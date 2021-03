Podrážděnost Dynama i speciální týmy. Co rozhodlo o postupu Boleslavi?

Hladká práce, 4:0 na zápasy. Mladá Boleslav ve čtvrtfinále Generali Česká play off spláchla Pardubice nejrychleji, jak mohla. První dva duely na domácím ledě dominovala, Dynamo nedalo ani gól. Ve svém království se už tým Richarda Krále zlepšil, i tak nevyválčil ani jednu výhru, i když ve čtvrtém zápase vedl 3:0. Co rozhodlo o jasném postupu Bruslařů a co naopak stálo za rychlým krachem ambiciózního týmu z východu Čech?

Objev Kotala v ráži

Největší překvapení série, možná dosavadního průběhu celého play off. Do Mladé Boleslavi přišel Jakub Kotala před sezonou z první ligy. Na startu ročníku se nedostal ani do sestavy, na střídavé starty zamířil zpátky do Havířova. V základní části vstřelil tři góly v 25 zápasech. Ve čtyřech utkáních proti Pardubicím nasázel hned pět gólů! Neuvěřitelný progres a krásný příběh.