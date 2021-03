Gulaši sestřelil Vránu. Jestli chtějí hrát takhle, my taky budeme, říká Varaďa

Pětatřicetiletý Petr Vrána se vrátil na led po rodinné tragédii. V závěru základní části přišel o manželku, naposledy hrál v Praze proti Spartě 28. února. Znovu byl jedním z klíčových mužů Ocelářů. Vyhrával vhazování, pracoval do defenzivy. Ve 13. minutě připravil trefu do odkryté brány pro Martina Růžičku na 3:0.

Schytal několik ostrých ran. Ve 26. minutě dostal u mantinelu ránu loktem od vysokého obránce Rheta Hollanda. Z následné přesilovky se trefil Jack Rodewald. Ve 37. minutě Vránu zahákoval Martin Zaťovič.

Třinec - Kometa: Navrátilec Vrána předložil po uvolnění gól Martinovi Růžičkovi, 3:0

Osudný byl pro třineckého kapitána střet ze 44. minuty. V přesilovce zavážel po kombinaci s Matějem Stránským puk do útočné třetiny, hned ho posílal do levé strany volnému Erikovi Hrňovi. V tu chvíli si ho našel obránce Michal Gulaši. Ostrý hit, Vrána se v bolestech svalil k ledu. Na Gulašiho se okamžitě vrhnul Matěj Stránský, dostal 2+10 za hrubost. Gulaši byl potrestaný dvěma minutami za hrubost.

„Já ten hit viděl na tabletu ještě na střídačce,“ odpovídal třinecký trenér Václav Varaďa na dotaz k dané situaci. Sám patřil k nejostřejším hochům v NHL. „Brněnský hráč byl v posedu a Petr byl buď trefený ramenem nebo kolenem, na to se ještě musím podívat. Možná to bylo malinko pozdě. Přišlo to v oslabení na našeho klíčového hráče. Je to play off. Ale když budou hrát takto, tak my taky.“

Vránovi spoluhráči se k zákroku nechtěli vracet. „K tomu se nebudu vyjadřovat,“ reagoval obránce Tomáš Kundrátek, který dělovkou už ve druhé minutě otevíral skóre. Počítá ovšem s tím, že potyčky se v sérii mohou šponovat. „Je to play off, to k tomu patří. Věděli jsme, s čím na nás přijdou.“

Dá se předpokládat, že emoce budou postupně gradovat. „Zápasy budou vyhrocené, bude to takhle pokračovat dál,“ přitakal obránce Komety Filip Král. Ostatně, přesně tohle chtějí po svých borcích trenéři obou týmů. Důraz, rychlý přístup, ani metr ledu zadarmo. „Nikdo nebude jen jezdit kolem sebe a poplácávat se po ramenou,“ přitakal asistent Jiří Horáček z Komety.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:14. Kundrátek, 01:51. M. Kovařčík, 12:10. Martin Růžička, 25:50. Rodewald, 45:09. Hrňa Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Honzík) – Gernát, M. Doudera, Jaroměřský, D. Musil, Kundrátek, Freibergs – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák – Chmielewski. Hosté: Vejmelka (13. Klimeš) – Zámorský, F. Král, Holland, Kučeřík, Svozil, Gulaši, Bartejs – Mueller (A), P. Holík, Zaťovič (C) – Vincour, Rákos, Valský – Mrázek, Klepiš (A), Plášek ml. – Schneider, Šoustal, Bondra. Rozhodčí Kika, Hejduk – Ganger, Klouček Stadion WERK ARENA, Třinec