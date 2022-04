SESTŘIHY: Super obraty Třince a Sparty! Oba týmy dělí výhra od finále

Dva semifinalisté jsou krok od bitvy o Masarykův pohár! Třinečtí hokejisté zvítězili ve třetím semifinále Generali Česká play off 4:3 v prodloužení v Mladé Boleslavi a díky vedení 3:0 na zápasy je jediná výhra dělí od postupu do finále. Oceláři až do 59. minuty prohrávali 1:3, pak však začali pálit za výhrou kapitán Petr Vrána a Erik Hrňa. Podobný obrat se povedl i Spartě, která vyhrála 3:2 v prodloužení v Českých Budějovicích, kde až do závěru utkání prohrávala 0:2. Díky vyloučení Milana Gulaše do konce utkání se ale vrátila do hry a dokonala triumf nad Motorem.

Vrána s Hrňou přiblížil Oceláře k finále

Středočechům se ideálně vydařil začátek, již po 102 sekundách hry otevřel skóre Kelemen, který pohotově dorazil Lunterovo nahození na branku. Slovenský útočník si připsal osmý gól v play off a po 189 minutách a 3 sekundách ukončil neprůstřelnost brankáře Kacetla. Oceláři teprve podruhé ve vyřazovací části prohrávali.

Třinečtí, v jejichž sestavě chyběl distancovaný elitní útočník Růžička, byli následně střelecky aktivnější. Krošelj ale v 5. minutě zlikvidoval Marcinkovu šanci, poradil si i s gólovou dorážkou Daňa po Chmielewského pokusu. Domácí se v útočném pásmu výrazněji ukázali až v závěru první třetiny, druhý gól ale přidat nedokázali.

Na začátku druhé části Bruslaři nevyužili první přesilovou hru, ve 28. minutě se jim ale podařilo zvýšit na 2:0. Bičevskis překonal Kacetla střelou schovanou za bránícím Daněm a do třinecké branky se postavil Mazanec. Kouč Varaďa se totiž rozhodl stáhnout Kacetla, který v play off udržel už třikrát čisté konto, ze hry.

Slezané si vytvořili místy až drtivý tlak, domácí se ale i díky pozornému Krošeljovi ubránili a ve druhé třetině neinkasovali. Po 13 sekundách třetí části byl vyloučen domácí Ševc a Třinec v přesilovce zásluhou Vrány snížil. Mladé Boleslavi se ve 49. minutě podařilo získat dvougólový náskok zpátky. Kousal přebruslil Marinčina, přihrál před branku a Flynn překonal Mazance.

Hosté však v závěru dokázali zápas zdramatizovat a vyrovnat. Při Najmanově vyloučení navíc odvolali brankáře a Hrňa snížil na 2:3. Jeho gól musel potvrdit videorozhodčí, neboť Krošelj střelu lapačkou chytil, ale až za brankovou čárou. O 17 sekund později při pokračující power play Douderovo nahození tečoval Vrána a vyrovnal. Středočeši tak stejně jako ve čtvrtfinále proti Hradci Králové v závěru základní hrací doby přišli o vítězství.

Na rozdíl od Mountfieldu ale Bruslaři zápas do vítězného konce nedovedli. V čase 60:23 byl vyloučen Ševc a Hrňa v přesilovce rozhodl.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Bylo to vyrovnané utkání, pro nás výborně rozehrané. Bohužel jsme nezvládli koncovku zápasu, kdy bylo klíčové, že jsme se nechali vyloučit a nabídli jsme Třinci přesilovku i hru šest na čtyři. Pak přišel bohužel opět sporný moment, kdy byl uznaný gól na 3:2. Já jsem (puk) v bráně neviděl, díval jsem se i na opakované záběry a puk pořád nevidím prokazatelně za brankovou čarou. Rukavice tam je, ale myslím si, že musí být vidět puk. Možná nám ho někdo v bráně ukáže. To soupeře nakoplo, my jsme byli otřesení a hned jsme inkasovali po tečovaném puku a nahození na bránu, kdy byli opět v šesti. Pak přišla přesilovka v prodloužení... Dnes nás přesilové situace stály zápas. Jak jsem řekl, měli jsme to dobře rozehrané, držel nás gólman, mužstvo udělalo, co mohlo, ale závěr jsme měli zvládnout zkušeněji.“

Václav Varaďa (Třinec): „Samozřejmě jsem za výsledek rád. Určitě jsme chtěli do utkání lépe vstoupit, brzy neinkasovat a to se nám nepovedlo. Udělali jsme drobnou chybu v bránění a byl z toho gól. Pak to bylo těžké. Po další obdržené brance ve druhé třetině kluci zapli a myslím si, že jsme pak hráli velmi dobře. Pořád jsme věřili, že můžeme zápas obrátit, že to přijde. Na střídačce byla pozitivní energie a i kluci sami cítili, že soupeře mačkáme. Ve finále se to k hráčům obrátilo, dali jsme góly v přesilovce a otočili utkání. Jsme rádi, že bereme třetí bod v sérii, ale hraje se na čtyři vítězné. Vážíme si toho a jsme za dnešní výsledek rádi.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Třinec 3:4p. Super obrat přiblížil Oceláře k finále

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:42. Kelemen, 27:44. Bičevskis, 48:01. Flynn Hosté: 41:32. P. Vrána, 58:09. Hrňa, 58:26. P. Vrána, 61:12. Hrňa Sestavy Domácí: Krošelj (M. Schwarz) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, Bernad – Kotala, Bičevskis, D. Šťastný – Flynn, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Eberle, T. Knotek, J. Stránský (A). Hosté: Kacetl (28. Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, M. Zbořil, M. Adámek, Zahradníček – Daňo, P. Vrána (C), Chmielewski – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Svačina, Marcinko (A), Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A). Rozhodčí Pešina, Hradil – Hynek, Zíka Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 4200 diváků

České Budějovice - Sparta 2:3p

SESTŘIH: České Budějovice - Sparta Praha 2:3p. Motor poslal do kolen zkrat Gulaše, dvakrát se trefil Chlapík