Kelemenův šach a Prezident v úzkých. Skvělé emoce, zářil hrdinný nájezdník

Klobouk dolů před Mladou Boleslaví! Bruslaře v play off zdobí obrovská bojovnost. Ve středečním třetím duelu čtvrtfinále Generali Česká play off proti Mountfieldu HK se znovu vyždímali až na dřeň, na ledě nechali duši. Odměna? Velká. Výhra 3:2 po samostatných nájezdech a vedení v sérii 2:1 na zápasy. „Strašně bojovné utkání. Nechali jsme na ledě, co jsme mohli. V prodloužení už to bylo o vůli,“ ocenil boleslavský trenér Radim Rulík.

Podle tabulkového postavení mělo jít o nejjednoznačnější sérii. Však hraje vítěz Prezidentského poháru proti 11. týmu po základní části. Zatím jde ale o nejvyrovnanější bitvu. Mladá Boleslav je dokonce jediným celkem za poslední dva roky, který jako hůře postavený po základní části dokázal vyhrát čtvrtfinálové utkání. Po středě už dokonce dva…

Kdo by před startem play off čekal, že se zrovna Bruslaři vynoří z podpalubí a po zpackané základní části zaberou. „V play off není prostor na to, aby se hrálo špatně. Jsme tu dobrá parta kluků. Chceme ukázat, že máme na to být výše, než jsme byli po základní části,“ uvedl Miloš Kelemen.

Mladý slovenský útočník se stal znovu hrdinou Mladé Boleslavi. Šťastně otevřel skóre, nakonec rozsekl první nájezdovou loterii v letošním play off. „Já jsem říkal: Dejte tam Kelemena,“ povídal po utkání sportovní ředitel Radim Vrbata, když na chodbě před kabinou potkal trenéra brankářů Lukáše Mensatora. Bronzový olympionik z Pekingu duel rozhodl v sedmé sérii. Když skočil na led, narvaný boleslavský zimák si hromově přál gól. Ten přišel.

„Věděl jsem, že když ho dám, tak se rozhodne. Bylo to velké, s diváky je to super. Když se nám podaří takhle rozhodnout, tak jsou to skvělé emoce. Jsem opravdu šťastný,“ rozplýval se Kelemen. „Obrovská, obrovská euforie! Ty brďo, nedokážu si představit, že bychom hráli ještě o něco většího a rozhodovalo se v nájezdech. To je brutální. Už tady byly emoce veliký a je nádherné to vyhrát,“ dodal obránce Martin Pláněk.

Mladá Boleslav - Mountfield HK: Krošelj fantasticky nastavil beton proti Jerglově nájezdu

Osmdesát minut před nájezdy nabídlo o trochu jinou podívanou než úvodní duely v Hradci. Mountfield si na začátku nevypracoval takový tlak, taky hrál mnohem důsledněji směrem dozadu. Nutno zmínit, že mu to přineslo úspěch. Měl více ze hry, vytvářel si lepší střelecké pozice. Problémy měli hosté snad jen s brejkovými situacemi a aktivním forčekinkem Bruslařů. I ten ale s ustupujícím časem odezněl. Přeci jen se porce zápasů za poslední dva týdny na Boleslavských trochu podepsala.

„Vypracovali jsme si dost příležitostí na to, abychom skórovali, ale dávali jsme góly jen v nerovnovážném stavu. Věřím, že pokud budeme hrát jako od poloviny zápasu, budeme mít takový pohyb a šance, tak čtvrtý zápas zvládneme a srovnáme na 2:2,“ věří hradecký kouč Tomáš Martinec. Jeho geniální tah na konci třetí třetiny, kdy při přesilovce odvolal brankáře a Hradec i díky tomu srovnal a poslal duel do prodloužení, nakonec nepřinesl úspěch v podobě vedení v sérii.

Hlavní klíče k výhře Mladé Boleslavi? Kromě obrovského odhodlání a velkého počtu zblokovaných střel jde také o výkon brankáře Gašpera Krošelje. Slovinský veterán vypadá v play off mezi tyčemi klidně, nic ho nerozhodí. „Chytá výborně, jsme rádi, že ho máme. Podržel nás v těžkých situacích, hlavně díky němu máme druhý bod,“ chválil Kelemen. Krošelj ve třetím duelu pochytal 47 střel.

A pak je tu už zmíněná bojovnost. Už v předkole proti Plzni blokovali Bruslaři velký počet střel, ve čtvrtfinále tomu není jinak. Kolik modřin musí mít Martin Pláněk, největší „sebevrah“ z celé kabiny? „Já to radši ani nepočítám,“ prohodil s úsměvem. „Je to v pohodě. Jde o moji práci, abych pomohl hlavně v obraně. Jsem jedině rád, když můžu zblokovat nějakou střelu,“ dodal zkušený bek.

Hradec musí zabrat ještě víc, série pokračuje ve čtvrtek od 19 hodin čtvrtým duelem v Mladé Boleslavi.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Mountfield HK 3:2sn. Bruslaři vydřeli vedení v sérii, rozhodl Kelemen

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:58. Kelemen, 43:55. P. Kousal, . Kelemen Hosté: 30:02. Lev, 57:10. Smoleňák Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, D. Moravec – Kotala, Bičevskis, D. Šťastný – Flynn, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Eberle, T. Knotek, J. Stránský (A). Hosté: Kiviaho (Sajdl) – Nedomlel, Blain, Kalina, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, R. Pilař – Smoleňák (C), Cingel, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Lev (A) – Kelly Klíma, Koukal, Orsava. Rozhodčí Mrkva, Kika – Lhotský, Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3896 diváků

