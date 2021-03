Sparta se nebojí říct, že chce titul. Forman dal nahlédnout do kabiny

Rychle a jasně. Bez zbytečných cavyků. Sparta ve čtvrtfinále play off vyřadila Olomouc v nejkratší lhůtě čtyř zápasů. Urputný soupeř favorita prověřil. Možná lehce zpomalil, ale rozhodně nezabrzdil.

„Byli hodně zarputilí, my jsme si s tím ale poradili. Do dalších bojů nás to prověřilo dobře. Výsledek 4:0 trochu klame. Olomouc kousala, na druhou stranu ani jednou jsme neprohrávali. Jen v jednom zápase nás dokázali víc zmáčknout, jinak jsme to měli, troufám si říct, pod kontrolou. Od začátku do konce jsme to měli ve svých rukách,“ popisuje trefně sérii forvard Pražanů Miroslav Forman.

Sparta backstage: Hýbat nohama! Máme výhodu, plánuje Jandač na Olomouc

Stejně vypadal pohled na kvartet zápasů i z tribuny. Sparta se dostala do vedení, uklidnila se a nechala soupeře hrát. Její výkon byl i přes těsné výsledky dominantní a sebevědomý. „I když nás ve třetím zápase na pár minut zatlačili, na střídačce i o přestávce v kabině byl absolutní klid. Nikoho ani nenapadlo, že bychom mohli prohrát. Hráli jsme pořád stejně. Měli jsme k Olomouci respekt, znali jsme jejich sílu. Nikdo si ale podle mě vůbec nepřipouštěl, že bychom nějaký ze zápasů měli ztratit,“ kroutí hlavou Forman.

Plán vyšel. Držet systém, neotvírat hru. Nehnat se bezhlavě do útoku za střílením gólů a riskovat tím propadnutí a brejky Olomouce. „Hráli jsme chytře, precizně systémově. Byli jsme na ně dobře nachystaní. Věděli jsme, čím porazili Plzeň. Chtěli jsme být poctiví vzadu, protože jsme věděli, že vepředu góly vždycky dáme. Pro nás fakt výborná série.“

Poslední titul? Forman hrál za dorost

Pro Formana a celou Spartu to byla první vyhraná série za posledních pět let. „To je doba, co?“ povzdechne si s úsměvem.