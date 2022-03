Tygři bojují za Šmída. Brno po konci čekají změny, Pešout místo Kalouse?

Očekával se extrémně vyrovnaný duel, ve vzduchu poletovalo nekonečné prodloužení, možná noční směna. Ne! V reálu se konala čistá operace Bílých Tygrů, kteří po skvělém výkonu vepsaném do skóre 6:1 vypoklonkovali Kometu z předkola Generali play off i z celé sezony. V Brně tikají zásadní změny. Příchod kouče Martina Pešouta se v zákulisí považuje za hotovou věc, ve hře je konec Petera Muellera, na jehož služby podniká nájezdy konkurence. Vítězové už se těší na Spartu.

Parádní po všech stránkách, taková byla pětidílná série bitev mezi Libercem a Brnem. Splňovala velmi vysoké nároky na kvalitu hry, ostrost soubojů i přítomnost infarktových momentů. Téhle sadě by slušelo sedm setkání, možná ani titulový boj nebude tak atraktivní jako řež mezi dvěma významnými značkami. Jenže dál může jít jen jeden. „A jsme to my!“ jásali v liberecké kabině. Právem. Už jen za to, jak bezvadnou šichtu ve čtvrtek předvedli. „Velký respekt do kabiny,“ usmíval se kouč Patrik Augusta.

Jistě, šlo o postup. To v prvé řadě. Ale klíčové téma vyhecované vřavy mělo několik podkategorií. V domácím táboře se vedle cesty za Masarykovým pohárem kontinuálně bojuje o co nejdelší kariéru Ladislava Šmída. Elitní bek dal před sezonou najevo, že na jaře končí. Sen oddaného profesionála loučit se s pohárem v rukách žije dál. „Byl jsem před utkáním trochu v emocích, partnerka to na mě viděla a snažila se mě uklidňovat. Je to poslední sezona, byl to speciální den, měl jsem trochu strach. Jak se ale hodilo první buly, věřil jsem v naše vítězství,“ líčil Šmíd.

Sám měl na postupovém triumfu zásadní podíl, jím dirigovaná defenzivní jednotka měla až na pár nicotných výjimek vše pod kontrolou. A jako bonus bývalému hráči Edmontonu či Calgary zasvítila dvě áčka za podíl na prvních dvou trefách.

Uhrančivá jízda byla k vidění od první vteřiny. Tygři se vykašlali na taktické manévry a do postupové pouti napěchovali maximální rychlost, celoplošnou aktivitu včetně úspěšného rozleptávání brněnské rozehrávky. Spěch za radikálním postupem se vyplatil. „Liberec měl výborný nástup, my neměli úplně dobrý pohyb, projevilo se to v důrazu v koncovce, to bylo určující pro výsledek,“ rekapituloval kouč Kalous s dovětkem, že týmu se nevyhnula viróza, která řadu hráčů oslabila. „Zkosila nás horečka, hráči nastupovali pod prášky, na fyzické kondici to bylo vidět.“

Na domácí straně se do velké pohody rozehrál zejména Jan Ordoš, vysokojakostním zakončením zařídil klíčový první i uklidňující čtvrtý gól. Týmu pomohlo uschopnění Tomáše Filippiho, zařazení střelce do elitní formace i přesilovky. Razítko na tento fakt přišlo po Birnerově dorážce na 2:0.

Po třetím inkasu se do brněnské branky dostal Tomkův náhradník Jekel. Inkasoval v závěru druhého dějství, ze svého stanoviště sledoval pouze kosmetickou úpravu Komety zkraje poslední třetiny. Pátý kousek domácí poslali do opuštěné klece, aby demolici Brna korunovali šestým gólem z brejku.

Včera se v trikotu Komety možná naposledy ukázal renomovaný kanonýr Peter Mueller, o nějž velmi stojí v Pardubicích. Nejen tam samozřejmě. O chystaném návratu Martina Pešouta do Komety z Karlových Varů už řeč byla…

