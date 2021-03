Sparta zbourala zeď a jde na Liberec. Jandač před Olomoucí smekl

Necelé čtyři minuty uprostřed druhé třetiny. A bylo po zápase. Sparta v nich do sítě Olomouce nasázela tři góly (0:3). Celou čtvrtfinálovou sérii Generali Česká play off ovládla jasně 4:0. V semifinále ji čeká Liberec. Druhý finalista vzejde ze souboje Třince s Mladou Boleslaví. „Všechny tyhle týmy tam jsou zaslouženě. Těším se, že si to rozdáme o to, kdo bude na konci nejlepší,“ usmívá se trenér Pražanů Josef Jandač.

Kdo čekal drtivý nástup namlsané Sparty, které se sbíhaly sliny na čtvrtou výhru a rychlý konec série, byl mimo. První třetina? Nejlepších dvacet minut Olomouce v celém čtvrtfinále. Obrovské šance spálili třeba David Ostřížek s Lukášem Klimkem.

„Věděli jsme, že musíme zabrat. Nic jiného nám nezbývalo. První třetina od nás byla výborná, tam je to obrovská škoda, že jsme nedali gól a neodskočili jsme,“ krčil rameny zklamaný Klimek, který ještě v roce 2019 hrál předkolo play off v rudém dresu Pražanů. Na střely vyhráli domácí úvodní část 9:5. Skóre však ukazovalo dvě nuly.

Velkou možnost dostat se v celé sérii vůbec poprvé do vedení dostali Hanáci na začátku druhé třetiny. Minuta a 44 sekund přesilovky pět na tři. Jenže sotva se stihli dostat do tlaku, nechali se sami vyloučit. Rozhodčí odpískali postavení útočníka Jana Knotka v brankovišti, byť modrým půlkruhem vůbec neprojel. Brankář Alexander Salák navíc sám vyvolal kontakt s domácím forvardem a ochotně padl k ledu.

Olomouc - Sparta: Hosté rychle navýšili! Přečíslení 2 na 1 zakončil do odkryté branky Řepík, 0:2

Domácí střídačka začala okamžitě pálit jadrná slova k sudím. Ti si nenechali nic líbit, a přišla dvojka za nesportovní chování. „Nevím, jestli je to o chytrosti toho brankáře. Bohužel, asi to tak dělá. V brankovišti jsem nebyl, jen jsem pak cítil, jak za mnou letí k zemi,“ pokrčil rameny Knotek.

„Zlomový bod zápasu,“ měl jasno Michal Řepík . O deset minut později už byl totiž stav 0:3. Sparta se střelecky utrhla. Na tři zásahy jí stačilo 3:41 minut. Postupně se trefili Jan Košťálek, kapitán Řepík a David Němeček. „Říkali jsme si, že musíme být trpěliví. Oni na nás skočili v první třetině. Chodili nás vysoko napadat, my jsme si špatně přihrávali. Měli šance, naštěstí Saša to všechno pochytal. Ve druhé třetině už to strhli na svou stranu,“ říkal Řepík.

Byť byly všechny duely vcelku vyrovnané, za celou sérii Olomouc ani minutu nevedla. Během čtyř utkání navíc překonala skvěle chytajícího Saláka pouze třikrát. „I když jsme vyhráli 4:0, Olomouc hrála výborně. Důrazný, houževnatý hokej, proti kterému se strašně těžko prosazuje. Byť to vypadá jednoznačně, obraz na ledě takový nebyl,“ pochválil soupeře trenér Josef Jandač .

Olomouckou zeď jeho tým zbořil, teď je čeká v semifinále Liberec. V základní části si s nimi body ve vzájemných zápasech podělili. Dvakrát vyhrála Sparta, dvakrát Tygři. „Tohle se maže, je to pryč,“ ví Jandač.

Že všechna čtyři čtvrtfinále skončila stejně jednoznačně 4:0, ho překvapilo. „Je to zvláštní, těžko si to vysvětlit. Nechci hodnotit ostatní série, ale třeba Liberec Hradec přejel, tolik se nenadřel. To byl skoro rozdíl třídy.“ Teď čeká semifinalisty dlouhých devět dnů pauzy.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 30:31. Košťálek, 31:11. Řepík, 34:12. Němeček Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), Švrček, Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Rašner, A. Rutar – Strapáč, Nahodil, J. Káňa – Olesz, Kolouch, Ostřížek – Kucsera, J. Knotek (A), Klimek – Burian, Navrátil, Bambula. Hosté: Salák (Machovský) – Jurčina (A), Tomáš Dvořák, Košťálek, Polášek, T. Pavelka, Němeček, M. Jandus – Řepík (C), Horák, Sobotka – Rousek, Sukeľ, Kudrna – Buchtele (A), Tomášek, Forman – Žálčík, Zikmund, Dvořáček. Rozhodčí Šír, Sýkora – Rožánek, Lederer Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva bez diváků diváků

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE