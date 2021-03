Vítězný gól jako vykoupení. Bulíř: Některé zákroky Hradce byly zbytečné

Tak povězte, jaké to bylo utkání?

„Měli jsme herní převahu. Hráli jsme hokej, který jsme hrát chtěli. Hradec jsme do ničeho vážnějšího nepustili. A díky aktivnímu útoku jsme dali tři branky. To rozhodlo, že jsme zápas převážili na naši stranu a v sérii vedeme 2:0.“

V zápase i ihned po jeho konci to hodně jiskřilo.

„Už je to několikáté play off, které hraji a už vím, že o tomhle to celé je. Emoce tam jsou. Jak na střídačkách, tak na ledě. Pokřikování v soubojích, to je to, co k tomu patří. Někdo řekne, že je to už za hranou, jiný řekne, že je to ještě v pohodě. Celé to bude o tom, kdo bude trpělivější a kdo to ustojí v hlavě.“

Vy máte zajímavou linku mezi oběma zápasy. V tom prvním jste se nechal dvakrát vyloučit a soupeř dvakrát skóroval. Nyní jste vstřelil vítězný gól. Berete trefu trochu jako vykoupení?

„Asi se to tak dá říct. V tom prvním zápase jsem se nechal dvakrát zbytečně vyloučit. Nevím, jestli oba fauly byly takové, aby je bylo třeba v takových zápasech pískat. Tedy, takhle, ten druhý určitě. Ten první, to mi přišlo takové na hraně. Bohužel, stalo se, dostali jsme dva góly. Musím poděkovat klukům, že ten zápas otočili. Za to jsme opravdu strašně rád. A jsem samozřejmě rád, že jsem pomohl gólem, který nás dostal do zápasu.“

Liberec - Mountfield HK: Vlach od modré propálil Mazance v přesilovce, 2:0

Brankář Petr Kváča zmiňoval, že je strašně vděčný za partu, ve které může působit. Zmínil dokonce, že za stavu 0:3 v prvním utkání nepřestal ani na okamžik věřit, že se podaří výsledek zvrátit. Cítil jste to stejně?

„Ano, tak já vím, jaká síla v tomhle týmu je. Určitě to není tak, že bychom prohrávali 0:3, tak že bychom si řekli, že to zabalíme a budeme říkat, že ještě máme další zápasy. To určitě ne. My jsme z toho prvního utkání chtěli všechno, což se potvrdilo. Všichni chceme hrát do poslední minuty. Vyplatilo se.“

Tipuji, že takový obrat psychicky hodně povzbudil, že?

„Jistě, dostalo nás to nahoru do toho druhého zápasu, který jsme teď 3:0 zvládli. Výsledek z prvního zápasu na to měl veliký vliv.“

Když už je řeč o psychické pohodě, po vašem třetím gólu bylo vidět, že naopak soupeř pohodu hledá. Byly některé jejich nájezdy ve třetí třetině ještě fér? Třeba Michal Birner se hodně rozčiloval.

„Zrovna tohle mi přišlo trochu zbytečný. Michal Birner odehrál puk a hned následoval nájezd a dohrání od soupeře. Kdyby Michal neuhnul, tak bůhví, jak by to dopadlo. Je to play off, ale některé zákroky si musíme pohlídat, protože jde i o zranění. Ano, na jednu stranu emoce a souboje, ale na druhou stranu, člověk musí být pořád na pozoru, aby nepřišel o kolena.“

Nevylepší paradoxně vaší psychickou výhodu, když vidíte, jak soupeř musí dělat takové kousky?

„Ono to tak bývá, že když jeden tým prohrává, tak ví, že ještě budou další utkání a snaží se toho soupeře rozhodit, aby si ho trochu připravil na další pokračování série. Já myslím, že jsme to zvládli dobře. Samozřejmě, nějaká obrana tam být musí a kluci, co byli v těch soubojích se statečně drželi a k něčemu většímu se to nezvrhlo.“

Liberec - Mountfield HK: Po závěrečném hvizdu se strhla bitka

SESTŘIH: Liberec - Mountfield HK 3:0. Vlach zvalchoval hosty, zazářil Najman 0+3

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:11. Bulíř, 35:40. J. Vlach, 46:45. J. Vlach Hosté: Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, R. Pavlík. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Blain, R. Pilař, F. Pavlík (A), Šalda, Graňák, Čáp – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – J. Veselý, Lev, M. Zachar – Perret, Koukal, Smoleňák (C). Rozhodčí Šír, Svoboda – Bryška, Axman Stadion Návštěva Bez diváků diváků

