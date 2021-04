SESTŘIHY: Vlach sestřelil Spartu hattrickem. První výhru slaví i Třinec

Vlach sestřelil Spartu hattrickem

Hokejisté Liberce zvítězili v prvním utkání semifinále play off extraligy na ledě Sparty 5:1. Pražané na úvod série skórovali jako první, ale Bílí Tygři vývoj otočili, rozhodli čtyřmi góly ve třetí třetině. Z toho hattrickem se prosadil hostující útočník Jaroslav Vlach, jehož první branka ze 42. minuty byla i vítězná. Druhé utkání se odehraje v neděli opět v Praze a začne v 15 hodin.

Severočeši měli v prvním dějství celé série střeleckou převahu a dovolili domácím jen čtyři přesné pokusy do prostoru branky. Vedle dobře pracující defenzivy ale dokázali zahrozit také na druhé straně hřiště. Pavlík v šesté minutě vybojoval puk za brankou a předložil ho Rychlovskému, jehož však vychytal Salák.

Strážce sparťanského brankoviště zanedlouho děkoval své levé tyčce, když ho zachránila po Dernerově nahození. S těsným náskokem však nakonec odcházeli do kabin sparťané: Horák se parádně uvolnil proti Vitáskovi, našel Řepíka, který se protlačil ke střele a 55 sekund před koncem třetiny prostřelil Kváču.

SESTŘIH: Sparta Praha - Liberec: Pražané nezvládli první duel semifinále

Hned zkraje druhého dějství se proti pravidlům provinil Birner, hosté se však ubránili. A pak začali zase sami vystrkovat růžky v ofenzivě. Ve 28. minutě ještě neuspěl z dorážky Najman. Krátce poté vzal na sebe na druhé straně koncovku přečíslení Zikmund, jenže těsně minul horní růžek branky.

Ve 33. minutě už Liberečtí slavili. Najman s Grígerem vybojovali puk v útočném pásmu, Gríger našel v ideální pozici pro zakončení Najmana a bylo vyrovnáno. Pražané si mohli záhy vzít vedení zpět, když předvedla povedenou souhru jejich elitní formace, ale Sobotka ztroskotal na Kváčovi. Krátce před přestávkou neuspěl Vlach.

Důrazný liberecký útočník si však výrazně spravil náladu ve třetí dvacetiminutovce. Nejprve úspěšnou dorážkou dokončil Dernerovu akci, když se Salák ocitl daleko před brankovištěm. Ve 49. minutě zvýšil tečovaným pokusem Rychlovský. Sparta musela otevřít hru a Bílí Tygři trestali. V 55. minutě Špaček v přečíslení dvou na jednoho ideálně předložil puk Vlachovi a bylo jasno. Vlach pak ještě v samém závěru z kruhu pro vhazování využil přesilovku a slavil hattrick.

Hlasy trenérů:

Miloslav Hořava (Sparta): „Bylo to těžké utkání, což jsme ale očekávali. Nevyšla nám třetí třetina. Za stavu 1:0 jsme měli ve druhé třetině pár šancí, které jsme však nevyužili. Staly se tam nějaké chyby, zápas se nám nepovedl. Ale je to play off; prohráváme 0:1 v sérii a už se připravujeme na zítra. Věřím, že si více pomůžeme v přesilovkách.“

Patrik Augusta (Liberec): „Myslím, že jsme tady odvedli velice kvalitní výkon. Nebylo to jednoduché utkání, byl to boj o každý metr ledu a zejména v úvodu moc šancí nebylo. Rozhodlo to, že jsme byli produktivní. Ve třetí třetině se nám podařilo vstřelit dva relativně rychlé góly a Sparta to musela otevřít. Samozřejmě je to ale jen jeden zápas, který už skončil, zítra se pokračuje dál.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:05. Řepík Hosté: 32:15. Najman, 41:47. J. Vlach, 48:52. Rychlovský, 54:20. J. Vlach, 59:26. J. Vlach Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Polášek, Košťálek, Němeček, T. Pavelka, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík (A) – Buchtele, Tomášek, Forman – Rousek, Pech (A), Zikmund – Dvořáček, Sukeľ, Kudrna. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, R. Pavlík. Rozhodčí Šír, Kika – Gebauer, Hlavatý. Stadion O2 arena, Praha 9 – Libeň

Kacetl na úvod vynuloval Boleslav

Třinečtí hokejisté zvítězili v úvodním zápase semifinále play off nad Mladou Boleslaví 2:0 a poprvé v sezoně středočeský klub porazili. Oba góly padly v prostřední třetině v přesilové hře. Skóre otevřel ve 26. minutě Martin Růžička, vedení pojistil Michal Kovařčík. Domácí brankář Ondřej Kacetl vychytal druhou nulu v letošní vyřazovací části.

Oba týmy nastoupily ve stejných sestavách, v jakých ukončily už po čtvrtém utkání své čtvrtfinálové série. Více než týdenní přestávka se nijak na kvalitě hry neprojevila. Třinec byl v úvodní třetině střelecky aktivnější (16:10), ale gólmani Kacetl i Růžička chytali spolehlivě.

Zápas poznamenal začátek druhé třetiny, neboť Mladá Boleslav šla do tří na 33 a 51 sekund. První výhodě dvou mužů v poli předcházelo vyloučení Kousala za sekání na Růžičku, který následně faul i potrestal. Třinecký kanonýr zakončoval do prázdné branky po Vránově pasu.

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 2:0. Dva zásahy z přesilovek vynulovaly hosty

Druhou přesilovku pět na tři nabídl Ocelářům Najman za vysokou hůl. Domácí ji nevyužili, ale už proti čtyřem se prosadil Michal Kovařčík tečí Freibergsovy střely od modré čáry. Mladá Boleslav si u gólu vzala trenérskou výzvu, ale původní verdikt platil. Třinec tím využil už desátou přesilovou hru v play off, ve které ještě v závěru prostřední třetiny trefil Špaček břevno. Na druhé straně zacinkal na tyč Zbořil.

Třetí gól domácích měli na hokejce na přelomu druhé a třetí třetiny útočníci elitní řady. Stránský ale zblízka, ač tísněný Jääskeläinenem, nepřehodil puk přes ležícího Růžičku. Hostující gólman poté kryl únik Růžičky.

Mladoboleslavský Flynn mohl ve 45. minutě snížit v početní převaze, ale z ostrého úhlu nezamířil přesně do odkryté branky. Hosté se nevzdávali a Kousalovu střelu zblízka vykopl Kacetl betonem ve svém nejlepším zákroku večera. Neinkasoval ani v téměř dvouminutové hře hostů bez brankáře a stejně jako předchozí sérii s Brnem začal čistým kontem.

Hlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): „Myslím si, že to bylo utkání hodné semifinále. Jsme rádi, že jsme vyhráli, vždy je dobré vykročit do série správně, to je výhrou. Zítra je ale nový den a věřím, že série bude dlouhá. Hlavně v první třetině to bylo hodně bruslivé utkání, kdy to bylo nahoru dolů. Možná jsme měli více ze hry, pár šancí navíc, ale jinak to bylo vyrovnané utkání. Zlomili jsme ho ve druhé třetině přesilovkovými góly, které nám nakonec zajistily vítězství, společně s taktickým výkonem hráčů ve třetí třetině.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Začátek zápasu, prvních pět sedm minut, měl Třinec více ze hry. Úvodní tlak jsme přestáli a myslím si, že první třetina byla vyrovnaná. Bohužel, ve druhé třetině rozhodla naše nedisciplinovanost. Nabídli jsme Třinci dvakrát pět na tři a dlouhou přesilovku pět na čtyři, což si samozřejmě v dalších zápasech nemůžeme dovolit. Pokud chceme být úspěšní. Třetí třetina byla (z naší strany) slušná, ale nedali jsme gól. Musíme se poučit z našich chyb. Víme, že to od nás nebylo stoprocentní a máme, na čem stavět.“