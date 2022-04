Antoš: Ujčík do toho zbytečně sahá, trestů je moc. Gulaše bych nechal hrát

Třetí semifinálový zápas bez nadsázky rozhodl. Milan Gulaš svým zkratem připravil Motor o důležité vítězství. Sparta díky pětiminutové přesilovce dvougólové manko dotáhla a v prodloužení slavila otočku. Stav série – 3:0 pro Pražany. V dnešním čtvrtém duelu navíc bude Jihočechům Gulaš chybět. Za krosček do oblasti hlavy Davida Tomáška dostal od disciplinárky jednozápasový flastr. „Měli by to řešit arbitři na ledě, ne Ujčík z videa. Je to zbytečné zasahování do play off,“ říká expert Milan Antoš v rozhovoru pro iSport.cz.

Jak byste posoudil faul Milana Gulaše vy?

„Asi to bylo na trest do konce utkání, ale nesouhlasím s další dodatečnou stopkou na následující zápas. Pouštěl jsem si to několikrát i zpomaleně a přijde mi, že Tomáška na bradu prakticky vůbec netrefil. Podle mě to dostal na hrudník a rameno, využil toho a hnul hlavou. Hokejka Gulaše šla níž. Náraz tam ale byl, přišel holí drženou v obou rukách, vedený do výšky hlavy. Předtím bylo jasné podražení sparťana, které rozhodčí přešli. Stalo se to v emocích. Hodně mi ale vadí, jak se tresty disciplinárky přemnožily. Je jich moc a podle mě to není fér.“

Přijde vám, že do toho šéf disciplinárky Viktor Ujčík sahá až příliš?

„Ano, sahá do toho hrozně. Tohle by si podle mého měli vyřešit hráči na ledě a ne aby to pořád ovlivňovali rozhodčí a Viktor Ujčík.“

Osobně bych řekl, že Ujčík jen navázal na předchozí tresty. Zejména jednozápasový distanc pro Vladimíra Sobotku je s faulem Gulaše dost srovnatelný.

„Souhlasím, to máte pravdu. On drží nějaký metr, což je sice správně, ale podle mě je ten metr prostě špatný. Není to dobře. Beru viditelný zákrok, když někdo někomu flákne, vyrazí mu zub a rozbije ret. Tohle byl ale jiný případ. Vadí mi taky, jak na sebe týmy v play off začaly plivat. Aby tenhle dostal trest a tamten taky. Měli by to řešit arbitři na ledě, ne Ujčík z videa. Je to zbytečné zasahování do play off.“

Počítám, že se do Gulaše dovedete vcítit. V emocích se ohnal po soupeři, o úmyslu ho zranit snad nemůže být řeč.

„Přesně tak. Dáte gól, vedete 2:0. Šest tisíc diváků, kteří chtějí vidět výhru, vás žene dopředu. Vy víte, že na to máte. Je čtyři minuty do konce... byl v laufu, udělal pitomost. Měl to skousnout, nezvládl ale emoce. V nároďáku by tohle nikdy neudělal. Chtěl za každou cenu vyhrát, dneska určitě ví, že udělal blbost. Ale opakuju, pro hokej podle mě není dobře, aby se za takové zákroky nechávali hráči v klíčových utkáních mimo sestavu. Gulaš, Růžička, Ševc... ani jeden z těch zákroků podle mě nebyl na dodatečný distanc.“

V základní části by tyto tresty prakticky nikdo neřešil, teď to ale přejít nejde.

„Každý tady mluví o tom, že play off je jiná soutěž, ale nikdo se tak podle toho nechová. Hráči i rozhodčí to tak berou, ale nebere to tak disciplinárka, ani samy kluby. Jak na sebe bonzují a posílají neustále videa na komisi, ať soupeře taky potrestají, to je nedůstojné. Každý chce poškodit soupeře, aby on sám vyhrál.“

Nechci srovnávat dnešní hokej s tím před deseti lety, ale přijde mi, že dřív by za takový zákrok dostal Gulaš dvě minuty za krosček nebo vysokou hůl, a hrálo by se dál. Souhlasíte?

„Znova říkám, úplně chápu trest, když hráč přijede před brankou po odpískání do souboje a frajerovi, který má ruce dole, přede všemi nakouří mezi oči. Krosček do ksichtu, hráč plive krev. V případě Gulaše to tak ale ani náznakem nebylo. Možná Tomáška lehce škrábl přes bradu, kdyby tam ale byla nějaká intenzita, tak ho rozpárá a Tomáška šijí. Musíme brát v potaz i následek. Máte naprostou pravdu v tom, že dřív by to byla dvojka. Teď se to přehání. Otevřeně říkám, že já bych za tohle stopku nedával.“

SESTŘIH: České Budějovice - Sparta Praha 2:3p. Motor poslal do kolen zkrat Gulaše, dvakrát se trefil Chlapík

