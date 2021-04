Hrozivý vstup. Opět a zase špatnej, nechápal Bernad. Stálo to za prd…

Bruslaři zase nechytili start utkání. Stejně jako v každém duelu. I v pátém utkání semifinále Generali Česká play off šel jako první do vedení Třinec. Mladá Boleslav musela dotahovat. Znovu. Tak, jak je zvyklá. „Hrozivý vstup,“ nechápal obránce David Bernad. „Rozhodlo to celý zápas. Potom jsme se do toho už trošku dostávali, ale vstup byl opět a zase špatnej,“ kroutil hlavou. Boleslavští se po prohře 0:3 dostali na hranu vypadnutí, v úterním šestém duelu musí bezpodmínečně vyhrát.

Popáté v sérii jste inkasovali první gól. Co za tím stojí?

„To bychom taky rádi věděli. Jestli to někdo víte, tak nám to řekněte, ať se z toho do příště poučíme a první gól nedostaneme. Takže si to nedokážu nijak vysvětlit. Bohužel to tak je.“

První třetina mi přišla z vaší strany trochu ospalá, podobné jako ve třetím zápase.

„Dostali jsme je na koně. Takový zkušený tým jako Třinec to hraje, jak hraje, pohlídá si to. Odskočili nám druhým gólem a už jsme se tam těžko dostávali. Stálo to za prd…“

Během první přestávky byl v televizním rozhovoru slyšet hluk z vaší kabiny. Trenér Patera řekl, že to bylo jen mezi vámi hráči. Je to tak?

„Tyhle věci, co se týče vstupů do zápasů, si musíme vyříkat sami v kabině. Na to jsme všichni profesionálové, abychom to věděli a řekli si to mezi sebou. Na to tam nemusí nikdo chodit, všichni to vidíme. Trenéři potom přišli, řekli nám nějaké taktické věci a poznatky, které z toho měli oni. Pak jsme udělali malinko něco navíc a trochu jsme se jim vyrovnali v herních dovednostech.“

Podruhé v sérii jste nedokázali Ondřeji Kacetlovi dát gól. V čem je největší problém?

„Těžko se tam dostáváme ve chvíli, kdy dostaneme první gól. Ten jsme zatím dostali v každém zápase. Třinec má výborně hrající velké beky, naši útočníci se tam těžko dostávají. Určitě i to je jeden z aspektů, proč to tak není.“

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 3:0. Oceláři se přiblížili finále, když Kacetl zlikvidoval jednadvacet střel

Takže klíčové bude dát první gól?

„Neříkám, že to bude klíčové. Pro naše sebevědomí by to ale bylo velké povzbuzení. Čím déle tým jako Třinec nedá gól, tak je to může nahlodat a můžeme se dostat na koně i my.“

Zatím rozhodují i speciální týmy. Třinec proměnil čtyři přesilovky, vy zatím žádnou, ve čtvrtfinále jste přitom váleli. Co se změnilo?

„Nevím, nedokážu vysvětlit. Zatím nám to tam nepadlo. Třinec to hraje výborně, celou sezonu to hrají výborně. Jim to padá, nám zatím ne, ale do přesilovek je dostaneme sami našimi fauly. Takže si za to můžeme sami.“

Pátý duel ozdobilo i několik potyček. Je znát, že týmy už se potkávají až moc často?

„Ani bych neřekl. Tohle je play off hokej, patří to k tomu. Když tam někdo přijede do gólmana, tak je jedno, jestli tam jsem já nebo kdokoliv jinej. Soupeř tam nemá co dělat a musí vědět, že když tam přijede, tak ho to bude bolet.“

Jste zápas od vyřazení, Třinec má dva mečboly. Co s tím?

„Nic, hraje se na čtyři vítězné. Pokud nás porazí i počtvrté, tak si k tomu můžeme něco říct. Do té doby je to pořád otevřené. Jsme odhodlaní udělat maximum pro to, abychom se sem do Třince ještě jednou vrátili.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:22. Martin Růžička, 23:02. P. Vrána, 36:03. Špaček Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Freibergs – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Hrbas, Dlapa, Pláněk (A), Šidlík, Fillman, Bernad – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Hodek, Lacina – Lhotský, J. Svoboda Stadion WERK ARENA, Třinec

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE