, v jeho kvalitu. Kluci jsou sebevědomí, doufám, že to zvládnou. Každé play off tvrdím, že to není o soupeři, ale o nás. Pokud budeme hrát náš hokej, na puku, chytře, hlavně trpělivě, bude to dobrý. Pokud to budeme plnit a nebudeme příliš vylučovaní, máme velikou šanci uspět.“

Sledoval jste hradecké bitvy s Litvínovem?

„Ano, Hradec hrál dobře, výborně jim chytá brankář, prokazují, že mají kvalitní mužstvo. Hrají jim všechny čtyři lajny, což je v play off velká výhoda, jsou odpočatí. Ale jak říkám, bude to o nás a já klukům věřím. Kvalita v našem týmu je obrovská.“

Mohou Tygrům dělat problémy rychlonozí hráči jako Jergl, Klímové, Zachar?

„Na tyhle typy si musíte dávat pozor. My ale máme vždycky problémy se Smolim (Radkem Smoleňákem). On je šikovnej kolem brány, nebojí se jít dovnitř. S ním jsme měli docela potíže v předešlých zápasech. Do předbrankového prostoru ho nesmíme pouštět. Pak tam jsou ti kluci, jak jste zmínil. Klímové, Zachy, Jergl má dobrou střelu, umí s pukem. Mají tam pár hráčů, co jsou šikovní. Série nebude o individualitách, ale o týmové hře. A tu máme hodně slušnou.“

Smoleňák byl zaparkován ve čtvrté formaci, byť kouč Růžička čas na ledě dává všem. Ovšem na přesilovky se hradecký kapitán téměř nedostává. Překvapuje vás to? A je to dobrá zpráva pro Liberec?

„Trošku mě to překvapuje. Uvidíme, jak se série bude vyvíjet, může se stát cokoli a pak ho trenér začne používat trochu víc. Ale zaráží mě, že ho nevyužívají víc na přesilovce, tam tu kvalitu má a prokazuje ji. Smoli ví, kde je jeho síla. Nebude vám prostrkávat puk mezi nohama, půjde natvrdo do brány, kde se to snaží tečovat, došťouchávat.“

Patrika Augustu čeká v play off premiéra, proti němu Vladimír Růžička se dvěma stovkami startů v boji o titul. Může ten rozdíl hrát roli?