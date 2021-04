Kváča: Připadám si jako utiskovaný mladší brácha. Nebylo to tu fér

Měl obrovskou zásluhu na útěku Tygrů do vedení 3:0 na zápasy, Petr Kváča dál děsně zlobí sparťanského soka někdy i akrobatickými zákroky. Je to držák. Ale i jemu po nedělní porážce pochodovaly nervy. Před cestou do kabiny práskl holí o střídačku. Cítil křivdu. „Je to super série. Až na pár momentů,“ vyjadřoval se liberecký brankář nejasně, přitom vlastně jasně.

Pod tlakem očekávání není snadné zůstat na klidové tepovce. Lidé nejsou stroje. Prokázal to i liberecký gólman, jenž měl nárok odcházet do kabiny jako vítěz, ovšem gól v 81. minutě tomu zabránil. „Parádní gól Sparty, klobouk dolů,“ uměl Petr Kváča ocenit finální akci oponenta.

Jak hlava přijímá tak nepříjemnou porážku?

„Cítím se jako mladší bratr sourozence, který má dnes narozeniny. A já jsem ten utiskovanej, protože ten den je jeho. Zdálo se mi, že to tady nebylo fér. Bohužel, tohle je hokej, musíme se z toho oklepat a jít dál.“

Chápu, že narážíte na rozhodčí. Po Řepíkově trefě v prodloužení jste vyrazil za hlavním sudím. Co vám přesně vadilo?

„O to nešlo, všechna čest, jak to oni sehráli. Klobouk dolů. Myslím situace předtím. Jestliže se na to někdo koukal, může si udělat obrázek sám.“

Sparta - Liberec: Řepík se zasloužil o přesun série pod Ještěd, 3:2p

Ke kterým situacím míříte? Především k vyloučení Radana Lence, po němž domácí rozhodli?

„Nebudu zmiňovat přímo konkrétní situaci. Pořád se to ve mně vaří. Prostě vyhrocený zápas… Jedeme dál, série nekončí, vedeme o zápas, budeme se to snažit ukončit doma. Hrálo se dlouho, hodně minut, musíme se z toho oklepat, dobře zregenerovat. A jít dál. Tohle hodíme za hlavu, do půlnoci se můžeme smát, brečet, od půlnoci jedeme nanovo.“

Pořád je to Liberec, který vede 3:2 v sérii. To byste před semifinále brali, ne?

„Určitě bychom to brali. Teď už musíme jít zápas od zápasu, z těch předchozích si maximálně vzít to nejlepší. Budeme bojovat, snažit se to ukončit. Pokud máme takhle dobrou příležitost, proč ji nevyužít? V životě se tolik příležitostí nedostává, tak proč to nevyužít teď?“

SESTŘIH: Sparta Praha - Liberec 3:2p. Pražané podruhé odvrátili konec sezóny

Rozhodlo se v 81. minutě, ale nemůžu si pomoci, proč Liberec nastoupil tak vlažně? Až od druhé třetiny jste byli rvavější.

„Sparta má videa, své trenéry, reagují na vývoj zápasů a celé série. Budeme hrát šestý zápas, tak nějak už víme, co ten druhý hraje. Trochu měnili taktiku, my taky lehce. Postupem času jsme se trochu srovnali. Prohráli jsme 2:3, vrací se to k nám. Jedeme dál.“

Před Řepíkovým rozuzlením domácí trefili tyčku, přitom snad všichni sparťané se radovali z gólu. Jak jste to tam vnímal, slyšel a viděl?

„Z mé strany to dostal jejich levák, vystřelil na bližší tyč, já to vyrazil ramenem, slyšel jsem tyčku a myslel si, že to byl gól. Podíval jsem se na rozhodčího, ten rozpažil, hrálo se dál. Pak šel puk na modrou, střela a hráč (Řepík) to tečoval na úrovni horní tyčky. Parádní gól Sparty, klobouk dolů. Ale nic nekončí, my se z toho oklepeme.“

Vedení 3:0 v sérii je fajn, na druhou stranu neskrývá záludnost? Spartu logicky každý odepisoval, historie mluví jasně. Ale dorazit soupeře není snadné, že?

„Podívejte se na Spartu a podívejte se na nás. To je asi jedné, co bych k tomu řekl. Je to těžký, musíme se s tím porvat. Stejně jako se s tím rve Sparta. Je to super série se super zápasy. Až na pár momentů… Zkrátka, pořád vedeme. Uvidíme. Vyspíme se, zregenerujeme a jdeme na to.

