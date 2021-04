Emoce v Třinci: Pro Stránského už letěl vrtulník, pak další střídání hraje

Po prvním nedělním utkání vyhlásil trenér Liberce Patrik Augusta jasný úkol: Nefaulovat! V první třetině se to povedlo, v té druhé už ale ne. Sami Tygři svou přesilovku nevyužili, ukončilo ji špatné střídání a trest pro hráčskou lavici. Následovala dvojka za hákování. A už to bylo špatné. Dát Ocelářům výhodu dvou hráčů? To se nevyplácí.

Dvojnásobnou přesilovku využil v 35. minutě domácí kapitán Petr Vrána. Tygři se pak podruhé kousli do vlastní nohy o pár minut později, když jejich kápo Petr Jelínek drsně sestřelil ofenzivního lídra Ocelářů Matěje Stránského. Náraz ramenem do hlavy, od rozhodčích dostal trest na pět minut a do konce utkání.

Marně se snažil Jelínek protestovat. Hosté nesli svá vyloučení nelibě, Michal Bulíř po zápase upozornil na nadměrnou ochotu Třineckých poroučet se k ledu. „Mám pocit, že padají hodně ochotně. Pro Stránského už tady nad arénou lítal vrtulník a další střídání jsem ho viděl hned hrát. Ať si na to každý udělá obrázek sám,“ říkal naštvaně.

Za domácí kontroval trenér Václav Varaďa. „My že simulujeme? Kdo to říkal? Nějaký jejich hráč?“ divil se. „Matěj má sto kilo. Dostal tělem, byl to jasný zákrok Jelínka, který o něm věděl. Asi ho trefil ramenem, přišel ale úder, který byl naprosto zbytečný. Že se Matěj oklepal a chtěl se vrátit na led, je přece skvělé. To jsem ho tam neměl dát, nebo co? Buďme rádi, že neskončil na nosítkách. Kdybych chtěl, podívám se na video a sestříhám věci na druhou stranu. Rozhodčí jsou na ledě od toho, aby pískali, co vidí. Takhle to je,“ nenechal se vytočit.

Jelínkův faul pak ztrestal Miloš Roman. Dvougólové vedení už Oceláři ve třetí třetině uhájili. Zase jednou se ukázalo, jak precizní mají obranu. Získali vedení, a přeřadili na zpátečku. Ve středním pásmu vystavěli nezdolnou překážku. Sami se nikam nehnali, většinu času jen vyhazovali puky do středního pásma. Ale stačilo to. Účel světí prostředky.

„Je strašně těžké dobývat je. V pěti hráčích pak couvají od červené čáry, my jsme nedokázali najít recept, jak se dostat do útočného pásma. Hrát proti takhle odstoupené obraně skoro nejde. S pukem na holi se do pásma nedostaneme, nezbývá než to tam házet a rvát se o puky, což je ale taky hodně náročné,“ popsal Bulíř, který ve třetí části snížil rovněž v přesilovce pět na tři na 1:2. K tlaku za vyrovnáním se ale Tygři ani nedostali. Do prázdné branky pak v závěru pečetil Jack Rodewald.

Oba soupeři spolu hráli o zlato také v posledním finále před dvěma lety. To série začínala v Liberci, stav po dvou duelech byl srovnaný – 1:1. Teď pojede Třinec pod Ještěd pro mečbol, v ideálním případě pak kvapně ukončit sérii v nejkratším možném čase.

„Prohráváme 0:2, tak to je. Kritické to ale ještě není. Proč bychom teď nemohli vyhrát dva domácí zápasy? Půjdeme do toho s čistou hlavou,“ odmítl Bulíř, že by jeho týmu zvonila hrana. Nádrž se silami podle něj Tygři pořád nevyprázdnili, byť hráli skoro celý zápas na tři útoky. „Síly jsou, musí být. Je to finále, nic víc není. Ubývají, ale v hlavě člověk přepne na režim takový, aby je ještě někde našel.“ Třetí finálový večer je na programu ve čtvrtek od 18.30 hodin.

SESTŘIH: Třinec - Liberec 3:1. Druhá výhra Ocelářů. Rozhodli v dlouhé přesilovce

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:06. P. Vrána, 38:03. Miloš Roman, 59:23. Rodewald Hosté: 44:43. Bulíř Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Freibergs – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Rodewald, Marcinko, Hrňa – O. Kovařčík, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák – Kurovský. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Lenc, Gríger, Birner (A) – Bulíř, P. Jelínek (C), Najman – D. Špaček, Šír, J. Vlach – Průžek, A. Dlouhý, Rychlovský. Rozhodčí Hodek, Jeřábek – Lederer, Hynek Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 300 diváků

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE