Zatím jasná série. Kdo táhne Boleslav a od koho Pardubice potřebují přidat?

Kdo ve čtvrtfinále táhne Mladou Boleslav a od koho Pardubice potřebují přidat? • FOTO: Koláž iSport.cz Čtvrtfinálová série mezi Mladou Boleslaví a Pardubicemi se vyvíjí jasně. Boleslav vyhrála oba domácí zápasy (2:0, 5:0). Navíc nejde jen o výsledek, kontrolovala hru, dominovala. Server iSport.cz představuje klíčové opory, díky kterým si vybudovala takový náskok. K nim přidáváme hráče Dynama, od kterých čekáte, že by se měli zvednout a mají moc vývoj série otočit. Už v pondělí (19:00, sledujte ONLINE přenos >>>) pokračuje bitva na východě Čech třetím zápasem.

TÁHNE MLADOU BOLESLAV JAN RŮŽIČKA Zákroky: 53

Úspěšnost: 100 % Zavřel bránu, ještě nedostal gól, působí sebejistě. Překonal zdravotní trable, má za sebou kompletní základní část a výborně odstartoval i play off. Pardubičtí útočníci mu zatím tolik nestěžují práci. Nejlepší zákrok vytáhl ve druhém duelu, kdy se v oslabení tří proti pěti bleskově přesunul a zastavil střelu Roberta Kousala. O pár chvil později zvýšil David Šťastný na 2:0. Šlo o klíčový moment zápasu. Překoná rekord v neprůstřelnosti v play off? Ten drží Roman Málek (192:33 v roce 2001). Mladá Boleslav - Pardubice: Růžička se bleskově přesunul proti Kousalovi

TÁHNE MLADOU BOLESLAV MARTIN ŠEVC Body: 3 (1+2)

Střely: 8 Hraje přesně tak, jak byste čekali. Precizní vzadu, aktivní i dopředu. K tomu všemu se tradičně snaží dostat do hlav soupeřů, jako když na konci první třetiny druhého zápasu s úsměvem pokřikoval na Anthonyho Camaru. V prvním duelu zařídil oba góly, u prvního asistoval, druhý přidal do prázdné branky. O den později bral další nahrávku. Jedinou kaňkou na jeho výkonu je zbytečné vyvolání potyčky s Patrikem Poulíčkem, kvůli kterému poslal svůj tým na více jak minutu do tří.

TÁHNE MLADOU BOLESLAV JAKUB KOTALA Body: 3 (2+1)

Střely: 5 Vůbec se to nečekalo, ale hlavním tahounem Boleslavi v úvodu čtvrtfinále je právě Jakub Kotala. Kamarád Davida Pastrňáka z dětství vymyslel důležitý první gól série, když v přesilové hře našel Adama Zbořila. V pátek otevřel skóre sám, když parádně proměnil samostatný únik. Skvěle si vede v početních výhodách před soupeřovou brankou. Nejdříve zaclonil Kloučkovi výhled při trefě Davida Šťastného, pak tečoval pokus Joony Jääskeläinena. Zatím jednoznačně největší překvapení série. Mladá Boleslav - Pardubice: Kotala vymíchal Kloučka. Středočeši jdou do vedení, 1:0

TÁHNE MLADOU BOLESLAV DAVID MORAVEC Body: 0

Střely: 2 Není mu ještě ani 18 let, na obličeji nosí košík. I tak nastupuje David Moravec ve druhé obranné dvojici vedle Martina Pláňka. V obou duelech zvládl přes 15 minut, trenéři se ho nebojí nasadit ani proti přesilovce Pardubic. Mladý věk na něm není znát, působí jako mazák. Ani když si na zádech soupeřů přečte jména jako Zohorna nebo Kousal, nic to s ním nedělá. Umí i podpořit útok, ale i přes nízký věk vás upoutá jeho defenzivní jistota. Velká budoucnost pro Mladou Boleslav i celý český hokej.

MŮŽE NAKOPNOUT PARDUBICE ANDREJ KOSTICYN Body: 0

Střely: 1 Byla by to nádherná nahrávka, po které dal Anthony Camara gól... Kdyby chvíli předtím nehrál Kosticyn vysokou holí a trefa platila. A to je ono, „kdyby“ se nepočítají. Byl to jediný opravdu velký moment běloruského útočníka proti Boleslavi. V každém zápase zatím vyrobil jeden zbytečný faul, po kterém šel na trestnou. Víc vidět nebyl. Při přesilovce vystřelil jen jednou. Ano, tady naráží na svůj pohybový handicap, ovšem se svými zkušenostmi by měl najít cestu, jak se prosadit. Mladá Boleslav - Pardubice: Domácím vyšla challenge! Gólu Camary předcházela vysoká hůl Kosticyna

MŮŽE NAKOPNOUT PARDUBICE TOMÁŠ ZOHORNA Body: 0

Střely: 3 Trenér Richard Král ho využívá extrémně, což je v danou chvíli v pořádku. Pardubický lídr v obou zápasech odehrál přes 20 minut. Zohornovi nemůžete vyčítat nasazení a vysokou dávku dráždivosti, kterou při každém střídání doručuje na brankoviště soupeře. Na druhou stranu právě od něj budete čekat, že když má zbytek zataženou ruční brzdu, on vymyslí gól, nebo puk svojí buldočí vůlí dotlačí za čáru. To se nedaří. Tomáš Zohorna je velitel, od kterého se čeká, že když ostatní jsou v bídě, on nebude.

MŮŽE NAKOPNOUT PARDUBICE JURAJ MIKUŠ Body: 0

Střely: 5 V základní části se rozjel do své životní sezony, ve stejném duchu pokračoval v předkole proti Karlovým Varům. Jenže série s Boleslaví? Najednou jako kdyby mu velké ofenzivní nápady a drzé kličky s nahrávkami do šancí došly. Dřív přitom ukázal, jak moc umí být platný v útočné fázi, není tak pohyblivý jako Marek Ďaloga, zato s chladnou hlavou dovede vymyslet šanci, případně dát sám gól. Tady je jeho síla, nebo by měla být a Boleslav ho umí eliminovat. Ve své formě by se ale měl prosadit. SESTŘIH: Mladá Boleslav - Pardubice 5:0. Bruslaři mají druhý bod, Dynamo opět bez gólu