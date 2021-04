Nemáme kam uhnout. Obrat? Strašně těžké, ale ne nemožné, říká Řepík

Byl to od vás nejlepší výkon v sérii?

„Jednoznačně, polovinu zápasu jsme byli lepším týmem. Dali jsme dva góly, byli jsme na koni. Pak jsme bohužel udělali fauly a nechali se vyloučit. Oni nás od třicáté minuty docela zatlačili, špatně jsme nakládali s pukem. Přestalo se nám dařit. Všechny tři góly nám dali z přesilovek, neubránili jsme to. Zlomilo to celý zápas.“

Všechny fauly přitom byly hodně zbytečné. Žádnému nepředcházela šance soupeře, nic neřešily.

„Teď bezprostředně po zápase si je ani nevybavím. Pramenily ale z toho, že nás soupeř přehrál. Jen jsme jim vraceli puky, oni se dostali do hry. Tlačili nás a my jsme z toho dělali fauly. Musíme se vrátit k naší hře, hrát jednoduše, tlačit se za jejich beky do branky. Střílet. Musíme si to přenést do čtvrtečního zápasu.“

Trenér Miloslav Hořava říkal, že to z jeho pohledu vypadalo, jako byste se za stavu 2:0 trochu lekli, že můžete konečně opravdu vyhrát. Mohla tam být nějaká nervozita?

„Kouč to viděl přesně. Když srovnali na 2:2, začali jsme se bát o výsledek. Hráli jsme trochu ustrašeně, puk nám sjížděl z hokejek. Bylo to kostrbaté. Bohužel. (vydechne) Oni mají výborný tým. Čím víc času budeme trávit u nás v obranné třetině, tím větší šanci na výhru jim dáváme.“

Ve třetí třetině jste měl za stavu 2:2 možnost trestného střílení. Věděl jste dopředu, co uděláte?

„Ano, měl jsem to vymyšlené. Chtěl jsem se dlouhou kličkou do forhendu dostat za něj, ale Kváča to vybruslil a nenechal mi tam místo. Měl jsem to na dlouhou hůl, takže jsem puk nemohl ani zvednout. Je to škoda. Kdybych dal góla, výsledek mohl být jiný, mohli jsme vyhrát. Nepodařilo se.“

Stav je 0:3 na zápasy, už ve čtvrtek vám může skončit sezona. Cítíte jako kapitán z týmu pořád potřebnou sílu, aby se vám povedl zázrak?

„Doufám, že ano. Teď jsme si to říkali i v kabině. Bude to strašně těžké, ale ne nemožné. Jsou na světě týmy, které to otočily. Poslední krok bývá nejtěžší. Nezbývá nám, než čtvrtý zápas vyhrát, necháme na ledě všechno. Když se nám to povede, oni taky znervózní. Nemáme kam uhnout.“

SESTŘIH: Liberec - Sparta Praha 3:2p. Tygři jsou po skvělém obratu krok od finále

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:57. Birner, 38:07. Knot, 62:53. Gríger Hosté: 10:34. Zikmund, 25:37. Tomášek Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Knot, Vitásek, Rosandić, Kolmann, T. Hanousek, Derner, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, Průžek. Hosté: Machovský (Neužil) – Košťálek, Němeček, M. Jandus, Polášek, O. Němec, Tomáš Dvořák, Jurčina (A) – Řepík (C), Horák, Rousek – Tomášek, Sukeľ, Sobotka – Forman, Pech (A), Kudrna – Dvořáček, Zikmund, Buchtele. Rozhodčí Jeřábek, Šindel – Gerát, Hynek Stadion

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE