Zlomený kotník! Tomášek o děsivém zranění: Hned jsem věděl, že je konec

Postupová radost Sparta nabrala ještě v pondělí večer nepříjemnou pachuť. To když se tým dozvěděl o zranění jednoho z klíčových útočníků a nejproduktivnějšího hráče play off Davida Tomáška. Ofenzivní démon si v postupovém duelu s Motorem nešťastně zlomil kotník. Finále bude sledovat se sádrou doma z gauče. „Hned jsem věděl, že je konec,“ přiznává smutně.

Běžela osmnáctá minuta pátého semifinále, když Jiří Novotný s hvizdem dohrál útlého sparťana Davida Vitoucha. Hned se strhla mela. Do ní se přimotal taky David Tomášek. Vzájemně se čapli právě s Novotným. Zkušený skoro stokilový forvard tahanici za dres ustál, zatímco Tomášek se skácel k ledu.

Bezprostřední pohled nenasvědčoval ničemu závažnému, až opakované záběry a snímky fotografů odhalily hrůzu. Tomášek si smolně přisedl vlastní nohu. Kotník nápor nevydržel a prasknul. Skvěle rozehrané play off pro sparťanského šikulu skončilo v bolestech předčasně.

„Čeká mě ještě magnetická rezonance, abychom zjistili, zda nejsou poškozené vazy,“ říkal během úterka v rozhovoru pro klubové stránky útočník, který v deseti duelech vyřazovací části nahromadil 13 kanadských bodů a vytvořil nejlepší ligové duo s Filipem Chlapíkem.

„Všechno se seběhlo nešťastně. Přijel jsem do potyčky, kde jsme se chytili s Jirkou Novotným, já jsem najel do rýhy. Jak jsme se postrkávali, tak jsem zaškobrtl a brusle mi z rýhy nevyjela. Myslím, že existuje fotka, kde je vidět, jak jsem si kotník otočil a přisedl,“ popsal incident ze svého pohledu Tomášek. Soupeře z něho nevinil, šlo o nešťastnou náhodu. Ona děsivá fotka pochází aparátu fotografa deníku Sport Michala Beránka.

Tomášek věděl hned, že je zle. „Věděl jsem hned, že je konec.“ Pod skalpel s kotníkem podle všeho muset nebude. „Na operaci naštěstí nemusím, je to dobrá zlomenina, což je jedno malé pozitivum,“ přidal.

Celkem po lednovém příchodu do Sparty odehrál v součtu play off a základní části v rudém dresu sedmnáct utkání, v nichž získal 24 bodů (10+14). Není překvapením, že s ním podle informací Sportu počítal kouč národního týmu Kari Jalonen také pro mistrovství světa. Také o něj Tomášek přijde. Pauza potrvá několik měsíců.

O to víc ho mrzí, jak ke zranění došlo. Smolně, v přerušené hře a v poměrně nehokejové situaci. „Štve mě to. Člověk se chce soustředit na hokej, a ne se prát, ale když vidíte kluky v nevýhodě, musíte jim jít pomoci. Byla to souhra nešťastných okolností, bohužel. V celém play off jsem se cítil dobře. Věřil jsem, že můžu týmu pomoci i ve finále, protože výkony byly dobré. Nezbývá mi nic jiného, než kluky podporovat a držet jim palce.“

V sestavě by čtyřiadvacetiletého forvarda mohl nahradit Zdeněk Doležal, který zatím v play off naskočil do jediného utkání.

Co Tomášek očekává od finálové série s Oceláři? „Třinec má velmi zkušený tým, který dlouhodobě prokazuje svou kvalitu. Hrají čtvrté finále v řadě, takže ví, co je potřeba udělat pro úspěch a určitě jim to pomůže. Budou mírný favorit, ale i my máme velkou kvalitu. Musíme se poučit z chyb, které jsme udělali v těžkých sériích s Libercem a Motorem, ale zároveň si vzít pozitiva, kterých bylo také dost,“ doplnil.

Smlouva ve Spartě končí Tomáškovi po sezoně, je tak možné, že smutný pondělní zápas pro něj byl poslední s rudým eskem na hrudi. „Aktuálně nemůžu nic říct, protože nevím. Všechno se začalo řešit během play off, ale situace v Rusku i v Evropě je nejasná a všichni vyčkávají. Popravdě zatím nevím, v první řadě musím vyléčit nohu a budu fandit klukům, protože už jsou jen čtyři výhry od titulu. Volna budu mít hodně, takže budeme řešit, co bude dál, ale setrvání je jednou z možností.“

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE