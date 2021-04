Růžička: Nikdo nechce na dovolenou. Chceme přivézt finále do Boleslavi

Ve třetí třetině se musel hodně otáčet. Brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička ale zůstával stále klidný. I po situaci, kdy se přezkoumával třinecký gól na 2:3. Boleslavská střídačka neúspěšně zkusila trenérskou výzvu kvůli nedovolenému bránění. „Vzhledem k tomu, že se to celkem dlouho posuzovalo, tak volba si vzít challenge byla správná. Očividně to nebylo tak jednoduché,“ vrátil se k situaci. Po utkání už mu mohla být jedno, Bruslaři po výhře 4:2 vybojovali sedmý zápas.

Zvládli jste klíčový zápas. Jak jste ho viděl?

„Viděli jsme opět urputné utkání, z obou stran hodně silné defenzivy. Série je celkově hodně vyrovnaná, žádný zápas z toho zatím nevybočoval. Teď se to jen potvrdilo, bylo to hodně vyrovnané. Měli jsme štěstí, že jsme poprvé v sérii vstřelili první gól a nemuseli od začátku dotahovat, což pro nás byla taková psychická výhoda. Myslím, že jsme měli lepší pohyb než Třinec a zaslouženě jsme vyhráli.“

Jak se nastupovalo do zápasu s vědomím, že vám hrozí vyřazení?

„V hlavách jsme to neměli. Nikdo nechce jet na dovolenou, když jsme takhle blízko od finále. Chceme hrát co nejdéle. Věděli jsme, jaký je stav série, ale snažili jsme si to nijak nepřipouštět, mít v hlavě jen těch 60 minut. Řekli jsme si, že chceme jít střídání od střídání. Vyplatilo se nám to.“

Ve třetí třetině jste předvedl několik těžkých zákroků, přitom jste zůstával stále klidný.

„Snažím se zůstávat v klidu. Samozřejmě, teď už je náročnější udržet emoce. Na ledě je to vidět, že emoce opravdu gradujou. Snažím se dodat týmu trochu klidu zezadu a dát jim šanci vyhrát. Od emocí tam jsou hráči, kteří se dostávají do nějakých pošťuchování, slovních výměn. Je to play off, jaké má být. Pro lidi je to úžasná série.“

U snižujícího gólu Třince na 2:3 se přezkoumávalo nedovolené bránění na vás. Jak jste situaci viděl sám?

„Abych řekl pravdu, bylo to hodně těsný. Třinečtí hráči doráželi puk, já ho měl někde u betonu. Nějak ho vyšťourali zpátky a tuším, že Petr Vrána objel bránu a dal to někomu (Ralfsi Freibergsovi) mezi kruhy, ten vystřelil po zemi a já bohužel nestačil sklapnout betony, prošlo mi to mezi nohami.“

Hráči Třince se snaží tlačit do branky, do předbrankového prostoru. Je to hodně nepříjemné?

„Každý soupeř je jinej, každý tým je specifický v něčem jiným. Třinec má velké hráče, ale mně výborně pomáhají obránci. Prostor přede mnou se snaží čistit, usnadňují práci.“

Čeká vás zápas číslo sedm. Jak se připravit, o čem to bude?

„Bude to o nás, o ničem jiném. Jak se na zápas připravíme v hlavách. Musíme do zápasu dobře vstoupit. Hrát zápas číslo sedm je samozřejmě úžasné. Jedeme to tam určitě zvládnout a přivézt do Boleslavi finále.“

