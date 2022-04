Sparťanský nádech. Čivava Šmerha pokousal Oceláře: Konečně, zářil

Klasičtí střelci zůstali v ústraní. V sobotu Spartu dorvali k důležité výhře nad Třincem muži, kteří na svůj střelecký lístek góly hráběmi rozhodně nepíšou. Oceláři ve finále poprvé vedli, vyhráli první dvacetiminutovku, pak ale o duel přišli.

„Do druhé třetiny musíme nastoupit podobně. Dát jeden gól, pak další, a otočit to v náš prospěch,“ pravil v přestávkovém rozhovoru pro O2 TV bek Sparty David Němeček. Jak řekl, tak se stalo. Sám defenzivně laděný obránce skóre zkraje prostřední části srovnal. Po něm se parádně trefil Tomáš Šmerha a taky Jan Buchtele. Domácí zasadili Ocelářům tři rány během dvanácti minut. Z trojitého direktu se Slezané už nesebrali.

Životní večer prožil právě Šmerha. Kromě branky získal ještě dvě asistence, byl vidět. Tradičně soupeře rozhazoval svými průpovídkami, poštěkáváním a úsměvem. „Byl to pro mě skvělý večer. V takhle důležitém zápase... strašně si toho vážím. Celé play off se cítím dobře, teď to vyšlo i bodově,“ radoval se. „Konečně jsem kousnul,“ přidal s úsměvem. Ve sparťanské kabině dostal od parťáka Filipa Chlapíka přezdívku čivava. To ke 175 centimetrovému raubíři přesně pasuje. Neustále štěká, ale normálně nekouše. Teď se zahryznul a nepustil.

„Vyšlo mu to, hrál výborně. Dal důležitý druhý gól, při kterém to udělal chytře. Hodně nám pomohl. Je důležité, aby se produktivita rozložila do všech pětek,“ pochválil čtyřiadvacetiletého forvarda trenér Josef Jandač.

Při své trefě se Šmerha zachoval jako obávaný střelec. Naprosto rutinérsky. Vystihl přihrávku Mikuláše Zbořila, čapnul ji ze vzduchu kdesi nad úrovní pasu. Kotouč si hodil do jízdy a parádním blafákem vykoupal Ondřeje Kacetla. „Tohle on umí,“ prohodil Jandač. „Viděl jsem, že bek bude dávat vysokou žabku. Se štěstím jsem to zastavil, udělal jsem kličku a spadlo to tam,“ popsal suše Šmerha.

Výhru před natřískanou halou si užil. „Neskutečné, nepopsatelný zážitek. Lidi nás ženou dopředu. Jsem rád, že jsme pro ně vyhráli a vrátili jim to.“ Trefil se poprvé od 1. března. Celkově šlo o teprve čtvrtý zářez v sezoně.

Premiérově se ve finálové tahanici stalo, že Sparta udržela v klíčové fázi klíčovými duely otřískaného soupeře na uzdě. Odmítla drama, zápas v klidu dohrála a dovedla k vítěznému happy endu. V minulých utkáních Oceláři dovedli za nepříznivého stavu zapnout. Ve čtvrtém duelu se jim to ale nepovedlo.

„Ve všech zápasech jsme podle mě byli lepší v pohybu, měli jsme více sil. Jenže ta jejich defenziva a bušení do vrat... někdy musíme odstoupit, počkat si, hrát to chytře. Povedlo se to,“ řekl Jan Buchtele ke změně herního stylu, kdy se Pražané za svého vedení daleko více soustředili na obranu, nebláznili, hru tolik neotevírali a došli k druhé vítězné čárce.

Ocelářům dokonce při hře bez gólmana v závěru odbila pátá. Tolik gólů dostal Třinec během šedesáti minut naposledy 4. ledna od Vítkovic. „Utkání se nám moc nepovedlo. I přesto, že jsme dali první branku a přestáli první třetinu vcelku slušně. Na začátku druhé třetiny jsme si lacině nechali dát góly a to nás stálo momentum. Pak už to hráči měli těžké. Cítím, že od druhé poloviny druhé třetiny se náš projev zlepšil, více jsme dohrávali hráče Sparty. Potřebovali jsme ale trošku více štěstí, abychom ve třetí třetině dali branku v přesilové hře, tam se to možná lámalo. Sparta ale byla lepším týmem, proto je série 2:2 a jedeme k nám domů,“ hodnotil zápas Václav Varaďa. Finále pokračuje v úterý ve Slezsku.

