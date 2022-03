Pardubice přežily, jede se dál. Úkol je jasný. Vrátit sérii domů, přeje si Král

Do pardubické kabiny mířil po zápase vozík se stříbrnými várnicemi. Uvnitř voněly řízky, vedle hromada salátu. Ne, tohle nebyla poslední večeře. Ještě ne. Dynamu se povedlo konec sezony odklonit. Pro České Budějovice se naopak vůbec nic nemění. Pořád jim chybí poslední krůček, jedna výhra. Mají na ni ještě tři pokusy.

„Pardubice jsou klub s velkou tradicí a hrdostí. Nepoloží se jen tak, říká se, že je ten poslední krok nejtěžší. Já teď blahopřeji soupeři k vítězství,“ pronesl po utkání kouč Motoru Jaroslav Modrý. Bylo celkem zajímavé, jak on a protějšek Richard Král prožívali závěr.

Nervy jak špagáty, žili se svým týmem. Kouč hostí tlačil ještě jeden puk do brány, domácí ho zase přitahoval, ať letí třeba do bufetu, jen ne za brankáře Frodla. Modrý chodil po trenérském stupínku s hrou, přesouval se, aby byl co nejblíže puku. Král stál na lavičce, kde obyčejně sedí hráči.

Pardubice - České Budějovice: Dynamo poslal do vedení už po 12 sekundách tečí Paulovič, 1:0

Poprvé v sérii, poprvé po třech trumfech Motoru přechytal Frodl Hrachovinu. Gólmanský souboj dvou Dominiků ovládl ten pardubický. Když mu zkusil nasadit blafák Lukáš Pech, Frodl zavřel cestu. Hned mu přijel na hlavu radostí zabušit bek Michal Hrádek, který chvíli předtím ztratil puk. Jedničce Dynama taky dvakrát pomohla tyč, to taky do teď bylo opačně.

Gólovým hrdinou Pardubic se stal Matej Paulovič, útočník, který se trefil podruhé za posledních 30 zápasů. Na puk v síti čekal dlouhatánských 18 utkání. Ve čtvrtém čtvrtfinále skóroval už po 12 sekundách, za chvíli si dal repete. „Za branky jsem rád, ale výhra je víc. Nedívám se na to, že to tam padlo mně, to je mi spíš jedno,“ pousmál se. A pak přidal: „Nehraje se na to, kdo dal gól, ale jak vypadá týmová práce. Ta vypadal hodně dobře, za to jsem ještě rád.“

Nakonec bylo ještě slušné drama, Motor si soka přitáhl na 1:2, 20 sekund před koncem po zásahu Vondrky při power play na 2:3. Během zápasu k sobě Modrý zase složil svůj hvězdný pár Gulaš+Pech, jenže stejně Jihočeši propásli první šanci ukončit sérii.

Pardubice - České Budějovice: Velký zmatek před Frodlem brankou neskončil

„Celou sezonu jsme hráli, abychom měli play off. Teď musíme dělat všechno proto, ať je zápasů ve čtvrtfinále sedm,“ plánuje dělat Motoru problémy ještě Paulovič. V sobotu se hrálo první utkání, kdy jeden tým skončí v díře, druhý v semifinálovém ráji. Takhle to poběží už dál. Jak dlouho? V pondělí určitě. Dál je to otazník. „Fantastické utkání pro lidi s fantastickou kulisou. Mělo to náboj, plno osobních soubojů. My tentokrát udělali víc chyb a naopak pár detailů neprovedli tak, jak obyčejně děláme,“ litoval Modrý.

Doma využíval vazouna Davida Šticha, aby rozhodil soupeře. Nehrál tolik, spíš vyvolával rozmíšky a prudil o komerčních pauzách Frodla. Teď se bek při trestu pro Jana Štencela musel soustředit víc na hru, víc chodil na led, jen nastupoval v hodně nepřátelském prostředí. Hala při jeho kontaktu s pukem vždycky pískala.

Celkově to byl ale asi nejklidnější zápas, bez velkých emocí po siréně. Žádné křivdy, které se přenáší dál, jen hokej. „Měli jsme i štěstí, které nám v prvních třech zápasech chybělo, kluci to teď odpracovali, zápas odmakali. Jen teď už je po všem, my chceme teď sérii přivést zpátky do Pardubic,“ opatrně zmínil kouč Král cíl, uspět v pondělí a vynutit si šestý zápas. Milan Gulaš a jeho banda se pokusí jeho plánu říct razantní NE!