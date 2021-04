Tygři se nadechli, udrželi emoce: Chtít Třinec zmydlit? To nikam nevede

Konečně se hrálo podle jejich not. Role se otočily. Liberec se poprvé ve finálové sérii Generali Česká play off dostal do vedení. Oceláře donutil dobývat. A to hostům nešlo. „Dodalo nám to energii. Hráli jsme skvěle defenzivně, soupeři jsme za celý zápas dali jen pár šancí. Takhle by to mělo vypadat,“ těšilo kouč Patrika Augustu po čisté výhře 3:0. Po třetím duelu o zlato stále platí, že vítězí výhradně domácí.

Prvních několik střídání to vypadalo na pokračování v rozježděných kolejích ve stejném směru. Třinec na soupeře nastoupil hezky zprudka. Topil pod kotlem. Sotva ale stihl začít opékat tygří steak, domácí ze žhavící se pánve šupem seskočili. Na rozdíl od prvních dvou finálových večerů se jim to povedlo včas. Tím rozumějte dřív, než se stihli Oceláři dostat do vedení.

Dát první gól. To je zatím pro zlatý duel o Masarykův pohár určující. První návštěva Libereckých v útočném pásmu skončila ve čtvrté minutě brankou. „Začátek jsme úplně nechytili. První dvě tři střídání byla taková vlažnější, hráli hodně u nás. Pak jsme se ale probrali, nakonec to byla ideální třetina,“ usmíval se premiérový střelec Petr Kolmann, který ve 32 letech vstřelil první gól v play off v kariéře.

„Říkali jsme si, že všechno musíme pálit na bránu. Dvakrát se mi to vykulilo na volej, cpal jsem to tam. Myslím, že gólman nic neviděl,“ popsal svou trefu. Po dvaceti minutách vedli Tygři 2:0 a určili směr večera.

O druhý zářez se postaral Radan Lenc. Mistr režisér vyšel v posledních dvanácti zápasech gólově naprázdno, vykutal ale 11 asistencí. „Nebylo to tak, že by mi spadl nějaký kámen ze srdce. Vůbec mě to netížilo. Nějaké body jsem dělal, týmu se dařilo. Nezaobíral jsem se tím, důležitá jsou jen vítězství,“ hlásil rezolutně.

Liberec - Třinec: Rosandič nabil Kolmannovi, který dělovkou od modré propálil Kacetla, 1:0

Oceláři se marně snažili dostat do tlaku. I když od začátku prohrávali, hru otvírali jen pozvolna. Liberec byl mimořádně důsledný, žádné šance hladovému soupeři nedovolil. Když už hosté nějaké okénko otevřeli, rázně ho přibouchl brankář Petr Kváča. Po 40 minutách ukazovalo počítadlo střel poměr 25:11 ve prospěch Tygrů.

„Mrzí mě to. Musím uznat, že Liberec byl tentokrát lepší, velmi dobře si hlídal náskok. V obranném pásmu to pro nás udělali těžké, nebyli jsme schopní si vytvořit větší příležitosti. Až ve třetí třetině jsme si dovedli vytvořit nějaké šance. Nebylo nám ale souzeno,“ hodnotil duel trenér Třince Václav Varaďa.

Domácí se tentokrát nenechali rozhodit emocemi. V prvních dvou finálových utkáních se Tygři sami kousli do vlastní nohy. Poprvé pěstní kladivo Adama Musila, podruhé tvrdý hit Petra Jelínka. Tentokrát byli maximálně koncentrovaní na svůj výkon.

„Říkali jsme si, že takovou hrou Třinec neporazíme. Pokud bychom je chtěli zmydlit, nevedlo by to k vítězství. Oni mají excelentní přesilovky, musíme se vyvarovat faulům, což se nám tentokrát povedlo,“ povídal Radan Lenc. K důležitosti udržení nervů se vyjádřil také trenér Patrik Augusta. „Mluvili jsme o tom, kluci o tom věděli. Emoce k zápasům patří, v prvních dvou utkáních nás ale oslabily. Nebylo to až tak složité, ale samozřejmě jsme na ně apelovali,“ přidal.

I v pátek bude postrádat v sestavě kapitána Jelínka. Navíc přišel o dalšího centra Dávida Grígera, který z utkání po první třetině odstoupil. „Když někdo vypadne, pocítíme to. Nemáme soupisku tak širokou. Holt musí povstat noví bojovníci,“ velí domácí kouč.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:37. Kolmann, 16:02. Lenc, 59:11. Bulíř Hosté: Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek (A), Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (C), A. Musil, Lenc (A) – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, Šír, D. Špaček – Rychlovský, Pabiška, A. Dlouhý. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Kundrátek, Freibergs, M. Adámek, Zahradníček – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Hrňa – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A). Rozhodčí Hradil, Mrkva – Brejcha, Pešek Stadion Návštěva 300 diváků

