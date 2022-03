SESTŘIHY: Motor slaví, Pardubice na hraně konce. Sparta krok od postupu

Sparta rozhodla o výhře minutu před koncem

Hokejisté Sparty jsou jedinou výhru od postupu do semifinále play off extraligy. Ve třetím utkání čtvrtfinálové série zvítězili Pražané v Liberci 2:1 a vedou už 3:0 na zápasy. Sparťané dnes vedli po gólu Tomáše Pavelky, ale ještě v první třetině vyrovnal Adam Najman. V čase 59:31 pak rozhodl v přesilovce útočník Roman Horák. Čtvrtý duel se odehraje v sobotu opět pod Ještědem a začne už v 15 hodin.

Severočechům vypadl ze sestavy další z klíčových hráčů Ordoš. První větší šanci měla Sparta, když se v končící třetí minutě dostal do sóla kapitán Řepík, domácího gólmana Kváču však přelstít nedokázal. Pak přišly naopak záblesky ze strany Bílých Tygrů. Nebezpečně z dobrých pozic pálili Klapka a po něm Gríger. Strážce branky Pražanů Machovský si však poradil nejen s jejich ranami, ale i s únikem Filippiho, kterého zastavil parádně betonem. Kotouč přesto klouzal pomalu do branky, ale z čáry ho pohotově odklidil do bezpečí jeden z Machovského spoluhráčů.

V deváté minutě měli Liberečtí velkou příležitost jít do vedení, když hráli 72 sekund přesilovku čtyři na tři. Vyslali v ní na sparťanskou branku mnoho střel, ale bez kýženého efektu. Ve 12. minutě šla naopak do vedení Sparta, když rychlou souhru zakončil Pavelka. Hosté mohli navíc zvýšit, když o chvilku později hráli půl minuty pět na tři, větší šanci si ale připravit nedokázali. Až když byli Severočeši ve čtyřech, zakončoval z dorážky Chlapík, Kváču však nepřekonal. Jen 36 sekund před přestávkou se dočkali Bílí Tygři: pěknou přesilovkovou kombinaci završil Najman.

Ve druhém dějství zajímavých okamžiků před oběma brankami ubylo. Spartě mohl vrátit vedení Thorell, Kváču však překonat nedokázal. Vzápětí se proti pravidlům provinil Němeček, o zakončení v přesilovce se snažil především aktivní Filippi, ale ani Machovský se nenechal zahanbit. Ve 29. minutě čelil Kváča dalšímu sólu hostů, tentokrát na něho jel osamocený Vitouch, ale ani on na něj vyzrát nedokázal. Krátce nato kryl Kváča i Sobotkův pokus, skórem nepohnuli ani Kolmann s Najmanem.

Tuhý boj, dokumentující velkou důležitost zápasu s ohledem na vývoj série, jemuž kralovali výborně chytající gólmani, byl k vidění i ve třetí části. Sparta byla směrem do útoku o něco aktivnější, Liberec zase při svých šancích možná nebezpečnější. Krizová chvilka pro domácí přišla v 52. minutě, kdy hráli Pražané 103 sekund čtyři na tři, ale nejenže výhodnou přesilovku nevyužili, o 16 sekund ji ještě zkrátil faulem Matuškin.

Liberečtí sice následnou přesilovku nevyužili, ale záhy na ni navazovala další poté, co Dvořák vyhodil puk mimo hřiště. Sparta přečkala nelehké chvíle, naopak ji třetím dnešním vyloučením posadil na koně Klepiš. Horák zakončil parádní Tomáškovu nahrávku a rozhodl.

Ohlasy trenérů:

Patrik Augusta (Liberec): „Myslím, že jsme viděli skvělé utkání play off a fantastický výkon našeho týmu i Sparty. Bylo tady hodně diváků, mělo to vše, co má utkání play off mít. Jsem akorát hrozně smutný z toho, jak to nedůstojně skončilo. A je mi líto těch dvaceti borců, kteří tam padají po hubě a hrají se zlomeninami, s teplotami a s čímkoliv, když to pak rozhodne, co to dneska rozhodlo. Bylo to jednoznačně špatné vyloučení, kde ten faul prostě nebyl. Je to smutné pro hokej, pro diváky a hlavně pro nás.“

Josef Jandač (Sparta): „Bylo vidět, že Liberec dnes ještě přidal, což jsme ale čekali. Nebyli jsme dnes až tak v zápase, jak bychom si představovali, nicméně jsme to furt drželi. A držel nás samozřejmě brankář Machovský. Hlavně ve druhé třetině si Liberec vytvořil dost šancí po našich ztrátách puku a byli jsme i dnes dost nedisciplinovaní. V závěru jsme ale využili přesilovku a tím jsme to utkání zvládli. Pro nás to je hrozně důležité vítězství hned v prvním venkovním utkání, ale každopádně dobře víme, že Liberec nic nezabalí, je to silné mužstvo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:25. A. Najman Hosté: 11:44. T. Pavelka, 59:32. R. Horák Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Štibingr, Kolmann, Melancon, Aubrecht – Faško-Rudáš, Filippi, Klepiš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – A. Dlouhý, Gríger, M. Zachar – Rychlovský, J. Šír, A. Najman. Hosté: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Chlapík, Vitouch, Tomášek – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Rozhodčí Hradil, Hynek – Veselý, Rampír Stadion Návštěva 6 070 diváků

Motor je poslední krok od semifinále

Hokejisté Českých Budějovic uspěli ve třetím čtvrtfinále play off v Pardubicích 2:1, vedou v sérii 3:0 a jediná výhra je dělí od první účasti v semifinále extraligy od roku 2008. Motor vedl díky brankám Josefa Koláčka a Milana Gulaše 2:0, za Dynamo snížil 140 sekund před koncem David Cienciala. Jihočeši mohou rozhodnout už v sobotu, kdy se hraje od 17:00 v Pardubicích čtvrtý duel.

Domácí nastoupili bez útočníka Adama Musila, který po úterním druhém zápase na jihu Čech skončil v nemocnici a v sestavě chyběli také bek Jan Zdráhal a forvard Ondřej Matýs. Zařadili se do ní útočníci Tomáš Urban a Tomáš Kaut, který strávil celou sezonu v prvoligovém Vrchlabí. Motor se musel obejít pro jednozápasový distanc v ofenzivě bez Jiří Ondráčka a naskočil Koláček. Jubileum oslavil bek hostů Jan Piskáček, který nastoupil k 500. zápasu v extralize.

Jako první ohrozil domácího Frodla Holec, na druhé straně si Hrachovina poradil s Říčkovou střelou. Ve 4. minutě po Camarově akci nepřekonal gólmana Motoru u pravé tyče Blümel. Vzápětí se hostí ubránili i při Gulašově trestu a Hrachovina vytěsnil Poulíčkovu ránu. V čase 10:09 se radovali z vedení hosté. Koláčkovi sice střela z pravého kruhu nesedla, ale puk prošel za přesouvajícího se Frodla. Hned ve svém premiérovém utkání v extraligovém play off tak oslavil branku.

Ve 14. minutě atakoval Říčka Vráblíka, Štencel na to zareagoval neadekvátně krosčekem do obličeje pardubického kanonýra a beka Motoru šel mstít Kousal. Štencel sice dostal trest na pět minut a do konce utkání, ale po při dvouminutových trestech i pro pardubické aktéry hráli domácí nejdříve dvě minuty v oslabení. Při něm mohl zvýšil Gulaš, jenže Frodl zasáhl proti jeho zakončení zblízka lapačkou. Při přesilovce Dynama nedokázali překonat Hrachovinu Cienciala ani Kaut a potom v 19. minutě neuspěl ani Paulovič díky obrannému zákroku Percyho.

Posledních deset sekund první třetiny se kvůli rozbitému mantinelu dohrávalo až po pauze. Na startu druhé části prověřil Frodla opět Gulaš, ale jinak se hrálo dlouho bez šancí. Ve 30. minutě šel pykat Štich a hostům pomohla po Ciencialově střele v přesilové hře levá tyč. Dynamo se tlačilo za vyrovnáním marně a naopak v 38. minutě se radovalo Motor. Gulaš z levé strany z těžkého úhlu přes stínícího Holce překonal Frodla. Pardubice se neprosadily ani při následném Vráblíkově trestu.

Marné dobývání Hrachovinovy branky ze strany Dynama pokračovalo i v poslední třetině. Motor se ubránil i při Pechově vyloučení, v 50. minutě neuspěl ani Říčka a o chvíli později nedovolil Šenkeřík skórovat Paulovičovi. Hrachovina kapituloval až 140 sekund před koncem, kdy se při power play po Válově střele prosadil Cienciala. Těsný náskok ale hosté uhájili.

Ohlasy trenérů:

Richard Král (Pardubice): „Nedokázali jsme najít recept na (gólmana) Hrachovinu. Chybí nám víc důrazu. Od některých hráčů bychom potřebovali, aby chodili víc do brány, cpali se na masku a byl tam daleko větší důraz. Potřebujeme tam dostal nějaký hnusný gól, který tam domlátíme. Potřebujeme si pomoct přesilovkami, které neříkám, že by dnes byly úplně špatně sehrané, ale měli jsme jich pět, a pokud chceme vyhrávat, tak tohle musíme proměňovat.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Bylo to bojovné play offové utkání s vynikající atmosférou a diváckou kulisou. Náš gólman (Dominik Hrachovina) podal vynikající výkon. Bojovali jsme a našli jsme cestu k vítězství.“

