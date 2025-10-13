Zákulisí Hapalova odchodu z Baníku do Sigmy: schůzky, peníze, slávisté... Co Erich Brabec?
Nápadně to připomíná tři roky starou situaci v Ostravě. Tehdy, v době oslav sta let od založení Baníku, Václav Brabec prostřednictvím videa taky neplánovaně vystoupil na veřejnost a snažil se uklidnit fanoušky po nepovedeném vstupu do sezony. A za měsíc s novým sportovním ředitelem Luďkem Mikloškem odvolával Pavla Vrbu. Letos v září majitel slezského klubu vysvětloval výprodej opor a nyní se rozloučil s Pavlem Hapalem. Roli sehrálo i nové vedení Sigmy Olomouc.
Nebylo otázkou, jestli, ale kdy. Byť majitel Václav Brabec s výkonným ředitelem Michalem Bělákem na středečním setkání s ultras a členy spolku Baník Baníku neodpověděli fanouškům ohledně budoucnosti Pavla Hapala napřímo, bylo jasné, že jeho dny na Bazalech jsou sečteny.
Hapalovi na tříhodinové schůzce s příznivci znovu vyčetli jeho veřejná vyjádření během léta, kdy mu prodali čtyři lídry, nicméně sami taky uznali spoustu svých chyb za poslední měsíce. A to provozní slepotu, chabou komunikaci, neadekvátní nahrazení opor, trable s aplikací Chachar Pass, skauting...
Poslední zmíněný trabl je v FCB ožehavé téma. Oddělení, které hodlal Luděk Mikloško nastartovat příchodem zkušeného Tanase Papadopulose a které bylo postupem času rozšířeno o bývalého asistenta Jiřího Nečka, totiž má na (ne)úspěšné hledání potenciálních posil jiný názor. Nesouhlasí s tím, že by nepřinášeli seznam a konkrétní tipy. V jejich kompetenci už nebylo „dealy“ dotáhnout.
Kritický říjen
Ale o tom až jindy, vraťme se k Hapalovi. Pro trenéry tolik kritická říjnová reprezentační přestávka ubíhala a realizační tým stále pokračoval ve stejném složení. Přitom tragické výkony a desetibodový zisk znamenají jedenácté místo v tabulce.
„Zabývali jsme se tou situací opravdu intenzivně