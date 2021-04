Liberec hlásí: Favorit je Sparta! Jen hry, říká Jandač. Čeká se řež

Čekání je u konce. Dnes se rozběhnou obě semifinálové série play off. Velká pozornost bude upřena na souboj Sparty s Libercem. Favoritem bude klub z metropole. Tedy alespoň to tvrdí jejich soupeř. „Každý zápas musíme předvádět výkony na hraně našich možností, abychom takhle silnou Spartu dokázali vyřadit,“ shodují se Bílí Tygři. „Jen hry a mediální strkanice,“ opáčí Pražané. V téhle sérii to bude jiskřit.

Pamatujete si jejich finálovou řež před pěti lety? To byla panečku série! Vřelo to na ledě, v hledišti, v médiích i v kancelářích. Pro Spartu to tehdy bylo první finále po devíti letech, s pohárem se ale po výsledku 4:2 na zápasy radoval Liberec.

„To už je pryč. Týmy jsou jiné, takhle to v hokeji nejde brát. Někdo je vítěz, někdo je poražený. My jsme tehdy prohráli. Mám samozřejmě motivaci to celé nakonec vyhrát, stejně jako všichni v mužstvu. A jestli se nám postaví do cesty Liberec, nebo někdo jiný? Musíme ho porazit, protože v opačném případě končíme,“ hlásí trenér Pražanů Josef Jandač.

Stejný kouč vedl Spartu i tehdy. Jistě si vzpomenete na přestřelky s tehdejším libereckým kapitánem Martinem Ševcem. Paní Jandačová, trenér z úleku, který nikdy nic nevyhrál. Takhle ostře pálil Ševc do soupeřova trenéra během série. Jandač na to nezapomíná, ostatně sám to před startem letošního play off připomněl. Liberci chce porážku vrátit, byť už pod Ještědem Ševc nepůsobí a kádry se dost obměnily.

„Moc nechci řešit, co bylo v roce 2016. To byly dva úplně rozdílné týmy. Ať je to, jak je, Sparta je nyní velký favorit celé ligy. Bude to vyhecované, je to play off. Sparta má neskutečně kvalitní mančaft. Jestli chceme uspět, tak každý zápas musíme předvádět výkony na hraně našich možností, abychom takhle silnou Spartu dokázali vyřadit. Oni jsou obrovský favorit. Věřím, že to bude kvalitní hokej. Moc se na to těším,“ říká lídr Liberce Michal Birner.

A ke Spartě ještě přidává: „Je to největší favorit ligy se spoustou fantastických hráčů. Je silný na ledě, je silný manažersky. Má velmi dobré a zkušené trenéry. Pro mě to bude novinka, že půjdeme do série s tím, že nejsme favorit. To ale neznamená, že nechceme jít dál. Na nás bude menší tlak. Musíme hrát týmově, bez chyb, ale zároveň se nebát tvořit a hrát bez přehnaného respektu.“

Hra začala. Tyhle věty sérii nastartovaly ještě před tím, než se dnes odpoledne puk poprvé dotkne ledu. „Je to taková mediální strkanice,“ usmívá se centr elitní formace Pražanů Roman Horák. „Nám určitě nevadí, že jsme postavení do role favorita. Zároveň ale víme, že bez práce a urputnosti je to jedno. Když to nepotvrdíme na ledě, je úplně jedno, kdo co říká před sérií. Toho jsme si vědomi. Papír a statistiky sérii nevyhrají.“

Podobně mluví i Jandač. „To jsou takové ty hry…Nechci to moc komentovat, je to každý rok stejné. Liberec je velice silné mužstvo, ale v celé semifinálové čtyřce je to otevřené. My se nezbavujeme role jednoho z kandidátů na titul, ale štengrovat se o to, kdo je tady větším nebo menším favoritem, to nehodlám. Těším se, že si to nejlepší čtyři na férovku rozdáme. Uvidíme, kdo bude na konci ten nejlepší,“ říká bývalý kouč reprezentace, Magnitogorsku, ale mezi lety 2001 a 2003 také Liberce.

Sparta měla od posledního čtvrtfinálového utkání devět dní pauzu, Liberec ještě o dva dny víc. Obě strany přestávku k nabrání sil přivítaly. Pár dnů volna, jen dobrovolný trénink, a pak zase dřina. Žádné velké změny ve hře či sestavě se očekávat nedají.

„Jen se to dolaďuje, je to o detailech. Těžko se dá změnit něco zásadního,“ praví druhý sparťanský kouč Miloslav Hořava. „Věnovali jsme se různým herním variantám. Minulé dny to bylo více o taktice, ty poslední už se pak ladily vyloženě na semifinále,“ doplňuje Jandač.

Zatímco v nejkratším možném čase odehrané zápasy čtvrtfinále tolik emocí nenabídly, tohle bude o něčem jiném. Třeba série Sparty s Olomoucí byla tvrdá, ale zároveň gentlemanská. Od Liberce čekejte výrazně důraznější hru. Ani jedna strana si nenechá nic líbit. Dnes konečně začíná to pravé play off.

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE