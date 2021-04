Musilův emotivní úlet. Dvěma ranami pěstí sestřelil mimo hru Marcinka

Přestože hraje ostře a tvrdě, nebyl liberecký útočník Adam Musil (24) až do prvního finálového zápasu Generali Česká play off Tipsport extraligy ani jednou vyloučený. I ve svém první duelu proti třineckým Ocelářům (6:2), a svému staršímu bratrovi Davidovi (28), hrál ostře. Ale čistě. Až do 50. minuty. V ní emoce neudržel a ulétl. Dvěma ranami pěstí mimo hru počastoval Tomáše Marcinka a putoval předčasně do sprch.

„Neviděl jsem to přesně, stalo se to pod střídačkama, ale kluci říkali, že to byla prasárna,“ pokrčil rameny třinecký obránce Milan Doudera. Musilovi se podle všeho nelíbilo, že Marcinko pádu po krosčeku, za který měl být liberecký útočník vyloučený, přidal.

„Hráči na ledě mezi sebou emoce mají, Áda je neukrotil,“ komentoval Patrik Augusta, trenér Bílých Tygrů. „Nikdo jsme tam nebyli, nevím, co si řekli, nebo co přesně tomu předcházelo. Jestli pád Marcinka? Ale tohle vidět nechceme. Stalo se a stávat se bude, je to finále. Každý chce vyhrát a emoce v tom budou.“

Ani třinecký trenér Václav Varaďa nevěděl přesně, co zákroku předcházelo. „Prvotní faul jsem neviděl, jestli tam Tomáš upadl nebo to byl zákrok na vyloučení. Pak ležel a přišel úder pěstí do tváře. Já to měl za mantinelem, tak jsem to neviděl a neměla to ani kamera, abych se podíval na tabletu. Tohle by tam ale být nemělo. Bylo to vypjaté, nervózní z obou stran, to k tomu patří. Kdyby tam emoce nebyly, nebylo by to ani dobré finále.“

Emoce přidali i těžkotonážníci třinecký Jack Rodewald s libereckým Jaroslavem Vlachem. Porvali se ve 36. minutě. Na férovku po dohraném souboji na brankovišti. „Jack se toho nebál, pár pěkných úderů dal, super. Taky jsme mu pak aplaudovali,“ pochválil kanadského spoluhráče za bitku Doudera.

Finále prostě začalo zhurta. A další bitvy ho mohou ještě přikrášlit. V pondělí se v Třinci hraje od 17 hodin.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:50. Freibergs, 09:12. Kundrátek, 14:09. Hrňa, 25:28. Špaček, 29:44. M. Stránský, 35:43. M. Doudera Hosté: 20:35. Birner, 28:20. A. Musil Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Freibergs – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Rodewald, Marcinko, Hrňa – O. Kovařčík, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák – Kurovský. Hosté: Kváča (15. J. Pavelka) – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Lenc, Gríger, Birner (A) – Bulíř, A. Musil, J. Vlach – D. Špaček, P. Jelínek (C), Najman – A. Dlouhý, Šír, Rychlovský. Rozhodčí Šír, Lacina – Ondráček, Špůr Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 300 diváků