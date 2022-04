Třinec začal do kopce, pak spustil obrat. Nešikovné věci, popsal Varaďa

Všichni si vzpomenou na rozhořčené slovní výboje boleslavského Martina Ševce, jenž během sezony naštvaně prohlásil, že v Třinci se hraje do kopce. Mínil tím, že sudí jsou na jeho tým přísnější. Ne občas, vícekrát. Zloba kapitána Bruslařů pochází už z loňského semifinále s Oceláři, pokračování přišlo i letos . V pondělí se tak mohli zprvu cítit Oceláři, třikrát po sobě odeslaní za katr v úvodním dějství. Těžkosti vydrželi a spáchali úctyhodný obrat z 0:1 na 4:1 v prvním finále extraligového Generali play off .

V úvodní třetině startovního finálového dějství museli mít pocit, že si na ně sudí Jeřábek s Hejdukem zasedli. A že oni hrají do kopce... Během prvních šestnácti minut inkasovali tři dvouminutové postihy. „Je to tak, jak to je,“ hledal těžko slova Andrej Nestrašil v přestávkovém rozhovoru pro ČT. Byl ještě zadýchaný, v emocích. Měl na co být oprávněně naštvaný?

První vyloučení přišlo v 6. minutě, pykat šel Martin Marinčin za držení. Oprávněně? Jak se to vezme. Když tento zákrok vykrojíte z celého utkání, verdikt si rozhodčí obhájí. Zároveň takových či hodně podobných zákroků najdete ve stejném duelu řadu dalších a nepotrestaných. A o to právě jde.

„Ten první od Marinčina byl takový, že (soupeř) přepadl přes hokejku, možná to malinko nahrál... Ale prostě byl to faul. Jestli to budou pískat, tak naši hráči budou vědět, že když k tomu dojde u nich, tak to bude taky faul. Byly to takové nešikovné věci, na které si budeme muset dát pozor,“ reagoval po bitvě kouč Václav Varaďa.

Růžičkova vysoká hůl (9. minuta) bez diskusí. V téhle sparťanské přesilovce padl vedoucí gól hostů. Co 16. minuta a vyloučení Miloše Romana za vražení na hrazení? Zase, zákrok, jichž najdete v utkání více.

Po tomto trestu už to Václav Varaďa nevydržel a volal si k sobě ke střídačce arbitra Jeřábka. Ten jeho žádost nevyslyšel a dal mu zřetelně najevo, že šlo o jednoznačný faul. Rozladění v tu chvíli panovalo i na tribunách, fanoušci těžko nesli, že pykat chodí jen domácí.

„Jestli takhle budou rozhodčí pískat, my to budeme respektovat. My je (fauly) udělali, byly možná takové nešťastné, ale musíme si dávat pozor proti týmu, který má dobrou přesilovku,“ pokračoval Varaďa.

Oceláři šli do finále s průměrem 2,5 dvouminutových postihů za jedno utkání v play off. Najednou během necelé první třetiny měli hned tři.

Nestrašil: Emoce nebyly úplně negativní

Klíčové pro domácí bylo, aby o první přestávce zchladili hněv a zůstali u svého systematického hokeje. A aby ještě zvýšili tempo. Nehráli vůbec špatně, ale právě kvůli častému oslabení nemohli hrát ještě lépe.

Přidali a koncentrovaně si šli za svým. Jako obvykle. A jako vždy vítězně. V letošním play off podeváté v řadě. „Ty fauly byly něco, čeho jsme se chtěli vyvarovat. Staly se. Nemělo by se nám to dít, zvlášť když sparťané mají vynikající přesilovky,“ popisoval Nestrašil už v klidu po utkání.

„Emoce nebyly úplně negativní, pořád to bylo jen 0:1. Věděli jsme, že když budeme hrát pět na pět a náš hokej, máme pořád šanci se do zápasu vrátit, což se nakonec stalo,“ pochvaloval si.

S úsměvem i se smíchem přijal otázku, zda nehrál se spoluhráči v první části do kopce. „Ne, to ne. Tak to je, fauly jsou, v emocích si my nebo soupeř vždy myslíme, že to neměl být faul, ale od toho tam jsou rozhodčí. My to musíme přijmout. Pokud jdeme na oslabení, tak s cílem ubránit, pokud na přesilovku, tak s cílem dát gól...“