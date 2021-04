Salákova příprava: čištění bazénu i hnojení. Vyhrajeme 4:2 na zápasy, říká

Ve 34 letech chytá svoje první play off v Česku. Působil v NHL i KHL, má titul ze Švédska. Ten by chtěl Alexander Salák pozvednout i se Spartou. Svými výkony dělá ze snu reálný obraz. Dvě nuly a dech beroucí úspěšnost přes 97 procent? O sobě mluvit stejně vůbec nechce. „Hlavní je, že jsme postoupili. Já se cítím fajn, je mi dobře. To je celé,“ pokrčí s úsměvem rameny bývalý reprezentační brankář.

Čtvrtfinále s Olomoucí bylo krátké, ale fyzicky dost náročné. Už jste si stihl odpočinout a nabrat síly?

„Docela jo, chvíli jsme si oddychli, něco jsme potrénovali. Dostali jsme od trenérů kratší volno, kdy jsme mohli trochu zregenerovat. Teď už se poctivě připravujeme na další sérii.“

Takže vám ani nevadilo, že jste na devět dnů vypadl ze zápasového rytmu?

„Odpočinek se hodí. Série s Olomoucí byla fakt hodně náročná. Byť to tak podle výsledku nemusí vypadat, jako hráč jsem to na ledě cítil. Oni hráli hodně fyzicky náročný hokej, takže nás to opravdu stálo spoustu sil. Pauza přišla vhod.“

Odchytal jste všechny čtyři zápasy. Dvakrát jste udržel nulu, inkasoval jste jen třikrát. Musíte být spokojený i z osobního hlediska.

„Já jsem rád, že jsme postoupili. To je hlavní. K vlastním výkonům bych se ani nevyjadřoval. Fakt jsem rád, že jsme zvládli postoupit a vyhráli jsme.“

Brzy očekáváte narození pátého potomka. Ovlivňuje vás to nějak směrem k hokeji?

„Neovlivňuje mě to, není to poprvé. (smích) Uvidíme, jak to vyjde. U porodu bych ale určitě chtěl být, tak snad to klapne.“

S trenéry už jste případné uvolnění od týmu řešil?

„Zatím ne. Manželka plánuje líp než trenéři, takže to nechávám vyloženě na ní. (smích) Termín máme asi za dva týdny, nebo něco takového. Myslím si, že to bude určitě v pohodě.“

Salák ve čtvrtfinále Zápasy 4 Průměr 0,75 Úspěšnost 97,35 % Čistá konta 2

Čtyři děti už máte doma, fandí vám? Jsou pro vás motivací se v každém utkání předvést?

„Děcka hrozně fandí. Hokej totálně žerou, fakt jsou do toho zabrané. Mně to dělá doma radost, že občas starého tatínka pochválí. Že řeknou, že to bylo dobrý, anebo naopak úplně špatný. I to se stává.“ (smích)

To se teď asi moc často neděje.

„Naštěstí ne, teď hlavně chválí. Je to fajn.“

Jak se připravujete na Liberec? Je tento soupeř něčím specifický?

„Nechal bych to na trenérech, oni to rozeberou. My jako hráči budeme jen plnit jejich pokyny. Budeme se snažit, abychom to dodrželi, jak máme.“

Osobní příprava ale určitě probíhá.

„Jo, to probíhá. Včera jsem vyčistil bazén. Dneska budu dávat nějaké hnojivo na trávník. Venku svítí sluníčko, takže super. Asi tolik k mojí přípravě. (úsměv) Dělám si samozřejmě srandu. K Liberci přistupujeme s respektem, je to kvalitní tým. Tohle ale opravdu řeší hlavně trenéři, ti mají k jejich týmu spoustu informací. Postupně nám je předávají. Víme, že nás čeká těžká série.“

Podle Liberce jste jasný favorit semifinále vy, jak se k tomu stavíte?

„Nijak, je nám to jedno. Je to prostě sport. Liberec dá do každého zápasu maximum, stejně jako my. Sám jste viděl, že s Olomoucí bylo to tabulkové postavení jasné, ale kluci olomoučtí předvedli skvělé výkony. Potrápili nás, všechny zápasy byly hodně těžké. Stejné to očekávám teď, bude to tuhý boj.“

Rozhodovat může i souboj gólmanů. Proti vám bude stát v generačním souboji o jedenáct let mladší Petr Kváča, který má v play off rovněž skvělá čísla.

„Zase mě ještě neposílejte do starého železa! (smích) Nevím, je mi to jedno. Soustředím se na sebe.“

Počítám, že čekáte o něco delší sérii, než čtvrtfinálovou normu 4:0.

„Vyhrajeme 4:2 na zápasy.“

