Olomoucká sezona: dominance Krejčího, 2x happy end i mladé pušky

Jaká byla sezona Mory? Taková klasicky olomoucká. Občas líp, sem tam hůř, pořád stejně nepříjemný herní projev, vymykající se David Krejčí, díky němu nebezpečné přesilovky, slušné deváté místo po základní části, ale konec ročníku už v půlce března kvůli vypadnutí z předkola play off s Vítkovicemi. Zkrátka průměr. Vybrali jsme nejdůležitější události Hanáků.

Brr hned v září Generálka na extraligu, osm dní před startem ročníku. Natěšení mělo stoupat, místo toho šel hokej stranou. V Olomouci se myslelo na populárního brankáře Branislava Konráda, jemuž Koukalova brusle smolně pořezala krk. Po třech a půl měsících znovu chytal, v únoru slavil se Slovenskem bronz z olympiády v Pekingu a „kohouty“ poté pomohl dotáhnout do předkola. „Týden si dám volno, ale pak budu mít intenzivní rehabilitace až do léta, možná do začátku příští sezony,“ řekl. 91,2 Konrádova úspěšnost zákroků ve 22 zápasech sezony. Olomoucký gólman Branislav Konrád likviduje trestné střílení v podání Tomáše Gumana z Vítkovic • Foto ČTK / Heloňa Stanislav

Katapult Káni i Ondruška Jako jediný vydržel po Krejčího boku celou sezonu. Zatímco pravé křídlo se v elitní formaci měnilo (Kucsera, Klimek, Nahodil, Tomeček), Jan Káňa vlevo držel. Nebyl důvod nic měnit, chemie mezi ním a hvězdným centrem byla zřejmá. Nikdo by se nemohl divit, kdyby Káňa na podzim dostal reprezentační pozvánku, za zkoušku to stálo. Pálilo to i nestárnoucímu bekovi Jiřímu Ondruškovi, kapitán stejně jako Káňa zažil bodově nejlepší ročník v kariéře za bilanci 10+24. Efekt Krejčí. 92 Tolik bodů nasbíralo v sezoně duo Krejčí (51) a Káňa (41). Olomouc - Sparta: Krejčí šikovně našel Káňu, 1:2

Ačkoli je hned deseti forvardům na soupisce „kohoutů" přes třicet let, třem nad pětatřicet a v mlze je budoucnost Davida Krejčího, nemusí jít na Hanáky mrákoty. Trojice Jakub Navrátil (22), Jan Bambula (21) a Michal Kunc (21) ukázala, že to může být právě ona, kdo Moru potáhne v dalších letech. „Hráli super, dodávali nám energii," chválil mladé pušky Krejčí. Solidně zapadl i dravec Silvester Kusko (26), trejd s Kometou za Davida Ostřížka (31) se GM Eriku Fürstovi povedl. Olomouc - Vítkovice: Krejčí vyzval Navrátila. Ten se z mezikruží nemýlil, 1:0

V létě 2017 v tichosti rozšířil realizační tým, stal se asistentem kouče Zdeňka Venery. Nyní se trenér Zdeněk Moták vydává na angažmá do špičkového velkoklubu z Třince. Pro něj životní výzva, pro Moru ztráta charakterního chlapíka, ale i okysličení, které je všude občas potřeba. Důležité bude, aby v „plecharéně" správně vybrali nástupce. Respektive kolegu k Janu Tomajkovi. Vyjde Pavel Patera? Na lavičku se třeba po letech vrátí také Petr Fiala, současný videotrenér. 3 Tolikrát hráli Hanáci během pěti sezon pod Motákem čtvrtfinále. Trenér Olomouce Zdeněk Moták • Foto ČTK