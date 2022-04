Třinecký Růžička: Osm výher v řadě? Pokaždé je to ukrutná dřina

Opatřil si první gól v play off, zároveň padesátý v sezonní nadstavbě, ještě ke všemu vítězný. Martinu Růžičkovi se to hezky sešlo. Návrat do sestavy po čtvrteční disciplinární absenci vyšperkoval způsobem, jakým to umí nejlíp. „Pěkný, jsem za to rád,“ usmíval se špičkový extraligový kanonýr. Finále však pochopitelně postavil výš.

Během kariéry jste nasázel maky gólů, přesto, byla to i pro vás úleva konečně v play off prorazit smůlu?

„Kecal bych, kdybych tvrdil, že ne. Góly se ode mě čekají, ale nepadaly mi tam. Jsem rád, že mi to konečně vyšlo a mohl jsem týmu pomoci aspoň takto. Ve čtvrtek jsem si orazil a hlavně věřil, že se budu v pátek cítit trochu líp. Nehrálo se mi moc dobře. Ale nakonec to tam spadlo.“

Jaká to byla s Boleslaví série?

„Náročná. Boleslav má skvělý tým, rozhodovaly maličkosti. Jeden nájezd nebo prodloužení. Šli jsme si za tím, nakonec se k nám štěstí přiklonilo a postupujeme dál. Jsme ve finále, chceme uspět.“

Jak zásadní byla pro vaši výhru nevyužitá téměř dvouminutová boleslavská přesilovka pět na tři?

„Tam se to určitě lámalo. Kdyby dali gól, bůh ví, jak by to potom vypadalo. Ale my jsme oslabení skvěle ubránili, kluci to odehráli neskutečně. To nám hodně pomohlo. Pak přišla naše přesilovka a gól na 2:0. Myslím, že od začátku na nás bylo vidět, jak moc tady chceme uspět.“

Po Vítkovicích jste stejným účtem srazili i Bruslaře. Skóre sérií 8:0 hovoří za vše, přitom odvalit oba týmy stálo spoustu práce, že?

„Rozhodně. Ono to vypadá jednoznačně, ale každý zápas je ukrutná dřina. S klukama víme, že do každého jednotlivého střídání musíme jít na maximum, úplně naplno. Bylo to i vidět. Jestli to pak dopadne na čtyři nebo na sedm, to v kabině neřešíme. Děláme si svou práci, jak nejlíp umíme, abychom uspěli.“

Všechno to jsou nesmírně vyrovnané zápasy, čím se to překlápí ve váš prospěch? Věříte si za každých okolností?

„Máme hlavně skvělou partu. Jak už to říkal Petr Vrána po čtvrtečním zápase, navzájem se podporujeme, máme systém, který chceme hrát, toho se držíme. Od prvního do posledního hráče. Děláme, co dělat máme. Všechny ty malé věci, které se složí ve velké a do vítězných zápasů. Jedním z klíčů je, že naše jádro je dlouho pohromadě. Víme, co obnáší vyhrávat takovéhle zápasy. Navíc je důležité, že k nám skvěle zapadne každý nový hráč. Snažíme se šlapat všichni tak, abychom uspěli.“

Čtvrté finále v řadě pro Třinec, není to už trochu rutina?

„Nemyslím si. Může to tak vypadat, ale každé finále je specifické a neskutečné. Asi to vypadá na Spartu. Má skvělý kádr, ale těžko teď o tom mluvit.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE